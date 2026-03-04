Poutine reçoit le chef de la diplomatie hongroise à Moscou

Poutine reçoit mercredi à Moscou le chef de la diplomatie hongroise

Vladimir Poutine reçoit mercredi à Moscou le chef de la diplomatie hongroise Péter Szijjártó pour des discussions sur la question des livraisons de brut russe via un oléoduc qui traverse l'Ukraine, a annoncé le Kremlin.

Cette rencontre intervient alors que la Hongrie et la Slovaquie accusent l'Ukraine de traîner les pieds pour réparer une portion de l'oléoduc Droujba, endommagé par une frappe russe en janvier, ce que Kiev dément.

«Au Kremlin, Poutine recevra le ministre hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, qui est en visite à Moscou», a annoncé le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, lors de son briefing quotidien.

La Hongrie bloque notamment l'adoption d'un 20e paquet de sanctions de l'UE contre la Russie et le versement d'un prêt de 90 milliards d'euros à Kiev, tant qu'elle n'aura pas obtenu la reprise des livraisons via l'oléoduc.

