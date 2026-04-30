Poutine et Trump discutent du Moyen-Orient au téléphone

Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu par téléphone avec son homologue américain Donald Trump, a déclaré à la presse mercredi le conseiller diplomatique du président russe, Iouri Ouchakov, précisant que les deux dirigeants avaient principalement évoqué la guerre au Moyen-Orient.

«Les présidents ont accordé une attention particulière à la situation en Iran et dans le golfe Persique», a indiqué Ouchakov. «Vladimir Poutine considère que la décision de Donald Trump de prolonger le cessez-le-feu avec l'Iran est la bonne, car elle devrait donner une chance aux négociations et, globalement, contribuer à stabiliser la situation», a-t-il ajouté.

Il a aussi mis en garde Donald Trump contre les «conséquences dommageables» qu'aurait une nouvelle action militaire contre l'Iran, a indiqué son conseiller diplomatique. Il a «souligné les conséquences inévitables et extrêmement dommageables non seulement pour l'Iran et ses voisins, mais aussi pour l'ensemble de la communauté internationale, si les Etats-Unis et Israël devaient avoir recours une nouvelle fois à l'action militaire» contre l'Iran, a déclaré à la presse le conseiller diplomatique Iouri Ouchakov.

Source: AFP