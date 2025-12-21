Poutine se dit «prêt» à parler à Macron... qui avisera «dans les prochains jours»
La présidence française a jugé «bienvenu» dimanche que le président russe Vladimir Poutine se dise «prêt» à parler avec son homologue Emmanuel Macron, ajoutant qu'elle aviserait "dans les prochains jours" selon quelles modalités cela pourrait se faire.
«Il est bienvenu que le Kremlin donne un accord public à cette démarche. Nous aviserons dans les prochains jours sur la meilleure manière de procéder», a indiqué l'Elysée.
Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré dans la nuit de samedi à dimanche que Vladimir Poutine était «prêt au dialogue» avec son homologue français, qui avait lui-même fait un pas en ce sens vendredi à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles.
Source: AFP
Le Kremlin dément tout préparatif en vue d'une rencontre avec l'Ukraine aux USA
Le Kremlin a affirmé dimanche qu'une rencontre entre les émissaires américains, ukrainiens et russes n'était «pas en préparation» alors que des discussions séparées ont lieu depuis vendredi à Miami (Etats-Unis) sur une possible sortie du conflit en Ukraine.
«Pour l'instant, personne n'a parlé sérieusement de cette initiative, et elle n'est pas en cours de préparation, à ma connaissance», a déclaré à la presse le conseiller diplomatique de la présidence russe, Iouri Ouchakov, cité par des agences de presse russes.
Source: AFP
Zelensky dit n'être «pas sûr» qu'une rencontre Etats-Unis/Ukraine/Russie apporte quelque chose de «nouveau»
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré samedi que Washington avait proposé une nouvelle rencontre trilatérale entre les émissaires ukrainiens, américains et russes mais qu'il n'était «pas sûr» que cela apporte quelque chose de «nouveau».
«Les Etats-Unis proposent maintenant une rencontre trilatérale des conseillers Etats-Unis-Ukraine-Russie», a expliqué Zelensky qui répondait à des questions de journalistes. Mais, il a ajouté qu'il n'était «pas sûr que quoi que ce soit de nouveau n'en émerge» après de précédentes rencontres en Turquie cet été qui n'avaient abouti qu'à des échanges de prisonniers.
Source: AFP
Pourparlers sur l'Ukraine: l'émissaire russe est arrivé à Miami
L'émissaire russe pour les questions économiques, Kirill Dmitriev, est arrivé samedi à Miami, aux Etats-Unis, où de nouvelles discussions ont commencé pour tenter de mettre fin au conflit en Ukraine, a confirmé une source russe à l'AFP.
Un peu plus tôt, Kirill Dmitriev avait affirmé dans des messages sur X qu'il était «en route».
Source: AFP
Pour Kiev, seuls les Etats-Unis peuvent convaincre Moscou
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé samedi que seuls les Etats-Unis étaient capables de persuader la Russie de mettre fin à la guerre en Ukraine, au moment où des envoyés de Kiev et de Moscou se sont rendus à Miami pour de nouvelles discussions.
«Je pense que les Etats-Unis et le président Trump ont cette force. Et je pense que nous ne devrions pas chercher d'alternatives aux Etats-Unis. Toute autre choix soulève des doutes» quant à la possibilité d'obtenir la paix, a déclaré Zelensky en réponse aux questions de journalistes.
Il a ensuite ajouté: «Les Etats-Unis doivent dire clairement: s'il n'y a pas de voie diplomatique, alors il y aura une pression totale.» Le président ukrainien a par exemple cité la possibilité de fournir plus d'armes à l'Ukraine, d'étendre les sanctions à toute l'économie russe.
Source: AFP
Zelensky dit que Washington a proposé une rencontre USA-Ukraine-Russie à Miami
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré samedi que les Etats-Unis avaient proposé une rencontre avec les négociateurs ukrainiens et russes à Miami où ces derniers se sont rendus pour des discussions avec les Américains sur leur plan pour l'Ukraine.
Washington a «proposé un format, autant que je sache, Ukraine, Etats-Unis, Russie», a-t-il dit, ajoutant que des représentants européens pourraient être présents et qu'il «serait logique d'avoir une telle réunion en commun (...) une fois que nous aurons pris connaissance des résultats potentiels des réunions qui ont déjà eu lieu».
Par ailleurs, il a aussi déclaré samedi que ce n'était pas à son homologue russe de décider de l'organisation des élections en Ukraine, après que Poutine a suggéré la veille que la Russie pourrait cesser ses frappes en profondeur le jour où un scrutin aurait lieu.
Il a écarté toute possibilité d'en organiser sur les territoires actuellement occupés par les forces russes.
Source: AFP
«En route pour Miami»: des nouveaux pourparlers entre Russes et Américains débutent
L'émissaire russe pour les questions économiques, Kirill Dmitriev, a annoncé samedi qu'il se rendait à Miami (Etats-Unis), où une série de discussions ont débuté pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine, qui va entrer en février dans sa cinquième année.
«En route pour Miami», a écrit Dmitriev dans un message sur le réseau social X, en ajoutant un emoji de pigeon et en joignant une courte vidéo montrant le soleil du matin perçant les nuages au-dessus d'une plage bordée de palmiers. «Alors que les bellicistes continuent de travailler d'arrache-pied pour saper le plan de paix américain pour l'Ukraine, je me suis souvenu de cette vidéo de ma précédente visite: la lumière perçant les nuages d'orage», a-t-il ajouté.
Des équipes ukrainienne et européenne se sont également rendues dans cette ville américaine située en Floride pour participer aux négociations menées par Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump, et Jared Kushner, le gendre du président américain.
La participation de la Russie et de l'Europe à ces pourparlers marque une avancée par rapport à la phase précédente, durant laquelle les Américains menaient des négociations séparées avec chaque partie. Cependant, il est peu probable que Kirill Dmitriev tienne des pourparlers directs avec les négociateurs ukrainiens et européens, les relations entre les deux parties restant extrêmement tendues.
Source: AFP
Sept morts dans une frappe de missile russe dans la région d'Odessa
Une frappe de missile balistique russe a fait sept morts et quinze blessés dans la région d'Odessa, sur la mer Noire, en Ukraine, a annoncé vendredi le gouverneur local, ajoutant que l'attaque visait les infrastructures portuaires.
«L'ennemi a frappé les infrastructures portuaires de la région d'Odessa: sept morts, quinze blessés», a déclaré le gouverneur régional d'Odessa, Oleg Kiper, sur les réseaux sociaux.
Source: AFP
Marco Rubio affirme que Washington ne peut pas imposer la paix à l'Ukraine
Le chef de la diplomatie américaine a déclaré que Washington ne pouvait pas imposer la paix à l'Ukraine, alors que de nouvelles «consultations» visant à mettre fin à la guerre avec la Russie s'ouvrent vendredi aux Etats-Unis.
«En fin de compte, c'est à eux de conclure un accord. Nous ne pouvons pas forcer l'Ukraine à conclure un accord. Nous ne pouvons pas forcer la Russie à conclure un accord. Il faut qu'ils (le) veuillent», a insisté Marco Rubio lors d'une conférence de presse à Washington.
Source: AFP
Un drone «considéré» comme russe retrouvé écrasé en Turquie
Un drone a été retrouvé écrasé vendredi dans le nord-ouest de la Turquie, ont indiqué les autorités turques. Elles estiment qu'il s'agit d'un drone militaire de fabrication russe.
«Un drone considéré comme un Orlan-10 de fabrication russe, utilisé à des fins de reconnaissance et de surveillance, a été retrouvé», écrit le ministère turc dans un communiqué, en annonçant l'ouverture d'une enquête.
Selon les autorités turques, le drone a été identifié dans une zone rurale près d'Izmit, à l'est d'Istanbul, à trente km des côtes de la mer Noire faisant face à l'Ukraine et la Crimée annexée par la Russie depuis 2014. Sur des images partagées par les médias turcs, l'engin apparaît en un seul morceau, les ailes légèrement endommagées.
Appel à la prudence
Un drone «hors de contrôle» en provenance de la mer Noire avait déjà été abattu lundi dans l'espace aérien turc, selon les autorités qui n'ont toujours pas indiqué l'origine précise de l'engin, ni le lieu exact de son interception.
Le ministère turc de la Défense a toutefois affirmé jeudi avoir appelé l'Ukraine et la Russie à «faire preuve de plus de prudence» à la suite de cet incident.
Le Kremlin salue le «bon sens» de l'UE sur le gel des avoirs russes
Un émissaire du Kremlin pour les questions économiques, Kirill Dmitriev, a salué vendredi la décision de l'UE de ne pas recourir aux avoirs russes gelés en Europe pour financer l'effort de guerre de l'Ukraine. Il y voit une victoire du «bon sens».
Les dirigeants des 27 Etats membres ont décidé vendredi d'accorder à l'Ukraine un emprunt en commun de 90 milliards d'euros, à taux zéro, mais sans recourir aux avoirs russes faute d'accord sur cette solution.
«La loi et le bons sens ont remporté pour l'heure une victoire», a réagi sur Telegram Kirill Dmitriev, en saluant un échec de la tentative d'«une utilisation illégitime des avoirs russes pour financer l'Ukraine».
Source: AFP