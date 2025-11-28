Viktor Orban se rend à Moscou pour rencontrer Poutine

Le bras droit de Zelensky dans le viseur de l'agence anticorruption

L'agence anticorruption ukrainienne a annoncé vendredi mener des perquisitions au domicile d'Andriï Yermak, puissant chef du cabinet du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Cette affaire éclate au moment où Kiev mène des pourparlers très difficiles avec les Etats-Unis sur un plan visant à mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Andriï Yermak est le négociateur clé dans ce processus.

«L'agence anticorruption (NABU) et le parquet spécialisé anticorruption (SAP) mènent (...) des perquisitions chez le chef de l'administration présidentielle», a indiqué le NABU dans un communiqué, sans donner davantage de précisions. Andriï Yermak, 54 ans et qui occupe son poste depuis 2020, deux ans avant le début de l'invasion russe de l'Ukraine, a confirmé ces informations.

«Le NABU et le SAP mènent en effet des actes d'enquête à mon domicile. Les enquêteurs n'ont aucun obstacle» et ont reçu un «accès complet à mon appartement», a-t-il assuré sur Telegram. «Mes avocats sont sur place et interagissent avec les forces de l'ordre», a ajouté le responsable en assurant coopérer «pleinement» avec les enquêteurs.

«Un système criminel»

Ces enquêtes seraient liées à un des pires scandales de corruption de la présidence Zelensky qui secoue le pays ces dernières semaines et a déjà conduit à la destitution de deux ministres, selon plusieurs députés de l'opposition.

Le scandale a éclaté début novembre, quand le NABU a dévoilé un «système criminel», orchestré selon les enquêteurs par un proche du président et qui a permis de détourner 100 millions de dollars (environ 86 millions d'euros) dans le secteur énergétique.

Ancien producteur de cinéma et juriste spécialisé en propriété intellectuelle, Andriï Yermak est largement considéré comme le deuxième homme le plus influent du pays derrière le président Zelensky. Son influence sur ce dernier suscite des interrogations jusque dans l'équipe présidentielle. Ses critiques l'accusent notamment d'avoir concentré trop de pouvoir.

Source: AFP