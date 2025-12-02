Les premiers détails de la rencontre Poutine-Witkoff

Aucun «compromis» sur les territoires occupés par la Russie en Ukraine n'a été trouvé à l'issue d'une rencontre jugée «utile» mardi à Moscou entre le président Vladimir Poutine et l'émissaire américain Steve Witkoff, a annoncé le conseiller diplomatique du Kremlin.

«Aucune solution de compromis (sur les territoires) n'a encore été choisie, mais certaines propositions américaines peuvent être discutées», a indiqué Iouri Ouchakov à des journalistes, dont l'AFP. Selon lui, la discussion, qui a duré environ cinq heures, a été «utile» et «constructive» et les contacts entre Moscou et Washington vont se poursuivre, mais il «reste encore beaucoup de travail» pour parvenir à un accord.

«Nous avons pu nous mettre d'accord sur certains points (...), d'autres ont suscité des critiques, mais l'essentiel est qu'une discussion constructive ait eu lieu et que les parties aient déclaré leur volonté de poursuivre leurs efforts», a poursuivi Iouri Ouchakov.

Il a précisé que les discussions n'avaient pas porté sur des «formulations concrètes» d'un accord mais sur «le fond» et que plusieurs documents présentés à Moscou avaient été abordés, sans vouloir les détailler.

Iouri Ouchakov a également affirmé que Vladimir Poutine avait critiqué lors de cette rencontre les «actions destructrices» des Européens concernant ces négociations. Pour rappel, quelques heures auparavant, Poutine avait menacé les Européens en les accusant de vouloir «empêcher» les efforts américains visant à mettre fin à la guerre en Ukraine.

Source: AFP