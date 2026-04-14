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Tensions sur la guerre en Iran
«Un manque de courage»: Trump part au clash contre Giorgia Meloni

Donald Trump a accusé mardi Giorgia Meloni de manque de «courage» face à la guerre en Iran. Plus tôt, la cheffe du gouvernement italien s'était retiré d'un accord de défense avec Israël.
Publié: 16:06 heures
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Dernière mise à jour: il y a 51 minutes
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Donald Trump salue la Première ministre italienne Giorgia Meloni à Charm el-Cheikh le 13 octobre 2025.
Photo: POOL/AFP via Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Le président américain Donald Trump a vivement critiqué mardi la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni pour avoir refusé d'impliquer son pays dans la guerre en Iran, se disant «sous le choc» et déçu de son manque de «courage».

«Est-ce qu'ils (les Italiens, ndlr) apprécient le fait que votre présidente ne nous aide pas à obtenir ce pétrole? Est-ce que ça leur plaît? Je n'arrive pas à l'imaginer. Je suis sous le choc. Je pensais qu'elle avait du courage, mais je me suis trompé», a déclaré Donald Trump dans une interview au quotidien italien Corriere della Sera.

Accord de défense suspendu

Le ministère des Affaires étrangères israélien a affirmé mardi que l'annonce par l'Italie de la suspension du renouvellement de son accord de défense avec Israël n'affecterait pas sa sécurité, a indiqué à l'AFP un porte-parole du ministère.

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«Nous n'avons aucun accord de sécurité avec l'Italie. Nous avons un protocole d'accord datant de nombreuses années qui n'a jamais contenu de dispositions substantielles. Cela n'affectera pas la sécurité d'Israël», a affirmé Oren Marmorstein. La Première ministre italienne Giorgia Meloni a annoncé mardi que son gouvernement allait «suspendre le renouvellement automatique» de l'accord de défense entre l'Italie et Israël.

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