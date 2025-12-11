Une proposition sur les concessions territoriales soumises à Trump

Une proposition concernant des concessions territoriales ukrainiennes dans le cadre d'un plan pour mettre fin à la guerre en Ukraine ont été soumises mercredi au président américain Donald Trump, a annoncé jeudi le chancelier allemand Friedrich Merz.

«Il existe une proposition dont (Trump) n'avait pas encore connaissance au moment où nous nous sommes entretenus au téléphone (mercredi), car elle n'avait pas encore été transmise aux Américains. Nous l'avons fait hier en fin d'après-midi. Il s'agit avant tout de (savoir) quelles concessions territoriales l'Ukraine est prête à faire», a déclaré Friedrich Merz lors d'une conférence de presse à Berlin.

Le chancelier n'a pas apporté de précisions, relevant que c'est «au président ukrainien et au peuple ukrainien» de répondre à cette question. Friedrich Merz, le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keith Starmer se sont entretenus mercredi avec Trump.

Source: AFP