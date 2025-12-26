DE
FR

Menace contre George W. Bush
Une conversation secrète révèle que Poutine voulait attaquer l'Ukraine depuis 25 ans

Des procès verbaux de pourparlers secrets révèlent que le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu avec le président George W. Bush au sujet de l'Ukraine en 2001. A l'époque déjà, il avait menacé d'attaquer le pays voisin.
Publié: 15:09 heures
1/6
Vladimir Poutine avait déjà menacé d'attaquer l'Ukraine en 2001.
Photo: AFP
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
bliki.jpg
Marian Nadler et BliKI

Des procès-verbaux révèlent une conversation téléphonique ayant eu lieu en 2001 entre le chef du Kremlin Vladimir Poutine et le président américain de l'époque George W. Bush. Ces procès verbaux dévoilent les intentions de Poutine vis-à-vis de Kiev. Selon ces documents publiés le 23 décembre 2025 par les Archives nationales de sécurité des Etats-Unis, à l'époque déjà, Poutine a nié le droit d'exister à l'Ukraine et ouvertement menacé d'entrer en guerre, rapporte «Focus». 

A lire aussi
Six ans de prison pour le chef d'un parti de gauche radicale
Grève de la faim entamée
Opposant du Kremlin, ce chef de parti est condamné à six ans de prison
«Dans le meilleur des scénarios, l'Ukraine peut y arriver»
Interview
L'optimisme d'un expert suisse
«Dans le meilleur des scénarios, l'Ukraine peut y arriver»

Lors de cette conversation, Poutine a affirmé qu'un tiers de la population ukrainienne – soit environ 17 millions de personnes – était russe. Mais ce chiffre est erroné: d'après le recensement datant de 2001, seules 8,3 millions de personnes, soit un Ukrainien sur six, se sont déclarées comme étant russes. De nos jours, ce chiffre a encore diminué.

83% des Ukrainiens demandent l'Otan

Lors de cet appel, Poutine a clairement fait savoir qu'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN provoquerait des conflits au long terme entre la Russie et les Etats-Unis. Concrètement, il a mis le président américain en garde contre un «champ de conflit de longue durée» et des «longues confrontations». L'OTAN a refusé l'adhésion de l'Ukraine et le Géorgie en 2008. Mais depuis l'agression russe contre Kiev, la situation a complètement changé. Selon les derniers chiffres du think tank ukrainien Razumkov Centre, 83% des Ukrainiens sont favorables à une adhésion à l'OTAN.

Lors de son entretien avec Poutine, George W. Bush s'est montré ouvert au dialogue. Il a souligné que les Etats-Unis ne considéraient pas la Russie comme un adversaire, mais comme faisait partie du monde occidental.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus