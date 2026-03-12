Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Il succède à son père Ali Khamenei, mort assassiné le 28 février lors de la première attaque américano israélienne.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1250 personnes en Iran, selon le Croissant-rouge iranien, de 687 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 11 morts en Israël et de sept soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait 13 morts.
Tandis que les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, Israël a étendu la guerre Liban, bastion du Hezbollah.
De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Les compagnies Swiss et Edelweiss s'affairent à rapatrier les ressortants suisses bloqués au Moyen-Orient. Selon le DFAE, 3349 voyageurs suisses étaient toujours bloqués au Moyen-Orient, dimanche 8 mars.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, les bourses ont plongé: le prix du pétrole a frôlé les 120 dollars le baril et le gaz européen s'est envolé de 30%.
Un militaire français est mort «lors d'une attaque» en Irak, annonce Emmanuel Macron
Un militaire français est mort «lors d'une attaque» dans la région d'Erbil au Kurdistan irakien, a déclaré Emmanuel Macron dans la nuit de jeudi à vendredi, annonçant ainsi le premier soldat français tué depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.
«L'adjudant-chef Arnaud Frion du 7ème bataillon de chasseurs alpins de Varces est mort pour la France lors d'une attaque dans la région d'Erbil en Irak», a-t-il écrit, confirmant que plusieurs militaires français avaient été blessés. Il est le premier soldat français tué depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, déclenchée par des frappes israélo-américaines sur l'Iran le 28 février et qui s'est propagée dans plusieurs pays de la région.
«Cette attaque contre nos forces engagées dans la lutte contre Daech depuis 2015 est inacceptable», a écrit le président français, en référence à l'organisation Etat islamique (EI), précisant que «leur présence en Irak s'inscrit dans le strict cadre de la lutte contre le terrorisme». «La guerre en Iran ne saurait justifier de telles attaques», a-t-il souligné.
Six soldats français avaient été blessés dans une «attaque de drones dans la région d'Erbil», avait appris l'AFP jeudi auprès de l'état-major français des Armées. Ces militaires étaient «engagés dans des actions de formation à la lutte contre le terrorisme auprès de partenaires irakiens», avait ajouté l'état-major sans plus de précision.
Source: AFP
Israël avertit que des missiles iraniens se dirigent vers lui
Israël a mis en garde tôt vendredi contre l'arrivée d'une nouvelle vague de missiles iraniens, appelant la population des zones menacées à se rendre aux abris. «Il y a quelques instants, les forces armées israéliennes ont identifié des missiles tirés depuis l'Iran en direction du territoire de l'Etat d'Israël. Les systèmes de défense sont en action pour intercepter la menace», a écrit l'armée israélienne sur Telegram.
Après une seconde alerte émise un peu plus tard, une femme de 34 ans et une adolescente de 17 ans ont été conduites dans un centre médical du nord d'Israël, a signalé le Magen David Adom. La trentenaire souffre de blessures infligées par des éclats, a précisé cet équivalent israélien de la Croix-Rouge.
Source: ATS
Les Etats-Unis autorisent la vente temporaire d'une partie du pétrole russe
Les Etats-Unis ont autorisé, de manière temporaire, la vente du pétrole russe stocké sur des navires, tandis que les prix explosent depuis le début de la guerre en Iran, a annoncé jeudi le ministère des Finances américain.
Le ministère a délivré une licence autorisant la vente, jusqu'au 11 avril, de pétrole brut et de produits pétroliers russes chargés à bord de navires avant le 12 mars, 00h01. Cette décision marque un assouplissement temporaire des sanctions économiques prises contre la Russie ciblée en raison de son invasion de l'Ukraine.
Le ministre des Finances, Scott Bessent, a déclaré dans un communiqué que cette nouvelle autorisation visait à «accroître la portée mondiale de l'offre existante». Mais il s'agit d'une «mesure à court terme», a-t-il insisté. Scott Bessent a ajouté que cette annonce n'apporterait pas «de bénéfices financiers significatifs au gouvernement russe, qui tire la majorité des taxes prélevées au moment de l'extraction», du pétrole.
La semaine dernière, l'administration américaine a autorisé, pour un mois, la livraison de pétrole russe bloqué en mer vers l'Inde. Le ministre avait précédemment dit que l'administration Trump envisageait de lever des sanctions sur une plus grande partie du pétrole russe.
Source: AFP
L'Australie ordonne à son personnel non essentiel de quitter Israël et les Emirats
La cheffe de la diplomatie australienne a ordonné jeudi soir aux agents non essentiels du gouvernement de quitter Israël et les Emirats arabes unis en raison de la «détérioration de la situation sécuritaire» au Moyen-Orient en guerre.
Le personnel jugé indispensable «restera sur place pour soutenir les Australiens qui en ont besoin», a ajouté la ministre Penny Wong, sur X, enjoignant par ailleurs tous ses compatriotes à «quitter le Moyen-Orient si vous le pouvez et si cela se fait en sécurité».
Selon Canberra, environ 2600 Australiens sur les 115'000 ressortissants présents au Moyen-Orient sont rentrés dans leur pays.
Source: AFP
L'Arabie saoudite abat des drones après les menaces de l'Iran sur le pétrole
L'Arabie saoudite a déclaré vendredi avoir intercepté plus d'une vingtaine de drones dans son espace aérien, au lendemain de la menace du nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, de semer le chaos dans la région, notamment en utilisant «le levier du blocage du détroit d'Ormuz».
Le ministère saoudien de la Défense a annoncé avoir «intercepté et détruit» une première vague de 12 drones, puis de neuf et sept drones. Israël a également mis en garde tôt vendredi contre l'arrivée d'une nouvelle vague de missiles iraniens, appelant la population des zones menacées à se rendre aux abris. «Les systèmes de défense sont en action pour intercepter la menace», a affirmé l'armée israélienne.
Cette dernière avait annoncé plus tôt mener une nouvelle série de frappes visant des infrastructures à Téhéran et y avoir bombardé des postes de contrôle du Bassidj, une milice alliée au pouvoir. Dans son premier message diffusé depuis qu'il a été désigné guide suprême dimanche, Mojtaba Khamenei n'a montré jeudi aucune volonté de plier face aux Etats-Unis et à Israël, insistant au contraire sur son désir de «venger» les victimes des «crimes» ennemis.
Un discours mais pas d'image: le message du nouveau dirigeant de 56 ans, lui-même blessé dans une frappe et dont l'état de santé reste un mystère, a été lu jeudi par une présentatrice à la télévision nationale.
Source: AFP
Trump affirme que la guerre contre l'Iran évolue «très rapidement»
Donald Trump a affirmé jeudi que la guerre contre l'Iran évoluait «très rapidement», après que le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a promis de venger les attaques américaines et israéliennes.
«La situation avec l'Iran évolue très rapidement. Tout se passe très bien, notre armée est sans égale», a déclaré le président américain depuis la Maison Blanche. «C'est vraiment une nation de terreur et de haine, et ils en paient aujourd'hui le prix fort», a-t-il ajouté, lors d'un événement aux côtés de la Première dame Melania Trump.
Ces derniers jours, Donald Trump a envoyé des signaux contradictoires quant à l'avancée de la guerre, lancée le 28 février par des frappes israélo-américaines sur l'Iran, qui a ensuite embrasé toute la région. Il a récemment déclaré que les Etats-Unis avaient «gagné» contre l'Iran et que la guerre pouvait prendre fin «très bientôt», tout en insistant sur la nécessité de continuer à se battre.
Il n'a pas directement répondu au tout premier message du nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, promettant de venger les attaques américaines et israéliennes et de maintenir la pression sur le détroit d'Ormuz. Les cours du pétrole ont encore flambé jeudi suite à l'arrêt quasi total du trafic dans cette voie maritime stratégique, contrôlée de facto par l'Iran et par où transite environ 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondiaux.
Source: AFP
Un avion ravitailleur américain s'écrase en Irak
Un avion américain de ravitaillement en carburant s'est écrasé dans l'ouest de l'Irak, a annoncé jeudi le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), qui précise que la perte de ce KC-135 n'est «pas due à des tirs hostiles ou amis». «Les opérations de secours sont en cours», ajoute le Centcom dans un communiqué, selon lequel un autre avion impliqué a pu se poser en sécurité.
Aucun détail sur le nombre de personnes à bord de l'avion n'a été donné, ni sur leur état de santé. L'équipage de base d'un KC-135 est composé de trois personnes mais peut être plus important selon le type de mission. «De plus amples informations seront fournies au fil des développements», assure le Centcom, qui demande de la «patience» le temps de «rassembler des détails supplémentaires et de fournir de la clarté pour les familles des militaires» concernés.
L'armée iranienne a pour sa part affirmé dans un communiqué publié par la télévision d'Etat que l'avion avait été touché par un missile tiré par des mouvements armés pro-iraniens dans l'ouest de l'Irak et que l'équipage n'avait pas survécu au crash.
Il s'agit du quatrième avion militaire perdu par les Etats-Unis depuis le début de la guerre contre l'Iran le 28 février, après que trois avions de combat F-15 ont été abattus par des tirs amis accidentels du Koweït.
Source: AFP
L'armée israélienne dit avoir frappé des postes de commandement du Hezbollah
L'armée israélienne a dit jeudi avoir visé des postes de commandement du mouvement pro-iranien Hezbollah, dans plusieurs séries de frappes sur Beyrouth et le sud du Liban.
Peu de temps auparavant, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait déclaré que son pays était en train d'«écraser l'Iran et le Hezbollah», estimant qu'il était préférable que le gouvernement libanais se «charge» de maîtriser le mouvement libanais.
L'armée israélienne «a frappé plusieurs postes de commandement du Hezbollah, d'où des terroristes du Hezbollah opéraient pour monter des attaques terroristes contre l'Etat d'Israël et ses civils», a-t-elle indiqué sur sa chaîne Telegram.
Source: AFP
Mojtaba Khamenei promet une riposte implacable, le pétrole flambe
Le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a promis jeudi de venger les attaques américaines et israéliennes et de maintenir la pression sur le détroit d'Ormuz. Il a ainsi accéléré la flambée des cours du pétrole.
Dans la soirée, l'armée israélienne a annoncé mener une nouvelle série de frappes visant des infrastructures à Téhéran et y avoir bombardé des postes de contrôle du Bassidj, une milice alliée au pouvoir. Dans son premier message diffusé depuis qu'il a été désigné guide suprême dimanche, Mojtaba Khamenei n'a montré aucune volonté de plier face aux Etats-Unis et à Israël, insistant au contraire sur son désir de venger les victimes de leurs attaques.
Un discours mais pas d'image: le message du nouveau dirigeant de 56 ans, lui-même blessé dans une frappe et dont l'état de santé reste un mystère, a été lu jeudi par une présentatrice à la télévision nationale. Les spectateurs n'ont pu voir qu'une image d'archive du dirigeant et un drapeau de la République islamique généré par ordinateur.
Le nouveau guide suprême «ne peut pas montrer son visage en public», a raillé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Au 13e jour de la guerre déclenchée par les bombardements américains et israéliens sur l'Iran, Mojtaba Khamenei a promis de «venger les crimes» ennemis. Notamment le bombardement de l'école à Minab (sud), que les autorités iraniennes, mais aussi une enquête interne de l'armée américaine, ont attribuée aux Etats-Unis et qui a fait 150 morts.
Source: AFP
Nouvelle frappe en plein jour sur Beyrouth, Israël menace de «prendre des territoires»
Plusieurs frappes israéliennes ont visé jeudi après-midi un immeuble en plein coeur de Beyrouth, ont constaté des journalistes de l'AFP, Israel menaçant de «prendre des territoires» au Liban. La guerre a fait depuis le 2 mars plus de 687 morts, dont 98 enfants, et déplacé plus de 800'000 personnes, selon le dernier bilan libanais officiel.
Les explosions ont généré la panique et une épaisse colonne de fumée noire s'est dégagée d'un immeuble du quartier de Bachoura, situé à proximité d'un des principaux centres d'affaires de la capitale, accueillant aussi des institutions.
L'armée israélienne a confirmé dans un communiqué avoir «lancé une série de frappes contre les infrastructures terroristes du Hezbollah à Beyrouth», peu après un avertissement inédit à évacuer dans le centre de la capitale libanaise. Selon elle, le groupe avait «caché des millions de dollars pour financer ses activités» sous le bâtiment visé. Il s'agit de la quatrième frappe sur le centre de Beyrouth – et la première en plein jour – depuis que le Hezbollah a entraîné le pays dans la guerre régionale avec l'Iran le 2 mars en lançant des missiles sur Israel.
Benjamin Netanyahu: «Mojtaba Khamenei ne peut pas montrer son visage en public»
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a affirmé jeudi soir que le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, ne pouvait «pas montrer son visage en public», après que Téhéran a diffusé un premier communiqué en son nom, lu par un présentateur de télévision.
«Nous avons éliminé l'ancien tyran (son père, Ali Khamenei, NDLR) et le nouveau tyran, la marionnette des Gardiens de la Révolution, ne peut pas montrer son visage en public», a assuré Benjamin Netanyahu lors de sa première conférence de presse depuis le début de l'offensive israélo-américaine contre Téhéran, lancée le 28 février.
La guerre contre l'Iran a notamment pour objectif de donner aux Iraniens les moyens de «faire tomber le régime», a-t-il poursuivi.
«Nos objectifs sont d'empêcher les Iraniens de conserver leur capacité de construire l'arme nucléaire et détruire leurs capacités de tirer des missiles balistiques. J'ai ajouté un troisième objectif, celui de créer pour le peuple iranien les moyens de faire tomber ce régime», a ajouté le Premier ministre israélien.
Source: AFP