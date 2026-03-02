Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé dans la nuit de samedi à dimanche la mort du Guide suprême Ali Khamenei dans l'opération américano-israélienne. La transition sera assurée par trois haut-responsables, dont le président.
Les Etats-Unis ont affirmé avoir tué 48 dirigeants iraniens, tandis que l'Iran en a confirmé six.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 200 personnes en Iran et de 31 au Liban Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Moyen-Orient ont fait plusieurs morts: neuf victimes en Israël, trois aux Emirats arabes unis, une au Koweit et une au Bahreïn.
Donald Trump a menacé l'Iran d'une riposte militaire «sans précédent», alors que quatre soldats américains ont perdu la vie dans le cadre de l'opération.
Le président américain prévoit une opération en Iran de «quatre semaines ou moins», tandis que l'Iran a fait part dimanche de son refus de négocier.
Un drone aurait frappé une base aérienne britannique à Chypre dans la nuit de dimanche à lundi.
Les dirigeants allemands, français et britanniques se sont dit prêts à des actions défensives contre l'Iran.
Le conflit s'est étendu au Liban lundi matin. Le Hezbollah a annoncé avoir visé Israël en représailles à la mort d'Ali Khamenei.
«C'était notre dernière et meilleure chance de frapper»
Donald Trump a assuré lundi qu'il avait saisi la «dernière et meilleure occasion» de frapper l'Iran, justifiant la guerre au Moyen-Orient afin «d'éliminer une menace intolérable».
«C'était notre dernière et meilleure chance de frapper, ce que nous faisons actuellement, et d'éliminer les menaces intolérables que représente ce régime malade et sinistre», a déclaré le président américain lors d'une cérémonie à la Maison Blanche. «Un régime iranien doté de missiles à longue portée et d'armes nucléaires constituerait une menace intolérable pour le Moyen-Orient, mais aussi pour le peuple américain», a-t-il ajouté.
Donald Trump a également déclaré que l'opération militaire en Iran était «nettement en avance» sur le calendrier prévu, ajoutant que les Etats-Unis avaient les capacités pour un conflit durant «bien plus longtemps» que 4 ou 5 semaines.
«Nous sommes déjà nettement en avance sur nos prévisions. Mais quel que soit le délai, ce n'est pas grave, quoi qu'il en coûte, nous y arriverons toujours», a affirmé le président américain, ajoutant que «nous avons les capacités nécessaires pour aller bien au-delà» de 4 ou 5 semaines.
Source: AFP
Les Etats-Unis affirment que la guerre a commencé... depuis l'espace
Lors d'une conférence de presse tenue lundi par le Pentagone, le chef d'état-major américain, Dan Caine, a souligné le rôle crucial des forces spatiales américaines dans le déclenchement de la guerre contre l'Iran.
Macron convoque un conseil de défense
Le président Emmanuel Macron a convoqué lundi soir à 20h15 un conseil de défense sur la situation en Iran et au Moyen-Orient, a annoncé l'Elysée.
Le chef de l'Etat, qui sera de retour de l'Ile Longue (Finistère) où il a prononcé un discours sur l'évolution de la doctrine nucléaire française, tiendra donc pour le troisième jour consécutif une réunion avec les principaux ministres et responsables concernés par les questions de sécurité après le déclenchement de la guerre en Iran par les Etats-Unis et Israël.
Source: AFP
L'armée de l'air qatari abat deux bombardiers iraniens
L'armée de l'air du Qatar a abattu lundi deux bombardiers en provenance d'Iran, a annoncé le ministère de la Défense, après que la République islamique a ciblé des installations gazières de l'émirat. C'est la première fois qu'un pays du Golfe abat un aéronef iranien avec un pilote à bord depuis le début des bombardements entamés samedi.
«L'armée de l'air du Qatar a abattu avec succès deux avions SU-24 en provenance de la République islamique d'Iran. Elle a également intercepté sept missiles balistiques grâce à la défense aérienne et cinq drones, qui visaient plusieurs zones du pays aujourd'hui», a précisé le ministère dans un communiqué. Le texte ne précise pas le sort des pilotes des bombardiers.
Source: AFP
Le chef de la branche militaire du Jihad islamique au Liban tué
Le chef de la branche militaire du Jihad islamique palestinien au Liban a été tué dans une frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth lundi, a annoncé la formation palestinienne alliée du Hamas et du Hezbollah libanais.
Adham Adnan al-Othman a été tué «dans une agression sioniste qui a visé la banlieue sud de Beyrouth lundi à l'aube», précisent dans un communiqué les Brigades al-Qods, branche militaire du Jihad palestinien.
Source: AFP
L'Iran dit n'avoir «aucune hostilité» envers les pays du Golfe
L'Iran, qui a lancé samedi des représailles au Moyen-Orient après l'attaque israélo-américaine sur son territoire, n'a «aucune hostilité» envers les pays du Golfe, a déclaré lundi son chef de la diplomatie.
«L'Iran n'éprouve aucune hostilité envers les pays du Golfe persique et est déterminé à poursuivre des relations de bon voisinage avec eux», a dit Abbas Araghchi lors d'un appel avec son homologue chinois Wang Yi.
«La riposte défensive de l'Iran contre les bases militaires américaines (...) ne devrait pas être considérée comme une attaque iranienne contre ces pays» qui les hébergent, a insisté M. Araghchi, cité par son ministère.
Source: AFP
Netanyahu: le jour «approche» où le pouvoir en place à Téhéran tombera
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a prédit lundi la chute prochaine du pouvoir en place à Téhéran, affirmant que le jour «approche» où le «vaillant peuple iranien rejettera le joug de la tyrannie».
«Nous avons lancé cette campagne afin d'écarter toute tentative de renouveler des menaces existentielles, et nous nous sommes également engagés à créer les conditions permettant au vaillant peuple iranien de se débarrasser du joug de la tyrannie», a déclaré Benjamin Netanyahu.
«Ce jour s'approche. Et quand il arrivera, Israël et les Etats-Unis seront aux côtés du peuple iranien. (...) Cela dépend d'eux», a ajouté le Premier ministre, en déplacement sur le site d'une frappe de missile iranien qui fait neuf morts dimanche à Bet Shemesh, près de Jérusalem.
Source: AFP
Les bases britanniques à Chypre «pas utilisées par les bombardiers américains», affirme Starmer
Le Premier ministre britannique Keir Starmer a assuré lundi que les bases militaires britanniques à Chypre n'étaient «pas utilisées par les bombardiers américains», quelques heures après qu'un drone a touché la base militaire de Akrotiri, tandis que deux autres ont été interceptés.
Le dirigeant a également répondu aux propos du président américain Donald Trump, qui a reproché à Keir Starmer d'avoir mis «beaucoup trop de temps» à autoriser les Etats-Unis à utiliser la base militaire clé de Diego Garcia, dans l'océan Indien.
«Il est de mon devoir de juger ce qui est dans l'intérêt national du Royaume-Uni», a déclaré Keir Starmer lors d'une allocution devant le Parlement.
Source: AFP
Les employeurs appelés à la souplesse face à la guerre avec l'Iran
L'escalade militaire au Proche-Orient bloque des milliers de Suisses. Lundi, l'associationEmployés Suisse a appelé les employeurs à faire preuve de souplesse.
D'un point de vue juridique, ce sont les employés qui supportent le risque lié à l'absence. Pour les employés qui ne peuvent pas se rendre au travail, le maintien du salaire n'est pas garanti, écrit l'organisation syndicale dans un communiqué.
Des droits particuliers pourraient toutefois être inscrits dans le contrat de travail ou la convention collective; l'association recommande donc aux travailleurs touchés de vérifier ces documents pour identifier leurs potentiels droits dans une situation de guerre.
L'organisation appelle les employeurs à faire preuve de flexibilité et à proposer des solutions telles que le télétravail, l'octroi de congés spéciaux ou le rattrapage des heures. Cela pourrait éviter une perte de revenus pour les personnes concernées.
Source: ATS
Les Gardiens de la Révolution affirment avoir visé 500 cibles liées aux Etats-Unis et Israël
L'Iran, qui a lancé samedi des représailles au Moyen-Orient après des frappes contre son territoire, a visé à ce stade plus de 500 cibles dans la région liées aux Etats-Unis et à Israël, ont affirmé lundi les Gardiens de la Révolution.
«Depuis le début du conflit, les courageux soldats des forces armées iraniennes ont attaqué 60 cibles stratégiques et 500 cibles militaires américaines et du régime sionistes (Israël, NDLR)», ont indiqué dans un communiqué les Gardiens, ajoutant avoir «lancé plus de 700 drones et des centaines de missiles».
Source: AFP
Reprise «limitée» des vols des aéroports de Dubaï lundi soir
Des vols vont reprendre de manière «limitée» lundi soir depuis les aéroports de Dubaï, trois jours après les premières annulations en raison de la guerre au Moyen-Orient.
«Dubaï Airports annonce une reprise limitée des vols au départ de l'aéroport international de Dubaï (DXB) et de l'aéroport Dubai World Central – Al Maktoum International (DWC) à partir de ce soir, lundi 2 mars 2026», a précisé l'exploitant des aéroports, dans un communiqué.
La compagnie Emirates et le transporteur à bas coût flydubai ont tous deux indiqué qu'ils reprendraient certains vols lundi soir. Etihad Airways, qui opère depuis Abou Dhabi, a annoncé de son côté une reprise des vols mardi.
Samedi, au premier jour de la guerre, les Emirats arabes unis avaient annoncé avoir fermé leur espace aérien «temporairement et partiellement», à titre de mesure de précaution exceptionnelle. En riposte à l'attaque israélo-américaine contre son territoire, l'Iran a visé la région du Golfe qui abrite des bases américaines.
Le chef de l'armée israélienne jure de frapper «tous les chefs et factions terroristes» au Moyen-Orient
Le chef de l'armée israélienne, le lieutenant-général Eyal Zamir, a promis lundi de frapper «tous les chefs et factions terroristes» au Moyen-Orient, alors qu'Israël est engagé dans une guerre à la fois contre l'Iran et contre le Hezbollah au Liban.
«Nous achèverons cette campagne non seulement en frappant l'Iran mais aussi en portant un coup dévastateur au Hezbollah», a déclaré le général Zamir lors d'une visite aux commandants des troupes déployées à la frontière nord d'Israël avec le Liban.
«Notre message est clair et résonne à travers le Moyen-Orient: nous frapperons tous les chefs et factions terroristes qui se lèvent pour nous faire du mal. Nous l'avons prouvé et nous continuerons de le prouver», a-t-il ajouté.
Source: AFP