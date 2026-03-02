«C'était notre dernière et meilleure chance de frapper»

L'Iran accuse Israël et son allié d'avoir attaqué un site nucléaire

L'Iran a accusé Israël et les Etats-Unis d'avoir de nouveau attaqué dimanche le site nucléaire de Natanz, déjà ciblé par des bombardements en juin lors de la guerre des 12 jours déclenchée par une attaque israélienne.

«Les régimes criminels des Etats-Unis et d'Israël, poursuivant leur agression, ont de nouveau ciblé le site nucléaire de Natanz dimanche après-midi, lors de deux attaques brutales», a écrit dans un courrier, cité par l'agence Irna, le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Mohammad Eslami.

Son homologue de l'agence des Nations Unies pour l'énergie nucléaire (AIEA), Rafael Grossi, a affirmé lundi qu'il n'y avait «pas d'indication» que des installations nucléaires iraniennes aient été touchées depuis le lancement samedi des frappes israélo-américaines contre l'Iran.