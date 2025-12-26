La justice russe a condamné Sergueï Oudaltsov à six ans de prison pour «justification du terrorisme». Le chef du Front de gauche, en détention depuis janvier 2024, prévoit de faire appel et débute une grève de la faim.

Six ans de prison pour le chef d'un parti de gauche radicale

ATS Agence télégraphique suisse

La justice russe a condamné Sergueï Oudaltsov, chef d'un parti de gauche radicale, à six ans de prison pour «justification du terrorisme», ont rapporté jeudi les médias locaux. Il purgera sa peine dans une colonie pénitentiaire de haute sécurité.

Placé en détention provisoire depuis janvier 2024, Sergueï Oudaltsov fera appel, a rapporté l'agence de presse russe Interfax. Il a annoncé entamer une grève de la faim.

Favorable à la guerre en Ukraine

Depuis l'attaque à grande échelle contre l'Ukraine en février 2022, les autorités russes mènent une répression débridée qui vise principalement ceux s'opposant à cette offensive. Mais elle concerne également d'autres voix soutenant l'attaque tout en restant des critiques du pouvoir.

Sergueï Oudaltsov, 48 ans, s'est ainsi déclaré favorable à l'offensive russe en Ukraine de 2022, tout comme il avait soutenu l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée en 2014, mais il s'est opposé à d'autres politiques menées par le Kremlin.

Accusations classifiées

Les accusations exactes le visant sont classifiées, mais il avait affirmé à la presse, au début de l'affaire, être poursuivi pour avoir publié un message soutenant un groupe de marxistes russes, eux-mêmes poursuivis pour «terrorisme». Le ministère public avait requis sept ans de prison, tandis que la défense souhaitait qu'il soit acquitté.

Le parti qu'il dirige, Front de gauche, défend une idéologie communiste et admire le dictateur soviétique Joseph Staline et la période soviétique. Mais contrairement au parti communiste russe (KPRF), dont la direction est inféodée au Kremlin, les partisans du Front de gauche se sont montrés, par le passé, très critiques à l'égard du président russe Vladimir Poutine.