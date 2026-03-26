Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Il n'est jamais apparu en public depuis et son état de santé reste flou.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3268 personnes en Iran, parmi lesquelles 1443 civils, dont 217 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de 1094 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 17 civils tués en Israël et de 13 soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait des dizaines de morts.
Les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, tandis qu'Israël a étendu la guerre au Liban, bastion du Hezbollah. De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Un flou règne sur la tenue des négociations: Donald Trump affirme que des discussions ont lieu, tandis que l'Iran nie l'existence de pourparlers et a réitéré son refus de négocier.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, le prix du pétrole flambe. Les 32 pays membres de l'AIE ont massivement débloqué des réserves stratégiques de pétrole pour calmer les marchés. De son côté, Donald Trump peine à convaincre ses alliés de l'aider à sécuriser cette voie maritime d'importance mondiale.
Trump dit que les responsables iraniens qui «négocient» avec Washington craignent d'être «tués par les leurs»
Donald Trump a affirmé une nouvelle fois mercredi que l'Iran discutait d'un accord de paix avec Washington, une affirmation niée par Téhéran en raison de la crainte, selon le président américain, des dirigeants iraniens chargés de «négocier» de se faire «tuer par les leurs».
«Ils négocient, ils veulent vraiment conclure un accord. Mais ils ont peur de le dire, parce qu'ils pensent que sinon, ils vont se faire tuer par les leurs», a déclaré Donald Trump devant des élus républicains du Congrès.
Source: AFP
L'armée israélienne indique répondre à des attaques de missiles iraniens
L'armée israélienne a indiqué jeudi répondre à des attaques de missiles iraniens tirés en direction d'Israël, tandis que des sirènes d'alerte ont été déclenchées dans le centre du pays, certaines zones de Jérusalem et de Cisjordanie occupée.
«Les systèmes de défense (antiaériennes) sont en action pour intercepter la menace», a indiqué l'armée dans un communiqué, plus de 14 heures après la précédente attaque signalée.
Source: AFP
Les Emirats arabes unis disent répondre à des attaques de drones et de missiles venus d'Iran
Les Emirats arabes unis ont indiqué jeudi répondre à des attaques de drones et de missiles venus d'Iran, au 27e jour de la guerre au Moyen-Orient.
«Les défenses anti-aériennes sont en train de répondre à des menaces de missiles et de drones en provenance d'Iran», a indiqué, sur le réseau X, le ministère émirati de la Défense.
Source: AFP
L'armée israélienne affirme avoir mené des «frappes à grande échelle» en Iran
L'armée israélienne a affirmé jeudi avoir mené des «frappes à grande échelle» sur plusieurs zones d'Iran, dont Ispahan, dans le centre du pays, au 27e jour de la guerre au Moyen-Orient déclenchée fin février par une offensive israélo-américaine.
«Il y a peu, l'armée israélienne a achevé une série de frappes à grande échelle visant des infrastructures du régime terroriste iranien dans plusieurs endroits du pays», a-t-elle indiqué dans un court communiqué.
Source: AFP
L'Australie interdit l'entrée sur son sol aux visiteurs d'Iran
Les personnes voyageant avec un passeport iranien ne seront pas autorisées à entrer sur le territoire australien à des fins touristiques et professionnelles ces six prochains mois, a décidé l'Australie jeudi, dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient.
«Le conflit en Iran a accru le risque que certains titulaires de visas temporaires ne puissent pas ou ne veuillent pas quitter l'Australie à l'expiration de leur visa», a indiqué le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.
Certaines exceptions seront accordées au cas par cas, notamment pour les parents de citoyens australiens. «De nombreux visas de visiteur ont été délivrés avant le conflit en Iran et n'auraient peut-être pas été accordés s'ils avaient été demandés aujourd'hui», a déclaré le ministre de l'Intérieur Tony Burke.
«Les décisions concernant les séjours permanents en Australie doivent être des décisions mûrement réfléchies du gouvernement et non une conséquence fortuite du fait d'avoir réservé des vacances», selon lui.
Source: AFP
Les USA affirment avoir avoir «endommagé ou détruit plus des deux tiers» des installations de production de drones et missiles iraniens
Les Etats-Unis ont «endommagé ou détruit les deux tiers» des capacités iraniennes de fabrication de drones et missiles, ainsi que les chantiers navals, a indiqué mercredi un haut gradé américain.
«A ce jour, nous avons endommagé ou détruit plus des deux tiers des installations de production de drones et de missiles ainsi que des chantiers navals iraniens, et nous n'en avons pas encore fini», a déclaré dans un message sur X l'amiral Brad Cooper, qui dirige le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom).
Il a souligné par ailleurs que les Etats-Unis avaient détruit «92%» de la flotte iranienne, Téhéran ayant «perdu la capacité de projeter de manière significative sa puissance navale et son influence dans la région et à travers le monde».
Les tirs de missiles balistiques et les attaques de drones depuis l'Iran poursuivent eux leur tendance fortement à la baisse, a-t-il encore dit en faisant valoir que les Etats-Unis maîtrisent aussi «le ciel» iranien.
Source: AFP
L'Iran n'a «pas l'intention de négocier, mais de résister»
L'Iran n'a «pas l'intention de négocier» mais de «continuer à résister», a affirmé mercredi soir à la télévision d'Etat le ministre des affaires étrangères Abbas Araghchi, en allusion aux pourparlers évoqués par le président américain Donald Trump depuis deux jours mais réfutés par Téhéran.
«Parler maintenant de négociations reviendrait à admettre une défaite», a également déclaré le chef de la diplomatie iranienne.
Source: AFP
Le détroit d'Ormuz uniquement fermé «aux ennemis», déclare l'Iran
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré mercredi soir que le détroit d'Ormuz, une voie maritime stratégique, était «fermé uniquement aux ennemis».
Le passage, «de notre point de vue, n'est pas complètement fermé, il est fermé uniquement aux ennemis», a affirmé le chef de la diplomatie à la télévision d'Etat, en ajoutant qu'il n'y avait «aucune raison de laisser passer les navires de nos ennemis et de leurs alliés». L'armée iranienne a déjà «assuré un passage sécurisé» aux navires des pays amis, a-t-il souligné.
Source: AFP
Trump menace de «déchaîner l'enfer» en cas de faux pas iranien
La Maison Blanche a assuré mercredi que les discussions continuaient avec l'Iran pour mettre un terme à la guerre, malgré les démentis apportés ces derniers jours par des dirigeants iraniens. «Les discussions continuent, elles sont productives comme l'a déclaré le président (Donald Trump) lundi», a déclaré lors d'un point presse la porte-parole de l'exécutif américain, Karoline Leavitt, qui a démenti que ces négociations étaient dans l'impasse.
Toutefois, la Maison Blanche a proféré de lourdes menaces mercredi. Trump a menacé de «déchaîner l'enfer» si l'Iran faisait «le mauvais calcul».
«Si l'Iran refuse d'accepter la réalité actuelle, s'ils ne comprennent pas qu'ils ont été vaincus militairement et qu'ils continueront de l'être, le président Trump s'assurera qu'ils soient frappés de manière plus dure qu'ils ne l'ont jamais été», a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, lors d'un point presse. «Le président Trump ne bluffe pas et il est prêt à déchaîner l'enfer. L'Iran ne devrait pas faire un mauvais calcul à nouveau», a-t-elle ajouté.
Source: AFP
L'Iran menace d'ouvrir un «nouveau front» dans un canal stratégique de Suez
En cas d'invasion terrestre américaine, l'Iran ouvrira un «nouveau front» dans un détroit clé pour le trafic maritime mondial, reliant la mer Rouge au golfe d'Aden, a averti mercredi une source militaire citée par l'agence Tasnim.
Passage obligé vers le canal de Suez, «le détroit de Bab el-Mandeb compte parmi les détroits les plus stratégiques au monde, et l'Iran possède à la fois la volonté et la capacité de générer une menace parfaitement crédible à son encontre», a prévenu cette source.
«Si l'ennemi tente une action terrestre sur les îles iraniennes ou n'importe où ailleurs sur notre territoire, ou s'il cherche à imposer des coûts à l'Iran par des manœuvres navales dans le golfe Persique et la mer d'Oman, nous ouvrirons d'autres fronts en guise de 'surprise'», a ajouté ce responsable militaire.
L'influent président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a affirmé mercredi que les «ennemis» de la République islamique se préparaient à envahir une de ses îles dans le Golfe.
«D'après les services de renseignement, les ennemis de l'Iran se préparent à occuper une de ses îles avec le soutien d'un Etat régional» a écrit sur X Mohammad Bagher Ghalibaf, sans préciser lequel. Dans une telle hypothèse, «l'ensemble des infrastructures vitales de cet Etat régional seront la cible d'attaques incessantes», a-t-il prévenu.
Source: AFP
Israël frappe un centre de recherches pour sous-marins iranien
L'armée israélienne a déclaré mercredi avoir frappé la veille un centre de recherche et développement en lien avec le programme de sous-marins militaires iraniens à Ispahan, dans le centre de l'Iran.
Dans son communiqué, l'armée assure qu'il s'agit du seul site en Iran chargé de la conception et du développement de sous-marins et de systèmes de soutien pour la marine iranienne.
Selon les informations géographiques données par le compte X en persan de l'armée israélienne, la frappe a visé un bâtiment au sein du campus de l'Université technologique Malek Ashtar, établissement dépendant du ministère de la Défense iranien et disposant à Ispahan d'une unité de recherche en sciences et technologies sous-marines.
Source: AFP