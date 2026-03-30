DE
FR

Au moins 16 morts
Un gang réalise un carnage dans une localité à Haïti

Le gang Gran Grif a commis des exactions à Petite-Rivière-de-l'Artibonite, dans le centre d’Haïti. Au moins 16 personnes ont été abattues, mais le bilan pourrait, selon l'ONU, atteindre 80 morts.
Publié: il y a 11 minutes
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Une attaque menée par les membres d'un gang dans la nuit de samedi à dimanche sur la localité de Petite-Rivière-de-l'Artibonite à Haïti a tué 16 personnes, a indiqué lundi la police locale, un bilan qui pourrait s'élever jusqu'à 80 morts, selon l'ONU.

«Cette attaque souligne la gravité de la situation sécuritaire à laquelle est confrontée la population haïtienne. Le secrétaire général de l'ONU appelle le peuple haïtien et les autorités haïtiennes à mener une enquête approfondie», a déclaré son porte-parole, Stéphane Dujarric.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

(Développement suit)

Découvrez nos contenus sponsorisés
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Présenté par
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Leapmotor B10 Hybrid EV
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Présenté par
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Que servir avec la tresse, le saumon et les œufs brouillés?
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Présenté par Lexus
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
«steer-by-wire» de la nouvelle Lexus RZ
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Présenté par
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
«Made in Switzerland» depuis 90 ans
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Présenté par
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Micropauses et sensibilisation
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Présenté par
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Trouver votre gril idéal grâce à ce test
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Présenté par
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Faites le test et trouvez votre modèle idéal
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus