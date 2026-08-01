Le célèbre alpiniste Nirmal Purja a été tué par une avalanche sur le Broad Peak, au Pakistan. Elite Expedition a annoncé samedi que d'autres victimes sont aussi à déplorer.

La légende de l'alpinisme Nirmal Purja est mort dans une avalanche

La légende de l'alpinisme Nirmal Purja est mort dans une avalanche

AFP Agence France-Presse

L'alpiniste star britannico-népalais Nirmal Purja a trouvé la mort dans une avalanche au Pakistan, sur l'un des plus hauts sommets du monde, a annoncé samedi sur les réseaux sociaux l'entreprise qu'il dirigeait.

«C'est avec un immense chagrin que nous confirmons que Nirmal Purja a tragiquement perdu la vie à la suite de l'avalanche survenue sur le Broad Peak. Nous avons également reçu la confirmation que d'autres membres de l'expédition n'ont malheureusement pas survécu», a indiqué Elite Expedition.

Le Premier ministre du Népal, Balendra Shah, a déploré samedi la mort "tragique" de l'alpiniste star britannico-népalais Nirmal Purja et de ses coéquipiers, dans une avalanche au Pakistan, sur l'un des plus hauts sommets du monde, dans un communiqué.

«La mort tragique de six alpinistes népalais et de quatre alpinistes étrangers, dont Nirmal Purja, nous a tous choqués», a écrit le Premier ministre du Népal , Balendra Shah, sur les réseaux sociaux. «L'histoire de leur courage et de leur engagement continuera à nous inspirer.»