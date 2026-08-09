Les sauveteurs népalais ont récupéré les corps de cinq alpinistes disparus sur le mont Yalung Ri. Le groupe avait été emporté par une avalanche en novembre 2025.

Les secours récupèrent les corps de cinq alpinistes disparus dans l'Himalaya

Les secours récupèrent les corps de cinq alpinistes disparus dans l'Himalaya

AFP Agence France-Presse

Des secouristes du Népal ont récupéré les corps de cinq alpinistes emportés l'an dernier par une avalanche sur le mont Yalung Ri, près de la frontière tibétaine, ont annoncé dimanche les autorités. «Les cinq corps ont été récupérés ce matin par hélicoptère et par notre équipe de secours», a précisé à l'AFP Phurba Tenjing Sherpa, directeur de l'agence d'expédition Dreamers Destination.

Les alpinistes avaient été emportés par une avalanche en novembre 2025 sur les flancs du mont Yalung Ri qui culmine à 5630 mètres, à la frontière du Népal et du Tibet. Il s'agit de deux Népalais, d'un Italo-Canadien, d'un Allemand et d'un Italien. Leurs corps avaient été retrouvés jeudi par des locaux et des sauveteurs, avait indiqué à l'AFP Biswash Karki, chef de la municipalité de Gaurishankar.

Retrouvé grâce à la fonte de la neige

Phurba Tenjing Sherpa a expliqué que son équipe, en collaboration avec d'autres sociétés d'expédition, avait mené l'an dernier des recherches dans la zone de l'avalanche, sans succès. «En raison de l'épaisse couche de neige, nous n'avions pas pu retrouver les corps et avions donc suspendu les recherches (...) Il a été possible de les retrouver maintenant, car la neige a fondu», a-t-il déclaré.

Un haut responsable de la police locale, Manoj Kumar Lama, a précisé que les corps seraient rapatriés à Katmandou dès que les conditions météorologiques le permettraient. Le Népal compte huit des dix plus hauts sommets du monde, dont l'Everest, et accueille chaque année des centaines d'alpinistes et de randonneurs.