AFP Agence France-Presse
Une attaque menée par les membres d'un gang dans la nuit de samedi à dimanche sur la localité de Petite-Rivière-de-l'Artibonite à Haïti a tué 16 personnes, a indiqué lundi la police locale, un bilan qui pourrait s'élever jusqu'à 80 morts, selon l'ONU.
«Cette attaque souligne la gravité de la situation sécuritaire à laquelle est confrontée la population haïtienne. Le secrétaire général de l'ONU appelle le peuple haïtien et les autorités haïtiennes à mener une enquête approfondie», a déclaré son porte-parole, Stéphane Dujarric.
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