Les premiers détails de la rencontre Poutine-Witkoff
Aucun «compromis» sur les territoires occupés par la Russie en Ukraine n'a été trouvé à l'issue d'une rencontre jugée «utile» mardi à Moscou entre le président Vladimir Poutine et l'émissaire américain Steve Witkoff, a annoncé le conseiller diplomatique du Kremlin.
«Aucune solution de compromis (sur les territoires) n'a encore été choisie, mais certaines propositions américaines peuvent être discutées», a indiqué Iouri Ouchakov à des journalistes, dont l'AFP. Selon lui, la discussion, qui a duré environ cinq heures, a été «utile» et «constructive» et les contacts entre Moscou et Washington vont se poursuivre, mais il «reste encore beaucoup de travail» pour parvenir à un accord.
«Nous avons pu nous mettre d'accord sur certains points (...), d'autres ont suscité des critiques, mais l'essentiel est qu'une discussion constructive ait eu lieu et que les parties aient déclaré leur volonté de poursuivre leurs efforts», a poursuivi Iouri Ouchakov.
Il a précisé que les discussions n'avaient pas porté sur des «formulations concrètes» d'un accord mais sur «le fond» et que plusieurs documents présentés à Moscou avaient été abordés, sans vouloir les détailler.
Iouri Ouchakov a également affirmé que Vladimir Poutine avait critiqué lors de cette rencontre les «actions destructrices» des Européens concernant ces négociations. Pour rappel, quelques heures auparavant, Poutine avait menacé les Européens en les accusant de vouloir «empêcher» les efforts américains visant à mettre fin à la guerre en Ukraine.
Source: AFP
Fin de la rencontre entre Poutine et l'émissaire américain Witkoff
La rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et l'émissaire américain Steve Witkoff pour évoquer le plan de Washington visant à mettre fin à la guerre en Ukraine s'est achevée après avoir duré environ cinq heures, a indiqué mardi le Kremlin.
Arrivé à Moscou dans la journée, Steve Witkoff était accompagné du gendre du président américain Donald Trump, Jared Kushner. Poutine était lui apparu aux côtés de son conseiller diplomatique Iouri Ouchakov et de son émissaire pour les questions économiques internationales, Kirill Dmitriev.
Source: AFP
Poutine et Witkoff discutent de «la ville magnifique» de Moscou
Dans une vidéo publiée par le Kremlin, on peut voir Steve Witkoff et Jared Kushner au Kremlin en compagnie de Vladimir Poutine. «Je suis ravi de vous voir», lance Poutine en accueillant ses invités
La conversation porte ensuite sur les curiosités de la capitale russe. Poutine vante les mérites de Moscou et Steve Witkoff semble également séduit. «C'est une ville magnifique», dit-il.
Repas et promenade
Avant leur rencontre avec Poutine, Steve Witkoff et Jared Kushner avaient dîné avec le négociateur de Poutine, Kirill Dmitriev, dans un restaurant Michelin à Moscou, comme le rapporte l'agence de presse russe Tass.
Des photos et des vidéos montrent ensuite les hommes lors d'une brève promenade dans les rues de Moscou. Peu de temps après, le gendre de Trump et l'envoyé spécial ont également été aperçus sur la Place Rouge.
Selon Axios, Steve Witkoff et Jared Kushner souhaitent rencontrer Zelensky après leurs discussions avec Poutine. Le lieu exact de cette rencontre n'est pas encore connu.
Début de la rencontre Poutine-Witkoff
Le président russe Vladimir Poutine a accueilli mardi soir au Kremlin l'émissaire américain Steve Witkoff pour évoquer le plan de Washington visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, selon des images de la télévision russe.
Poutine était accompagné de son conseiller diplomatique Iouri Ouchakov et de son émissaire pour les questions économiques internationales, Kirill Dmitriev. Witkoff était, lui, accompagné du gendre du président américain, Jared Kushner.
Source: AFP
Un ressortissant russe inculpé par la Pologne pour espionnage et sabotage
Le parquet national polonais a indiqué mardi avoir inculpé par contumace un ressortissant russe accusé d'avoir dirigé, en 2023, des opérations d'espionnage et de sabotage.
Selon un communiqué du parquet, Mikhaïl Mirgorodski, 28 ans, est accusé d'avoir créé et dirigé à l'époque depuis la Russie «un groupe criminel organisé s'occupant d'espionnage et de sabotage, opérant sur le territoire de la République de Pologne au profit des services de renseignement russes».
L'homme a dirigé un groupe d'au moins une trentaine de personnes, et collectait des renseignements, coordinait des attaques contre des Ukrainiens et des dissidents bélarusses, ainsi que la distribution de tracts prorusses.
Source: AFP
Si l'Europe veut la «guerre» avec la Russie, «nous sommes prêts», lance Poutine
Le président russe Vladimir Poutine a assuré mardi ne pas souhaiter une guerre avec l'Europe, mais y être «prêt» si les Européens «le souhaitent et commencent», peu avant des consultations avec l'émissaire américain Steve Witkoff à Moscou.
«Nous n'avons pas l'intention de faire la guerre à l'Europe, mais si l'Europe le souhaite et commence, nous sommes prêts dès maintenant», a lancé Poutine aux journalistes, accusant les Européens de vouloir «empêcher» les efforts américains visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. «Ils n'ont pas de programme de paix, ils sont du côté de la guerre», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Possible rencontre mercredi entre Witkoff, Kushner et une délégation ukrainienne
Une délégation ukrainienne pourrait rencontrer mercredi l'émissaire américain Steve Witkoff et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, après leurs pourparlers mardi à Moscou, a indiqué à l'AFP une source ukrainienne haut placée.
«La partie ukrainienne (...) ne l'exclut pas et est prête» à les rencontrer, a indiqué à l'AFP cette source s'exprimant sous couvert d'anonymat, évoquant une possible rencontre à Bruxelles où doit se tenir mercredi une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays de l'Otan.
Source: AFP
Zelensky appelle à mettre fin à la guerre et pas «seulement à une pause»
Le président ukrainien a appelé mardi à la fin de la guerre et pas uniquement à une cessation temporaire des hostilités, au moment où des représentants américains sont attendus au Kremlin pour des pourparlers sur l'Ukraine.
«Notre but commun est de mettre fin à la guerre, pas seulement d'obtenir une pause dans les combats. Une paix digne est nécessaire», a déclaré Zelensky lors d'une conférence de presse à Dublin.
Source: AFP
Pour le chef de l'OTAN les efforts américains «finiront par rétablir la paix»
Le chef de l'OTAN, Mark Rutte, s'est dit convaincu que les efforts américains en Ukraine «finiront par rétablir la paix en Europe», peu avant une rencontre entre l'émissaire américain de Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine mardi.
«Je suis convaincu que ces efforts soutenus finiront par rétablir la paix en Europe», a-t-il déclaré devant la presse, saluant le travail des Etats-Unis pour mettre un terme à la guerre entre l'Ukraine et la Russie.
«Il faut être deux pour danser le tango (...). Les Ukrainiens veulent jouer le jeu, ils veulent mettre fin à cela, et ils apprécient beaucoup les efforts de paix américains. Aujourd'hui (mardi), nous verrons si les Russes sont également disposés à s'engager», a encore dit le secrétaire général de l'Alliance.
Source: AFP
L'Ukraine affirme que les combats continuent à Pokrovsk, ville revendiquée par l'armée russe
L'armée ukrainienne a assuré mardi que les combats se poursuivaient à Pokrovsk, un nœud logistique clé pour les forces ukrainiennes dans l'Est dont la Russie a revendiqué la capture la veille, après des mois d'intenses attaques.
«Les opérations de recherche et d'assaut ainsi que l'élimination de l'ennemi dans les zones urbaines se poursuivent à Pokrovsk», a affirmé dans un communiqué le groupement de l'armée ukrainienne Est, en charge de la zone.
Source: AFP
Emmanuel Macron s'est entretenu avec Donald Trump au sujet de l'Ukraine
Après sa rencontre avec Volodymyr Zelensky à Paris, Emmanuel Macron s'est entretenu avec le président américain au sujet de la situation en Ukraine, a annoncé l'Elysée. Selon le communiqué, le président français a échangé avec Donald Trump sur «les conditions d'une paix solide et durable en Ukraine ainsi que sur les prochaines étapes de la médiation menée par les Etats-Unis.»
L'Elysée précise que Macron a «notamment souligné l'importance des garanties de sécurité pour l'Ukraine et la volonté de la France de travailler à cet objectif avec les USA». Plus tôt dans la journée, le chef de l'Etat et son homologue ukrainien avaient rencontré les négociateurs américain Steve Witkoff et ukrainien Rustem Umerov, qui avaient mené des discussions en Floride.
Lors de sa conférence de presse à l'Elysée, Emmanuel Macron a salué « l'effort de médiation » des Etats-Unis tout en rappelant que le plan proposé par Washington « ne peut être finalisé qu'avec les Européens à la table des négociations.»
Source: «Le Monde»
L'émissaire américain en route pour rencontrer Vladimir Poutine
Les yeux sont rivés mardi sur Moscou, où l'émissaire américain Steve Witkoff doit rencontrer ce mardi le président russe Vladimir Poutine pour tenter de trouver un accord mettant fin à la guerre en Ukraine. La veille, Washington s'est dit «très optimiste» malgré l'intransigeance persistante du dirigeant russe, plus de trois ans après le lancement de l'invasion de l'Ukraine.
Les Européens espèrent, eux, que l'administration Trump, soupçonnée de complaisance vis-à-vis de Vladimir Poutine, ne sacrifiera pas l'Ukraine, considérée comme un rempart face aux ambitions russes.
De son côté, Volodymyr Zelensky a affirmé s'attendre à présent «à une discussion avec le président des Etats-Unis sur des questions clés», après que le négociateur ukrainien Roustem Oumerov a fait état de «progrès significatifs» sur le projet de plan américain, bien que des «ajustements» soient encore nécessaires.
La semaine qui s'ouvre s'annonce «cruciale» pour l'Ukraine, a estimé la cheffe de la diplomatie de l'Union européenne Kaja Kallas, qui dit «craindre que toute la pression soit exercée sur le côté le plus faible, car la reddition de l'Ukraine, c'est la manière la plus facile de mettre fin à cette guerre.»
Source: AFP