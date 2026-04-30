Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
L'Iran a annoncé l'entière réouverture du détroit d'Ormuz le 17 avril, avant de le refermer à nouveau le 18 avril.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, puis également avec le Liban.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3636 personnes en Iran, parmi lesquelles 1701 civils, dont 254 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de près de 2387 personnes au Liban, dont 177 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Poutine et Trump discutent du Moyen-Orient au téléphone
Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu par téléphone avec son homologue américain Donald Trump, a déclaré à la presse mercredi le conseiller diplomatique du président russe, Iouri Ouchakov, précisant que les deux dirigeants avaient principalement évoqué la guerre au Moyen-Orient.
«Les présidents ont accordé une attention particulière à la situation en Iran et dans le golfe Persique», a indiqué Ouchakov. «Vladimir Poutine considère que la décision de Donald Trump de prolonger le cessez-le-feu avec l'Iran est la bonne, car elle devrait donner une chance aux négociations et, globalement, contribuer à stabiliser la situation», a-t-il ajouté.
Il a aussi mis en garde Donald Trump contre les «conséquences dommageables» qu'aurait une nouvelle action militaire contre l'Iran, a indiqué son conseiller diplomatique. Il a «souligné les conséquences inévitables et extrêmement dommageables non seulement pour l'Iran et ses voisins, mais aussi pour l'ensemble de la communauté internationale, si les Etats-Unis et Israël devaient avoir recours une nouvelle fois à l'action militaire» contre l'Iran, a déclaré à la presse le conseiller diplomatique Iouri Ouchakov.
Source: AFP
Le Pentagone évalue le coût de la guerre en Iran à 25 milliards de dollars
Le Pentagone évalue le coût de la guerre en Iran jusqu'à présent à 25 milliards de dollars, a déclaré son responsable financier au cours d'une audition parlementaire mercredi, aux côtés du ministre de la Défense Pete Hegseth.
«Nous dépensons environ 25 milliards de dollars dans l'opération Fureur épique. La plupart en munitions», a évalué Jules Hurst, un ordre de grandeur réutilisé plus tard par Pete Hegseth au cours de cette audition, sa première depuis le début de la guerre fin février.
Interrogé également sur les éventuelles dépenses à venir dans ce conflit, «quel est le prix à payer pour faire en sorte que l'Iran ne se dote jamais de l'arme nucléaire?», leur a opposé le ministre.
Source: AFP
Blocus du détroit d'Ormuz: le baril de Brent s'envole à près de 125 dollars
Les prix du pétrole s'envolent de nouveau jeudi après l'évocation par la Maison Blanche d'un blocus prolongé du détroit d'Ormuz, le baril de Brent se renchérissant de 5% et s'approchant des 125 dollars.
Vers 04H10 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord, référence du marché mondial, prenait 5,6% à 124,67 dollars.
Source: AFP
Washington évoque un long blocus, le pétrole flambe
Les Etats-Unis ont évoqué mercredi la perspective d'un long blocus des ports iraniens, qui prolongerait d'autant la pression sur l'économie mondiale, avec un impact immédiat sur les cours du pétrole, qui ont flambé à leur plus haut niveau depuis quatre ans.
Le conflit, déclenché le 28 février par une attaque israélo-américaine contre Téhéran, a fait des milliers de morts, principalement en Iran et au Liban, et ses répercussions continuent de secouer l'économie mondiale.
Figé depuis le cessez-le-feu du 8 avril, le conflit pourrait s'éterniser, les Américains semblant se préparer à un long blocus des ports iraniens, en réponse au blocage par l'Iran du détroit d'Ormuz, par lequel transite d'ordinaire un cinquième des hydrocarbures consommés dans le monde.
Source: AFP
Poutine met en garde Trump contre les …conséquences dommageables» qu'aurait une nouvelle action militaire contre l'Iran
Le président russe Vladimir Poutine a mis en garde mercredi son homologue américain Donald Trump contre les «conséquences dommageables» qu'aurait une nouvelle action militaire des Etats-Unis et d'Israël contre l'Iran, a indiqué son conseiller diplomatique.
Lors d'une conversation téléphonique entre les deux dirigeants, Poutine a «souligné les conséquences inévitables et extrêmement dommageables non seulement pour l'Iran et ses voisins, mais aussi pour l'ensemble de la communauté internationale, si les Etats-Unis et Israël devaient avoir recours une nouvelle fois à l'action militaire» contre l'Iran, a déclaré à la presse le conseiller diplomatique Iouri Ouchakov.
Source: AFP
Trump aurait évoqué un blocus de «plusieurs mois» avec des patrons du secteur pétrolier
Donald Trump a évoqué la possibilité d'un blocus contre l'Iran se prolongeant «pendant plusieurs mois» pendant une réunion mardi avec des dirigeants du secteur pétrolier, a indiqué mercredi un haut responsable de la Maison Blanche.
Les participants à cette réunion, qui a eu lieu mardi et qui a été révélée d'abord par le site Axios, ont évoqué «les mesures prises par le président Trump pour soulager les marchés internationaux du pétrole et les mesures que nous pourrions prendre pour poursuivre le blocus actuel pendant des mois si nécessaire et minimiser son impact sur les consommateurs américains», selon une déclaration transmise à l'AFP.
Source: AFP
Une nouvelle frappe israélienne fait deux morts au Liban, dont un soldat
Une nouvelle frappe israélienne sur le sud du Liban a tué un soldat et son frère, a indiqué mercredi l'armée libanaise, les hostilités entre Israël et le Hezbollah se poursuivant malgré la trêve.
«Un soldat et son frère ont été tués dans une frappe israélienne qui les a visés» dans une localité du secteur de Bint Jbeil, «alors qu'ils rentraient chez eux en moto depuis le poste du militaire», selon un communiqué.
Source: AFP
21 personnes ont été exécutées et plus de 4000 arrêtées en Iran depuis le début du conflit au Moyen-Orient
Un total de 21 personnes ont été exécutées et plus de 4000 arrêtées en Iran pour des motifs politiques ou liés à la sécurité nationale depuis le début du conflit au Moyen-Orient, a annoncé mercredi le Haut-Commissariat des droits de l'homme de l'ONU.
Depuis le début des attaques conjointes israélo-américaines dévastatrices contre l'Iran fin février, «au moins neuf personnes ont été exécutées en lien avec les manifestations de janvier 2026, dix pour appartenance présumée à des groupes d'opposition et deux pour espionnage», a annoncé l'agence onusienne dans un communiqué.
Le Haut-Commissariat a précisé qu'au cours de la même période, plus de 4000 personnes avaient été arrêtées «pour des accusations liées à la sécurité nationale».
Source: AFP
Les Iraniens «ont intérêt à devenir intelligents, et vite!», menace Trump
Les Iraniens «ont intérêt à devenir intelligents, et vite!», a menacé Donald Trump mercredi sur son réseau Truth social, alors que les discussions entre Washington et Téhéran sont complètement bloquées depuis plusieurs jours.
«L'Iran n'arrive pas à se ressaisir. Ils ne savent pas comment conclure un accord» sur le nucléaire, a-t-il ajouté. Dans le même message est publié un photo-montage du président en lunettes de soleil, costume et cravate noire, portant un fusil d'assaut au milieu d'un décor de guerre, avec ce commentaire: «FINI DE JOUER LES GENTILS!».
Une réunion de crise
Mercredi, le Wall Street Journal affirme que le président a chargé ses conseillers de se préparer à un blocus prolongé de l'Iran, citant des responsables américains. Donald Trump a, selon ces sources, indiqué, notamment lors d'une réunion de crise lundi, qu'il voulait continuer à mettre sous pression l'économie iranienne et ses exportations de pétrole en bloquant ses infrastructures portuaires.
Le locataire de la Maison Blanche «a estimé que ses autres options – reprendre les bombardements ou se retirer du conflit – comportaient plus de risques que le maintien du blocus», ont indiqué ces responsables au WSJ.
Source: AFP
Entre Washington et Téhéran, l'impasse perdure
Les efforts visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient semblaient au point mort mardi, les Etats-Unis apparaissant sceptiques sur une nouvelle proposition de Téhéran pour débloquer le détroit d'Ormuz, toujours quasiment paralysé.
La réouverture du détroit, un passage maritime stratégique pour le commerce de pétrole et de gaz, est un enjeu majeur pour un règlement durable du conflit, déclenché par des frappes israélo-américaines contre l'Iran le 28 février.
Alors qu'un cessez-le-feu est en vigueur depuis trois semaines, le détroit reste verrouillé par Téhéran, Washington mène toujours un blocus des ports iraniens et les négociations piétinent. «Nous ne considérons pas la guerre comme terminée», a lancé à la télévision d'Etat le porte-parole de l'armée iranienne, Amir Akraminia.
Une nouvelle proposition iranienne pour sortir de l'impasse a été discutée à Washington par Donald Trump et ses principaux conseillers sécuritaires. Des responsables américains n'ont pas démenti des informations de CNN et du Wall Street Journal selon lesquelles le président américain a laissé entendre lors de cette réunion lundi qu'il était peu probable qu'il accepte l'offre.
Source: AFP
Aux côtés de Charles III, Trump affirme que les USA ont «vaincu» l'Iran
Donald Trump a affirmé mardi, lors d'un banquet à la Maison Blanche en présence du roi Charles III, que les Etats-Unis avaient «vaincu militairement» l'Iran.
«Nous avons vaincu militairement cet adversaire particulier, et nous ne laisserons jamais cet adversaire (...) posséder une arme nucléaire», a déclaré au sujet de l'Iran le président américain lors de l'ouverture du banquet, affirmant que, sur ce point, «Charles est encore plus d'accord avec moi que je ne le suis».
Source: AFP
Le chef du Pentagone va s'expliquer sur la guerre en Iran devant les députés américains
Le ministre américain de la Défense Pete Hegseth va devoir s'expliquer mercredi sur la conduite la guerre en Iran lors de sa première audition parlementaire depuis le début d'un conflit qui s'enlise, malgré un cessez-le-feu prolongé par Donald Trump.
Le chef du Pentagone, très critiqué par l'opposition démocrate, fera face aux questions des membres de la Commission des forces armées de la Chambre des représentants aux côtés de Dan Caine, le chef d'état-major américain.
Depuis le début de la guerre, le 28 février, des parlementaires des deux bords ont critiqué l'exécutif américain pour le manque d'informations qui leur a été fourni, alors qu'il est d'usage que certains d'entre eux soient régulièrement informés avec des renseignements classés secret défense.
Pete Hegseth, figure particulièrement clivante du gouvernement de Donald Trump, risque ainsi de faire face à des questions appuyées de l'opposition démocrate, alors que les conséquences économiques de la guerre se font sentir dans le monde entier et jusque dans l'opinion américaine avec une hausse des prix à la pompe.
Source: AFP