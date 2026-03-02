Série de frappes sur la banlieue sud de Beyrouth

L'Iran tire une nouvelle salve de missiles sur Israël, un quartier résidentiel touché

La télévision d'Etat iranienne a annoncé lundi de nouveaux tirs de missiles iraniens vers Israël, en représailles aux bombardements israélo-américains.

0:29 Quartier résidentiel visé: Une vidéo montre une frappe iranienne sur la ville israélienne de Beer-Sheva

«La 11e vague de l'opération 'Promesse honnête-4' est en cours, avec des tirs de missiles et de drones sur des cibles à Beersheba», a indiqué vers 15h30 locales (13h30 en Suisse) la télévision iranienne, citant une courte déclaration des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran.

Au moins 15 personnes auraient été blessées lors de ces frappes, aux alentours de Beer-sheva, selon le «Times of Israel». Les roquettes auraient notamment touché un quartier résidentiel du centre-ville. La plupart des victimes n'auraient été que légèrement blessées.

Source: AFP, Blick