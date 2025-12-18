DE
Zelensky l'affirme
Sans accord de l'UE sur les avoirs russes, Kiev «aurait un gros problème»

Le conflit en Ukraine se poursuit sans relâche depuis le 24 février 2022 sur plusieurs fronts, alors que la population civile et les infrastructures subissent des pertes considérables. Des pourparlers de paix sont en cours, avec Donald Trump comme médiateur.
Publié: 10:40 heures
|
Dernière mise à jour: 10:43 heures
10:22 heures

Arrivé à Bruxelles, Zelensky compte sur l'accord financier de l'UE

Volodymyr Zelensky est arrivé jeudi à Bruxelles, où les dirigeants des pays de l'UE sont réunis pour un sommet à haut risque visant à chercher comment financer l'effort de guerre de l'Ukraine, son armée et son budget, a indiqué une source à la présidence ukrainienne.

Photo: IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Il a affirmé jeudi que Kiev aurait un «gros problème» si les dirigeants de l'Union européenne ne parviennent pas à un accord sur l'utilisation des avoirs russes gelés pour financer une aide à l'Ukraine. «Sans cela (cette décision), il y aura un gros problème pour l'Ukraine», a déclaré Zelensky à des journalistes avant de se rendre à Bruxelles où se tient un sommet des 27.

La Commission européenne veut aider Kiev avec un «prêt de réparation» adossé sur les avoirs russes gelés par les sanctions de l'UE. Mais la Belgique, où se trouve la majorité de ces avoirs, redoute des représailles économiques et juridiques de la part de la Russie et réclame une garantie de responsabilité collective.

«La Russie doit comprendre que nous sommes en position de force», a déclaré Zelensky aux journalistes, estimant qu'un accord sur le financement d'un tel prêt signifierait «que l'Ukraine aura des fonds pour 2026 et 2027». 

Source: AFP

10:15 heures

Zelensky annonce de nouveaux pourparlers entre l'Ukraine et les USA ce week-end

Photo: IMAGO/ANP

De nouveaux pourparlers entre l'Ukraine et les Etats-Unis auront lieu vendredi et samedi aux Etats-Unis, a annoncé jeudi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dans le cadre de discussions sur le plan visant à mettre fin à la guerre avec la Russie.

«Vendredi et samedi, notre équipe sera aux Etats-Unis, elle est déjà en route pour les États-Unis, et les Américains les y attendent. Je ne sais pas qui d'autre pourrait être présent. Peut-être qu'il y aura des Européens», a-t-il déclaré à des journalistes.

Il n'a pas précisé la composition de la délégation ukrainienne. Ce nouveau cycle de pourparlers américano-ukrainiens va se dérouler juste avant une rencontre entre émissaires russes et américains sur la guerre en Ukraine prévue, selon un responsable de la Maison Blanche, ce week-end en Floride.

Source: AFP

09:19 heures

Ursula von der Leyen exige une solution financière pour Kiev

Photo: IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Les dirigeants de l'Union européenne ne quitteront pas le sommet organisé jeudi à Bruxelles sans accord pour financer l'Ukraine, a déclaré à la presse la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

«Nous devons trouver une solution aujourd'hui», a affirmé la dirigeante de l'exécutif européen, tout en disant «soutenir totalement les demandes belges que les risques associés au prêt de réparations (un montage qui impliquerait de mobiliser les avoirs russes gelés pour financer un prêt à Kiev, ndlr) soient partagés par nous tous». 

Source: AFP

05:08 heures

Zelensky en Pologne pour une première entrevue avec le président nationaliste

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rend ce vendredi à Varsovie pour une première rencontre avec son homologue polonais, le nationaliste Karol Nawrocki, connu pour ses positions critiques vis-à-vis de Kiev. Un rendez-vous sous tension mais indispensable pour deux voisins alliés.

Le président polonais Karol Nawrocki est connu pour ses positions critiques vis-à-vis de Kiev.
Photo: IMAGO/Anadolu Agency

Il aura fallu quatre mois après la prise de fonctions du président polonais pour que les deux chefs d'Etat se retrouvent officiellement alors que la Pologne, en première ligne depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022, a accueilli plus d'un million de réfugiés ukrainiens. 

Selon les médias locaux, Karol Nawrocki a refusé au moins trois invitations à se rendre à Kiev, son entourage laissant filtrer qu'il attendait Zelensky à Varsovie, mécontent de l'état des relations bilatérales. 

Une décision jugée «méprisante» par Kiev, selon les analystes ukrainiens. «La façon dont Monsieur Nawrocki voit les relations avec l'Ukraine est plus dure que celle de son prédécesseur» Andrzej Duda, conservateur comme lui mais favorable au soutien à l'Ukraine, analyse pour l'AFP un source diplomatique européenne, ajoutant que Kiev attendait «ce contact pour véritablement mettre en place la coopération avec le nouveau président polonais».

Source: AFP

05:02 heures

Négociations russo-américaines sur l’Ukraine prévues ce week-end à Miami

Une rencontre entre émissaires russes et américains sur la guerre en Ukraine aura lieu ce week-end à Miami, en Floride, a annoncé mercredi un responsable de la Maison Blanche.

La délégation américaine sera conduite par l’émissaire pour l’Ukraine, Steve Witkoff.
Photo: AP

La présidence américaine n'a fourni aucun détail sur la composition des délégations. Selon le site Politico, les Etats-Unis seront représentés par l'émissaire pour l'Ukraine Steve Witkoff et le gendre du président Donald Trump Jared Kushner, tandis que la Russie devrait envoyer l'émissaire du Kremlin pour les questions économiques Kirill Dmitriev.

Cette nouvelle séance de pourparlers interviendra après que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a constaté des «progrès» vers un compromis entre Kiev et Washington sur le contenu d'un plan à proposer à Moscou pour mettre fin aux combats, après des rencontres à Berlin dimanche et lundi entre responsables américains, ukrainiens et européens.

Zelensky a toutefois averti que la Russie se préparait selon lui à une nouvelle «année de guerre» en 2026. Le président russe Vladimir Poutine a pour sa part affirmé mercredi que les objectifs de son offensive en Ukraine «seront sans aucun doute atteints».

Les détails du plan américain après qu'il a été remanié à Berlin avec les Ukrainiens ne sont pas connus mais Kiev avait fait savoir qu'il impliquait des concessions territoriales de sa part. Le document originel de Washington avait été perçu par Kiev et les Européens comme largement favorable aux positions du Kremlin.

Source: AFP

04:54 heures

Trois morts dans des attaques de drone visant un port de la mer d'Azov

Une attaque de drones visant la zone portuaire russe de Rostov-sur-le-Don, sur la mer d'Azov a fait trois morts, a indiqué jeudi le gouverneur régional Iouri Slioussar. L'attaque a provoqué un incendie sur un cargo dans le port de la capitale régionale, tuant deux membres d'équipage et en blessant trois, tandis qu'un civil est mort et six autres ont été blessés dans la localité de Bataïsk, voisine des installations portuaires, a précisé le responsable sur son compte Telegram.

En riposte aux bombardements quotidiens dont son territoire est la cible depuis près de quatre ans, l'Ukraine envoie des dizaines de drones chaque nuit vers le territoire russe. Elle concentre notamment ses attaques sur les infrastructures énergétiques qui permettent à Moscou de financer son offensive.

Source: AFP

17.12.2025, 18:27 heures

Washington tente de bloquer le gel des avoirs russes par les Européens

Un haut responsable ukrainien a affirmé mercredi à l'AFP que le gouvernement de Donald Trump faisait «pression» sur les pays européens pour qu'ils «renoncent à l'idée» d'utiliser les avoirs russes gelés dans l'UE afin d'aider l'Ukraine.

«Sept pays ne soutiennent déjà pas publiquement cette idée», a poursuivi ce responsable, sous couvert d'anonymat, ajoutant que le président Volodymyr Zelensky se rendait à Bruxelles pour convaincre les Européens, réunis jeudi en sommet, d'utiliser ces actifs.

Quelque 210 milliards d'euros de la Banque centrale russe sont actuellement immobilisés dans l'UE. Ils ont été gelés par les Occidentaux après l'invasion de l'Ukraine en février 2022.

Réunion ce jeudi

Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne se retrouvent jeudi et vendredi à Bruxelles pour décider, entre autres, des moyens de financer au cours des deux ans à venir l'Ukraine en guerre contre la Russie.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, promeut un plan visant à utiliser les avoirs gelés russes pour accorder à Kiev un prêt de 90 milliards d'euros au cours des deux prochaines années mais cette initiative se heurte à une opposition farouche de la Belgique, qui héberge la majeure partie de ces fonds.

Elle redoute des représailles russes ou d'être le seul pays à payer les pots cassés, notamment en cas d'action en justice.

Source: AFP

17.12.2025, 18:23 heures

Moscou se prépare à une nouvelle «année de guerre», selon Zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé mercredi que la Russie se préparait à mener une nouvelle «année de guerre» en Ukraine en 2026, après des propos de son homologue russe Vladimir Poutine affirmant que les objectifs de Moscou dans le pays seraient «sans aucun doute atteints».

Photo: IMAGO/ANP

«Aujourd'hui, nous avons entendu un nouveau signal de Moscou disant qu'ils se préparent à faire de l'année prochaine une nouvelle année de guerre», a déclaré Zelensky dans son allocution quotidienne.

Source: AFP

17.12.2025, 14:21 heures

Au moins 26 blessés dans des frappes russes sur Zaporijjia

Trois frappes aériennes russes sur la ville et la région de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, ont fait mercredi au moins 26 blessés, selon les premiers bilans des autorités ukrainiennes.

«Déjà 26 blessés – le nombre des victimes de l'attaque ennemie sur Zaporijjia et la région augmente», a déclaré sur Telegram Ivan Fedorov, le chef de l'administration militaire régionale.

Les services de secours ukrainiens ont fait état d'un bilan provisoire de 19 blessés dans la ville même de Zaporijjia, où «un immeuble, une maison et un établissement éducatif» ont été touchés.

Source: AFP

17.12.2025, 13:14 heures

Les objectifs russes seront «sans aucun doute atteints», assure Poutine

Les objectifs de l'offensive de la Russie en Ukraine seront «sans aucun doute atteints», et notamment les objectifs territoriaux, a déclaré mercredi le président russe Vladimir Poutine, alors que les tentatives diplomatiques pour mettre fin au conflit s'intensifient.

Photo: IMAGO/SNA

«Les objectifs de l'opération militaire spéciale seront sans aucun doute atteints», a-t-il affirmé lors d'une réunion avec des responsables du ministère de la Défense. «Nous préférerions y parvenir et éliminer les causes profondes du conflit par la voie diplomatique» mais, si «le pays adverse et ses protecteurs étrangers refusent de s'engager dans des discussions substantielles», le pays y parviendra «par la voie militaire».

Source: AFP

16.12.2025, 11:55 heures

Le Kremlin dit ne «pas avoir vu» les propositions européennes de garanties de sécurité

Le Kremlin a dit mardi ne pas avoir vu les propositions européennes sur des garanties de sécurité pour l'Ukraine pour mettre fin au conflit entre Kiev et Moscou, publiées la veille, et s'est donc abstenu de les commenter. «Pour l'instant nous n'avons vu que des publications dans les journaux et nous ne réagirons pas à des publications dans les journaux. Nous n'avons pas vu le texte. Quand nous le verrons, alors nous l'analyserons», a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Le Kremlin dit ne «pas avoir vu» les propositions européennes de garanties de sécurité
Photo: IMAGO/SNA

Il était interrogé sur la déclaration conjointe de dirigeants européens, rendue publique lundi soir par le gouvernement allemand après deux jours de négociations à Berlin entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et des émissaires américains pour tenter d'aboutir à un plan pouvant mettre fin aux combats.

Les dirigeants des principaux pays européens – notamment l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne – et de l'UE y ont fait part de leur proposition d'une «force multinationale pour l'Ukraine» qui serait «composée de contributions de nations volontaires, et soutenue par les Etats-Unis», et de soutenir de manière «durable» une armée ukrainienne de 800'000 hommes. Ils évoquent aussi «un mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu dirigé par les Etats-Unis.»

Source: AFP

16.12.2025, 08:49 heures

La Russie affirme avoir le «contrôle» de la ville de Koupiansk

La Russie a affirmé mardi avoir le «contrôle» de Koupiansk, ville-clé du nord-est de l'Ukraine, où les forces ukrainiennes ont revendiqué récemment la reprise de plusieurs quartiers à l'armée russe.

Vladimir Poutine sourit lors d'une rencontre bilatérale, le 12 décembre 2025 à Achgabat, au Turkménistan.
Photo: Getty Images

«La ville de Koupiansk est sous contrôle de la 5e armée russe», a déclaré à l'agence officielle russe TASS Léonide Charov, porte-parole du groupement militaire russe Zapad, déployé dans cette zone. La Russie avait affirmé avoir capturé Koupiansk en novembre, l'Ukraine assurant ensuite en avoir repris plusieurs quartiers.

Source: AFP

16.12.2025, 08:09 heures

La France réclame des garanties «robustes» pour Kiev avant toute discussion territoriale

La France a de nouveau réclamé l'établissement de «garanties de sécurité robustes» pour Kiev avant d'aborder l'épineuse question des territoires ukrainiens dont la cession est exigée par Moscou, a indiqué mardi l'entourage d'Emmanuel Macron après des réunions sur la question à Berlin.

Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron lors de leur rencontre au 10 Downing Street, à Londres, le 8 décembre 2025.
Photo: keystone-sda.ch

«Nous souhaitons d'abord des garanties de sécurité robustes avant toute discussion sur les territoires. Nous avons progressé sur la question des garanties, sur la base du travail accompli par la coalition des volontaires, grâce à une clarification des modalités du soutien américain», a ajoute cette source.

Source: AFP

