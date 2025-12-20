«En route pour Miami»: des nouveaux pourparlers entre Russes et Américains débutent

L'émissaire russe pour les questions économiques, Kirill Dmitriev, a annoncé samedi qu'il se rendait à Miami (Etats-Unis), où une série de discussions ont débuté pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine, qui va entrer en février dans sa cinquième année.

«En route pour Miami», a écrit Dmitriev dans un message sur le réseau social X, en ajoutant un emoji de pigeon et en joignant une courte vidéo montrant le soleil du matin perçant les nuages au-dessus d'une plage bordée de palmiers. «Alors que les bellicistes continuent de travailler d'arrache-pied pour saper le plan de paix américain pour l'Ukraine, je me suis souvenu de cette vidéo de ma précédente visite: la lumière perçant les nuages d'orage», a-t-il ajouté.

Des équipes ukrainienne et européenne se sont également rendues dans cette ville américaine située en Floride pour participer aux négociations menées par Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump, et Jared Kushner, le gendre du président américain.

La participation de la Russie et de l'Europe à ces pourparlers marque une avancée par rapport à la phase précédente, durant laquelle les Américains menaient des négociations séparées avec chaque partie. Cependant, il est peu probable que Kirill Dmitriev tienne des pourparlers directs avec les négociateurs ukrainiens et européens, les relations entre les deux parties restant extrêmement tendues.

Source: AFP