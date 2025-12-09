Benjamin Netanyahu rencontrera le président américain Donald Trump aux Etats-Unis le 29 décembre, a indiqué mardi à l’AFP une porte-parole du bureau du Premier ministre israélien. Il s’agira de la cinquième rencontre entre les deux dirigeants.

Netanyahu et Trump fixent une rencontre le 29 décembre

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu rencontrera le président américain Donald Trump aux Etats-Unis le 29 décembre, a indiqué mardi à l'AFP une porte-parole du bureau de Netanyahu. Il s'agira de la cinquième rencontre entre les deux hommes aux Etats-Unis depuis la prise de fonctions de Trump à la Maison Blanche en janvier.

«La rencontre entre le président Trump et le Premier ministre Netanyahu aura lieu lundi 29 décembre», a déclaré à l'AFP Shosh Bedrosian, sans préciser le lieu de la rencontre ni la durée de la visite de Netanyahu aux Etats-Unis.

Selon la chaîne de télévision israélienne 12, l'entrevue devrait avoir lieu en Floride, où Trump possède un grand domaine à Mar-a-Lago, et Netanyahu devrait passer huit jours aux Etats-Unis.

Trêve très fragile

Dimanche, Netanyahu a déclaré s'attendre au lancement prochain de la deuxième phase du plan de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, lancé par M. Trump lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre israélien, fin septembre à Washington. La trêve, très fragile, est entrée en vigueur le 10 octobre, un peu plus de deux ans après le début de la guerre déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.

Netanyahu a indiqué qu'il comptait s'entretenir avec Trump des «opportunités de paix» au Moyen-Orient alors qu'Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de violer la trêve et que la presse israélienne évoque une nouvelle campagne militaire contre le mouvement islamiste Hezbollah au Liban, où l'armée israélienne intensifie ses bombardements en dépit du cessez-le-feu entré en vigueur le 27 novembre 2024.

Le gouvernement israélien affirme que la deuxième phase de la trêve à Gaza, destinée à consolider le cessez-le-feu en vue de parvenir à une fin définitive de la guerre, ne pourra commencer qu'après que le Hamas aura remis les restes du dernier otage israélien encore retenu dans le territoire palestinien.