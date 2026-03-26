L'Iran menace d'ouvrir un «nouveau front» dans un canal stratégique de Suez

En cas d'invasion terrestre américaine, l'Iran ouvrira un «nouveau front» dans un détroit clé pour le trafic maritime mondial, reliant la mer Rouge au golfe d'Aden, a averti mercredi une source militaire citée par l'agence Tasnim.

Passage obligé vers le canal de Suez, «le détroit de Bab el-Mandeb compte parmi les détroits les plus stratégiques au monde, et l'Iran possède à la fois la volonté et la capacité de générer une menace parfaitement crédible à son encontre», a prévenu cette source.

«Si l'ennemi tente une action terrestre sur les îles iraniennes ou n'importe où ailleurs sur notre territoire, ou s'il cherche à imposer des coûts à l'Iran par des manœuvres navales dans le golfe Persique et la mer d'Oman, nous ouvrirons d'autres fronts en guise de 'surprise'», a ajouté ce responsable militaire.

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L'influent président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a affirmé mercredi que les «ennemis» de la République islamique se préparaient à envahir une de ses îles dans le Golfe.

«D'après les services de renseignement, les ennemis de l'Iran se préparent à occuper une de ses îles avec le soutien d'un Etat régional» a écrit sur X Mohammad Bagher Ghalibaf, sans préciser lequel. Dans une telle hypothèse, «l'ensemble des infrastructures vitales de cet Etat régional seront la cible d'attaques incessantes», a-t-il prévenu.

Source: AFP