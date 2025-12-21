L'Ukraine combat une incursion russe dans la région de Soumy

L'armée ukrainienne a annoncé dimanche qu'elle s'efforçait de repousser une tentative de percée des troupes russes dans une zone frontalière de la région de Soumy (nord-est), d'où Kiev accuse Moscou d'avoir illégalement déporté des civils en Russie.

«Des combats sont en cours dans le village de Grabovske», ont déclaré les forces ukrainiennes dans un message sur Telegram. Elles ajoutent que «les défenseurs ukrainiens s'emploient à repousser les occupants vers le territoire russe» et démentant la présence de soldats russes dans le village voisin de Riasne.

Accusations d'arrestations illégales

Le médiateur ukrainien pour les droits humains, Dmytro Loubinets, a accusé dimanche les Russes d'avoir «emmené de force» une cinquantaine de civils ukrainiens de Grabovske vers la Russie. Citant des informations préliminaires, il a raconté que les soldats russes les avaient «illégalement arrêtés» jeudi, privés de communication, puis «emmenés de force sur le territoire de la Fédération de Russie» samedi.

L'AFP n'est pas en mesure de vérifier ces allégations. La Russie n'a pour l'heure pas fait de commentaires officiels à ce sujet mais a revendiqué samedi la prise du village de Vyssoke, proche de Grabovske.

Source: AFP