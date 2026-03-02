«C'était notre dernière et meilleure chance de frapper»

Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé dans la nuit de samedi à dimanche la mort du Guide suprême Ali Khamenei dans l'opération américano-israélienne. La transition sera assurée par trois haut-responsables, dont le président.
Les Etats-Unis ont affirmé avoir tué 48 dirigeants iraniens, tandis que l'Iran en a confirmé six.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 200 personnes en Iran et de 52 au Liban Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Moyen-Orient ont fait plusieurs morts: neuf victimes en Israël, trois aux Emirats arabes unis, une au Koweit et une au Bahreïn.
Donald Trump a menacé l'Iran d'une riposte militaire «sans précédent», alors que quatre soldats américains ont perdu la vie dans le cadre de l'opération.
Le président américain prévoit une opération en Iran de «quatre semaines ou moins», tandis que l'Iran a fait part dimanche de son refus de négocier.
Un drone aurait frappé une base aérienne britannique à Chypre dans la nuit de dimanche à lundi.
Les dirigeants allemands, français et britanniques se sont dit prêts à des actions défensives contre l'Iran.
Le conflit s'est étendu au Liban lundi matin. Le Hezbollah a annoncé avoir visé Israël en représailles à la mort d'Ali Khamenei.
L'Iran accuse Israël et son allié d'avoir attaqué un site nucléaire
L'Iran a accusé Israël et les Etats-Unis d'avoir de nouveau attaqué dimanche le site nucléaire de Natanz, déjà ciblé par des bombardements en juin lors de la guerre des 12 jours déclenchée par une attaque israélienne.
«Les régimes criminels des Etats-Unis et d'Israël, poursuivant leur agression, ont de nouveau ciblé le site nucléaire de Natanz dimanche après-midi, lors de deux attaques brutales», a écrit dans un courrier, cité par l'agence Irna, le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Mohammad Eslami.
Son homologue de l'agence des Nations Unies pour l'énergie nucléaire (AIEA), Rafael Grossi, a affirmé lundi qu'il n'y avait «pas d'indication» que des installations nucléaires iraniennes aient été touchées depuis le lancement samedi des frappes israélo-américaines contre l'Iran.
Trump ouvert à l'idée d'envoyer des troupes au sol «si nécessaire»
Donald Trump a dit lundi qu'il enverrait des troupes américaines au sol en Iran «si c'était nécessaire», et assuré que les Etats-Unis avaient les «capacités» nécessaires pour une guerre qui durerait plus que les quatre à cinq semaines évoquées la veille.
Il a assuré par ailleurs que la «grande vague» de l'offensive américaine était encore à venir.
Le ministre de la Défense Pete Hegseth avait auparavant déclaré pendant une conférence de presse qu'aucun soldat américain ne se trouvait actuellement sur le territoire iranien, mais affirmé que les Etats-Unis iraient «aussi loin que nécessaire».
«Je n'ai pas le trac en matière de troupes au sol, comme tous ces présidents qui disent 'il n'y aura pas de troupes au sol'. Je ne dis pas ça», a confié de son côté le président américain au «New York Post».
Source: AFP
«C'était notre dernière et meilleure chance de frapper»
Donald Trump a assuré lundi qu'il avait saisi la «dernière et meilleure occasion» de frapper l'Iran, justifiant la guerre au Moyen-Orient afin «d'éliminer une menace intolérable».
«C'était notre dernière et meilleure chance de frapper, ce que nous faisons actuellement, et d'éliminer les menaces intolérables que représente ce régime malade et sinistre», a déclaré le président américain lors d'une cérémonie à la Maison Blanche. «Un régime iranien doté de missiles à longue portée et d'armes nucléaires constituerait une menace intolérable pour le Moyen-Orient, mais aussi pour le peuple américain», a-t-il ajouté.
Donald Trump a également déclaré que l'opération militaire en Iran était «nettement en avance» sur le calendrier prévu, ajoutant que les Etats-Unis avaient les capacités pour un conflit durant «bien plus longtemps» que 4 ou 5 semaines.
«Nous sommes déjà nettement en avance sur nos prévisions. Mais quel que soit le délai, ce n'est pas grave, quoi qu'il en coûte, nous y arriverons toujours», a affirmé le président américain, ajoutant que «nous avons les capacités nécessaires pour aller bien au-delà» de 4 ou 5 semaines.
Source: AFP
Les Etats-Unis ne seront «plus en sécurité nulle part dans le monde»
Les Gardiens de la Révolution ont averti lundi les Etats-Unis qu'ils ne seront «plus en sécurité», au troisième jour de guerre les opposant, après la mort samedi du guide suprême Ali Khamenei.
«L'ennemi doit savoir que ses jours de gloire sont révolus et qu'il ne sera plus en sécurité nulle part dans le monde, pas même chez lui», a déclaré l'unité d'élite des Gardiens, la Force Qods, qui supervise les opérations extérieures, dans un communiqué diffusé à la télévision d'Etat.
Source: AFP
Le CICR inquiet pour les civils
L'«extension» des hostilités au Moyen-Orient «met gravement en danger la vie des civils», a alerté lundi la présidente du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), deux jours après les premières frappes israélo-américaines contre l'Iran.
«L'ampleur des grandes opérations militaires qui font rage au Moyen-Orient risque d'entraîner la région – et au-delà – dans un nouveau conflit armé à grande échelle qui dépassera toutes les capacités de réponse humanitaire», a déclaré Mirjana Spoljaric dans un communiqué. «Sans mesures urgentes pour désamorcer la situation et faire respecter les règles de la guerre, d'autres civils perdront la vie», a-t-elle ajouté.
Source: AFP
Nouveau bilan: les frappes israéliennes au Liban ont fait 52 morts et 154 blessés
Les frappes israéliennes qui se poursuivent sur les bastions du Hezbollah pro-iranien au Liban ont fait 52 morts et 154 blessés, selon un nouveau bilan officiel lundi.
Un bilan précédent faisait état de 31 morts et 149 blessés. Les raids sur la banlieue sud de Beyrouth, le sud et l'est du pays ont en outre déplacé plus de 28'500 personnes, selon l'unité de gestion des catastrophes relevant du gouvernement.
Source: AFP
Les Gardiens de la Révolution disent avoir attaqué un pétrolier dans le détroit d'Ormuz
Les Gardiens de la Révolution ont affirmé lundi avoir attaqué dans le détroit d'Ormuz un pétrolier, présenté comme lié aux Etats-Unis, au troisième jour de guerre entre l'Iran, l'armée américaine et Israël.
«Le pétrolier ATHE NOVA, l'un des alliés américains dans le détroit d'Ormuz, est toujours en feu après avoir été touché par deux drones», a déclaré le Corps des Gardiens, l'armée idéologique de la République islamique.
Samedi, ils avaient indiqué que ce détroit, point de passage clé du commerce mondial de pétrole, était «de facto» fermé à la navigation, car dangereus en raison des attaques américaines et israéliennes.
Source: AFP
Macron convoque un conseil de défense
Le président Emmanuel Macron a convoqué lundi soir à 20h15 un conseil de défense sur la situation en Iran et au Moyen-Orient, a annoncé l'Elysée.
Le chef de l'Etat, qui sera de retour de l'Ile Longue (Finistère) où il a prononcé un discours sur l'évolution de la doctrine nucléaire française, tiendra donc pour le troisième jour consécutif une réunion avec les principaux ministres et responsables concernés par les questions de sécurité après le déclenchement de la guerre en Iran par les Etats-Unis et Israël.
Source: AFP
L'armée de l'air qatari abat deux bombardiers iraniens
L'armée de l'air du Qatar a abattu lundi deux bombardiers en provenance d'Iran, a annoncé le ministère de la Défense, après que la République islamique a ciblé des installations gazières de l'émirat. C'est la première fois qu'un pays du Golfe abat un aéronef iranien avec un pilote à bord depuis le début des bombardements entamés samedi.
«L'armée de l'air du Qatar a abattu avec succès deux avions SU-24 en provenance de la République islamique d'Iran. Elle a également intercepté sept missiles balistiques grâce à la défense aérienne et cinq drones, qui visaient plusieurs zones du pays aujourd'hui», a précisé le ministère dans un communiqué. Le texte ne précise pas le sort des pilotes des bombardiers.
Source: AFP
Le chef de la branche militaire du Jihad islamique au Liban tué
Le chef de la branche militaire du Jihad islamique palestinien au Liban a été tué dans une frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth lundi, a annoncé la formation palestinienne alliée du Hamas et du Hezbollah libanais.
Adham Adnan al-Othman a été tué «dans une agression sioniste qui a visé la banlieue sud de Beyrouth lundi à l'aube», précisent dans un communiqué les Brigades al-Qods, branche militaire du Jihad palestinien.
Source: AFP
L'Iran dit n'avoir «aucune hostilité» envers les pays du Golfe
L'Iran, qui a lancé samedi des représailles au Moyen-Orient après l'attaque israélo-américaine sur son territoire, n'a «aucune hostilité» envers les pays du Golfe, a déclaré lundi son chef de la diplomatie.
«L'Iran n'éprouve aucune hostilité envers les pays du Golfe persique et est déterminé à poursuivre des relations de bon voisinage avec eux», a dit Abbas Araghchi lors d'un appel avec son homologue chinois Wang Yi.
«La riposte défensive de l'Iran contre les bases militaires américaines (...) ne devrait pas être considérée comme une attaque iranienne contre ces pays» qui les hébergent, a insisté M. Araghchi, cité par son ministère.
Source: AFP
Netanyahu: le jour «approche» où le pouvoir en place à Téhéran tombera
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a prédit lundi la chute prochaine du pouvoir en place à Téhéran, affirmant que le jour «approche» où le «vaillant peuple iranien rejettera le joug de la tyrannie».
«Nous avons lancé cette campagne afin d'écarter toute tentative de renouveler des menaces existentielles, et nous nous sommes également engagés à créer les conditions permettant au vaillant peuple iranien de se débarrasser du joug de la tyrannie», a déclaré Benjamin Netanyahu.
«Ce jour s'approche. Et quand il arrivera, Israël et les Etats-Unis seront aux côtés du peuple iranien. (...) Cela dépend d'eux», a ajouté le Premier ministre, en déplacement sur le site d'une frappe de missile iranien qui fait neuf morts dimanche à Bet Shemesh, près de Jérusalem.
Source: AFP
Les bases britanniques à Chypre «pas utilisées par les bombardiers américains», affirme Starmer
Le Premier ministre britannique Keir Starmer a assuré lundi que les bases militaires britanniques à Chypre n'étaient «pas utilisées par les bombardiers américains», quelques heures après qu'un drone a touché la base militaire de Akrotiri, tandis que deux autres ont été interceptés.
Le dirigeant a également répondu aux propos du président américain Donald Trump, qui a reproché à Keir Starmer d'avoir mis «beaucoup trop de temps» à autoriser les Etats-Unis à utiliser la base militaire clé de Diego Garcia, dans l'océan Indien.
«Il est de mon devoir de juger ce qui est dans l'intérêt national du Royaume-Uni», a déclaré Keir Starmer lors d'une allocution devant le Parlement.
Source: AFP