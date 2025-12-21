Poutine se dit «prêt» à parler à Macron... qui avisera «dans les prochains jours»

La présidence française a jugé «bienvenu» dimanche que le président russe Vladimir Poutine se dise «prêt» à parler avec son homologue Emmanuel Macron, ajoutant qu'elle aviserait "dans les prochains jours" selon quelles modalités cela pourrait se faire.

«Il est bienvenu que le Kremlin donne un accord public à cette démarche. Nous aviserons dans les prochains jours sur la meilleure manière de procéder», a indiqué l'Elysée.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré dans la nuit de samedi à dimanche que Vladimir Poutine était «prêt au dialogue» avec son homologue français, qui avait lui-même fait un pas en ce sens vendredi à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles.

Source: AFP