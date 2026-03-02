«C'était notre dernière et meilleure chance de frapper»

Donald Trump a assuré lundi qu'il avait saisi la «dernière et meilleure occasion» de frapper l'Iran, justifiant la guerre au Moyen-Orient afin «d'éliminer une menace intolérable».

«C'était notre dernière et meilleure chance de frapper, ce que nous faisons actuellement, et d'éliminer les menaces intolérables que représente ce régime malade et sinistre», a déclaré le président américain lors d'une cérémonie à la Maison Blanche. «Un régime iranien doté de missiles à longue portée et d'armes nucléaires constituerait une menace intolérable pour le Moyen-Orient, mais aussi pour le peuple américain», a-t-il ajouté.

Donald Trump a également déclaré que l'opération militaire en Iran était «nettement en avance» sur le calendrier prévu, ajoutant que les Etats-Unis avaient les capacités pour un conflit durant «bien plus longtemps» que 4 ou 5 semaines.

«Nous sommes déjà nettement en avance sur nos prévisions. Mais quel que soit le délai, ce n'est pas grave, quoi qu'il en coûte, nous y arriverons toujours», a affirmé le président américain, ajoutant que «nous avons les capacités nécessaires pour aller bien au-delà» de 4 ou 5 semaines.

Source: AFP