Un navire endommagé dans la région d'Odessa, Kiev accuse Moscou

Un navire battant pavillon panaméen a été endommagé mercredi soir par une frappe de drone russe alors qu'il quittait le port de Tchornomorsk, dans la région d'Odessa, et des membres d'équipage ont été blessés, ont indiqué jeudi les autorités ukrainiennes.

Ce navire, dont le nom n'a pas été précisé, quittait le port sur la mer Noire avec à son bord une cargaison de maïs lorsqu'il a été touché par un drone, selon Kiev.

Plusieurs membres d'équipage ont été blessés, ont indiqué les autorités portuaires ukrainiennes et le chef de l'administration militaire régionale d'Odessa, Oleg Kiper. «Des mesures ont été prises pour leur porter secours et les évacuer», a indiqué Oleg Kiper, sans plus de précision.

Source: AFP