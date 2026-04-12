Un mouvement de foule a causé la mort de trente 30 personnes sur une ancienne citadelle militaire. Le bilan pourrait toutefois s'alourdir, des personnes étant encore portées disparues.

Trente personnes sont mortes sur un site touristique en Haïti

Trente personnes sont mortes sur un site touristique en Haïti

AFP Agence France-Presse

Une bousculade sur le site touristique d'une ancienne citadelle militaire dans le nord d'Haïti a fait 30 morts samedi, a annoncé le gouvernement, le Premier ministre exprimant sa «profonde tristesse». Dans un message envoyé dimanche à l'AFP, le ministre de la Culture et de la Communication Emmanuel Ménard «confirme la mort de 30 personnes» à la Citadelle Laferrière, un chiffre avancé dans un premier temps par les médias locaux.

Selon le journal «Le Nouvelliste», le mouvement de foule est intervenu lors de festivités traditionnelles organisées dans cette forteresse du XIXe siècle classée au patrimoine mondial de l'Unesco et située à 900 mètres d'altitude au sein d'un parc national à 15 km au sud de Cap-Haïtien, deuxième ville d'Haïti.

«Des blessés reçoivent actuellement les soins que nécessite leur cas et une équipe de secours est à la recherche d'éventuels disparus», précise le ministre dans son message, ajoutant qu'«une délégation officielle se rendra sur place dès ce dimanche». Selon le ministre, la citadelle est fermée «jusqu'à nouvel ordre» et «une enquête a été «diligentée».

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Une échauffourée aurait éclaté

Dans un communiqué publié sur Facebook, le Premier Alix Didier Fils-Aimé et son gouvernement avaient indiqué plus tôt avoir «appris avec une profonde consternation le tragique incident survenu ce samedi à la Citadelle Laferrière, à Milot, lors d'une activité touristique réunissant de nombreux jeunes», a annoncé le gouvernement .

D'après le directeur du bureau de la protection civile pour le nord d'Haïti, Jean Henry Petit, cité par «Le Nouvelliste», le bilan pourrait encore s'alourdir en raison du grand nombre de personnes portées disparues. La bousculade s'est produite quand «une foule exceptionnellement importante s'est rassemblée pour des festivités traditionnelles» à la forteresse, selon «Le Nouvelliste».

Alors qu'une seule entrée était disponible, une échauffourée a éclaté entre ceux qui tentaient d'entrer et ceux qui tentaient de sortir, provoquant la bousculade mortelle, toujours d'après le journal. Dans son communiqué, le gouvernement assure que «toutes les autorités compétentes sont pleinement mobilisées et placées en état d'alerte maximale afin d'apporter, sans délai, l'assistance, les soins et le soutien nécessaires aux personnes affectées ainsi qu'à leurs proches».