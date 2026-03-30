Le gang Gran Grif a commis des exactions à Petite-Rivière-de-l'Artibonite, dans le centre d’Haïti. Au moins 16 personnes ont été abattues, mais le bilan pourrait, selon l'ONU, atteindre 80 morts.

Un gang réalise un carnage dans une localité à Haïti

Un gang réalise un carnage dans une localité à Haïti

AFP Agence France-Presse

Une attaque menée par les membres d'un gang dans la nuit de samedi à dimanche sur la localité de Petite-Rivière-de-l'Artibonite à Haïti a tué 16 personnes, a indiqué lundi la police locale, un bilan qui pourrait s'élever jusqu'à 80 morts, selon l'ONU.

«Cette attaque souligne la gravité de la situation sécuritaire à laquelle est confrontée la population haïtienne. Le secrétaire général de l'ONU appelle le peuple haïtien et les autorités haïtiennes à mener une enquête approfondie», a déclaré son porte-parole, Stéphane Dujarric.

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