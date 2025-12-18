Arrivé à Bruxelles, Zelensky compte sur l'accord financier de l'UE

Volodymyr Zelensky est arrivé jeudi à Bruxelles, où les dirigeants des pays de l'UE sont réunis pour un sommet à haut risque visant à chercher comment financer l'effort de guerre de l'Ukraine, son armée et son budget, a indiqué une source à la présidence ukrainienne.

Il a affirmé jeudi que Kiev aurait un «gros problème» si les dirigeants de l'Union européenne ne parviennent pas à un accord sur l'utilisation des avoirs russes gelés pour financer une aide à l'Ukraine. «Sans cela (cette décision), il y aura un gros problème pour l'Ukraine», a déclaré Zelensky à des journalistes avant de se rendre à Bruxelles où se tient un sommet des 27.

La Commission européenne veut aider Kiev avec un «prêt de réparation» adossé sur les avoirs russes gelés par les sanctions de l'UE. Mais la Belgique, où se trouve la majorité de ces avoirs, redoute des représailles économiques et juridiques de la part de la Russie et réclame une garantie de responsabilité collective.

«La Russie doit comprendre que nous sommes en position de force», a déclaré Zelensky aux journalistes, estimant qu'un accord sur le financement d'un tel prêt signifierait «que l'Ukraine aura des fonds pour 2026 et 2027».

Source: AFP