Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé dans la nuit de samedi à dimanche la mort du Guide suprême Ali Khamenei dans l'opération américano-israélienne. La transition sera assurée par trois haut-responsables, dont le président.
Les Etats-Unis ont affirmé avoir tué 48 dirigeants iraniens, tandis que l'Iran en a confirmé six.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 200 personnes en Iran et de 31 au Liban Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Moyen-Orient ont fait plusieurs morts: neuf victimes en Israël, trois aux Emirats arabes unis, une au Koweit et une au Bahreïn.
Donald Trump a menacé l'Iran d'une riposte militaire «sans précédent», alors que quatre soldats américains ont perdu la vie dans le cadre de l'opération.
Le président américain prévoit une opération en Iran de «quatre semaines ou moins», tandis que l'Iran a fait part dimanche de son refus de négocier.
Un drone aurait frappé une base aérienne britannique à Chypre dans la nuit de dimanche à lundi.
Les dirigeants allemands, français et britanniques se sont dit prêts à des actions défensives contre l'Iran.
Le conflit s'est étendu au Liban lundi matin. Le Hezbollah a annoncé avoir visé Israël en représailles à la mort d'Ali Khamenei.
Liban: série de frappes sur la banlieue sud de Beyrouth après un avis israélien d'évacuation (journalistes AFP)
Plusieurs frappes ont visé lundi la banlieue sud de Beyrouth, selon les images de l'AFPTV, après un avis d'évacuation émis par l'armée israélienne.
Une épaisse fumée s'est dégagée du site visé, comme le montrent les images. Quatre frappes ont été recensées par l'Agence nationale d'information (ANI, officielle).
Source: AFP
Les Etats-Unis affirment que la guerre a commencé... depuis l'espace
Lors d'une conférence de presse tenue lundi par le Pentagone, le chef d'état-major américain, Dan Caine, a souligné le rôle crucial des forces spatiales américaines dans le déclenchement de la guerre contre l'Iran.
L'Iran tire une nouvelle salve de missiles sur Israël, un quartier résidentiel touché
La télévision d'Etat iranienne a annoncé lundi de nouveaux tirs de missiles iraniens vers Israël, en représailles aux bombardements israélo-américains.
«La 11e vague de l'opération 'Promesse honnête-4' est en cours, avec des tirs de missiles et de drones sur des cibles à Beersheba», a indiqué vers 15h30 locales (13h30 en Suisse) la télévision iranienne, citant une courte déclaration des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran.
Au moins 15 personnes auraient été blessées lors de ces frappes, aux alentours de Beer-sheva, selon le «Times of Israel». Les roquettes auraient notamment touché un quartier résidentiel du centre-ville. La plupart des victimes n'auraient été que légèrement blessées.
Source: AFP, Blick
Les gardiens de la révolution prétendent avoir ciblé les bureaux de Netanyahu
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé lundi que leurs tirs de missiles avaient visé les bureaux du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ainsi que le quartier général du commandant de l'armée de l'air.
«Les bureaux du Premier ministre criminel du régime sioniste (Israël, ndlr) et le quartier général du commandant de l'armée de l'air du régime ont été pris pour cible», ont indiqué les Gardiens de la Révolution dans un communiqué relayé par l'agence de presse Fars, en précisant que des missiles Kheibar avaient été utilisés lors de l'attaque.
Source: AFP
Netanyahu: le jour «approche» où le pouvoir en place à Téhéran tombera
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a prédit lundi la chute prochaine du pouvoir en place à Téhéran, affirmant que le jour «approche» où le «vaillant peuple iranien rejettera le joug de la tyrannie».
«Nous avons lancé cette campagne afin d'écarter toute tentative de renouveler des menaces existentielles, et nous nous sommes également engagés à créer les conditions permettant au vaillant peuple iranien de se débarrasser du joug de la tyrannie», a déclaré Benjamin Netanyahu.
«Ce jour s'approche. Et quand il arrivera, Israël et les Etats-Unis seront aux côtés du peuple iranien. (...) Cela dépend d'eux», a ajouté le Premier ministre, en déplacement sur le site d'une frappe de missile iranien qui fait neuf morts dimanche à Bet Shemesh, près de Jérusalem.
Source: AFP
Les bases britanniques à Chypre «pas utilisées par les bombardiers américains», affirme Starmer
Le Premier ministre britannique Keir Starmer a assuré lundi que les bases militaires britanniques à Chypre n'étaient «pas utilisées par les bombardiers américains», quelques heures après qu'un drone a touché la base militaire de Akrotiri, tandis que deux autres ont été interceptés.
Le dirigeant a également répondu aux propos du président américain Donald Trump, qui a reproché à Keir Starmer d'avoir mis «beaucoup trop de temps» à autoriser les Etats-Unis à utiliser la base militaire clé de Diego Garcia, dans l'océan Indien.
«Il est de mon devoir de juger ce qui est dans l'intérêt national du Royaume-Uni», a déclaré Keir Starmer lors d'une allocution devant le Parlement.
Source: AFP
Les employeurs appelés à la souplesse face à la guerre avec l'Iran
L'escalade militaire au Proche-Orient bloque des milliers de Suisses. Lundi, l'associationEmployés Suisse a appelé les employeurs à faire preuve de souplesse.
D'un point de vue juridique, ce sont les employés qui supportent le risque lié à l'absence. Pour les employés qui ne peuvent pas se rendre au travail, le maintien du salaire n'est pas garanti, écrit l'organisation syndicale dans un communiqué.
Des droits particuliers pourraient toutefois être inscrits dans le contrat de travail ou la convention collective; l'association recommande donc aux travailleurs touchés de vérifier ces documents pour identifier leurs potentiels droits dans une situation de guerre.
L'organisation appelle les employeurs à faire preuve de flexibilité et à proposer des solutions telles que le télétravail, l'octroi de congés spéciaux ou le rattrapage des heures. Cela pourrait éviter une perte de revenus pour les personnes concernées.
Source: ATS
Les Gardiens de la Révolution affirment avoir visé 500 cibles liées aux Etats-Unis et Israël
L'Iran, qui a lancé samedi des représailles au Moyen-Orient après des frappes contre son territoire, a visé à ce stade plus de 500 cibles dans la région liées aux Etats-Unis et à Israël, ont affirmé lundi les Gardiens de la Révolution.
«Depuis le début du conflit, les courageux soldats des forces armées iraniennes ont attaqué 60 cibles stratégiques et 500 cibles militaires américaines et du régime sionistes (Israël, NDLR)», ont indiqué dans un communiqué les Gardiens, ajoutant avoir «lancé plus de 700 drones et des centaines de missiles».
Source: AFP
Reprise «limitée» des vols des aéroports de Dubaï lundi soir
Des vols vont reprendre de manière «limitée» lundi soir depuis les aéroports de Dubaï, trois jours après les premières annulations en raison de la guerre au Moyen-Orient.
«Dubaï Airports annonce une reprise limitée des vols au départ de l'aéroport international de Dubaï (DXB) et de l'aéroport Dubai World Central – Al Maktoum International (DWC) à partir de ce soir, lundi 2 mars 2026», a précisé l'exploitant des aéroports, dans un communiqué.
La compagnie Emirates et le transporteur à bas coût flydubai ont tous deux indiqué qu'ils reprendraient certains vols lundi soir. Etihad Airways, qui opère depuis Abou Dhabi, a annoncé de son côté une reprise des vols mardi.
Samedi, au premier jour de la guerre, les Emirats arabes unis avaient annoncé avoir fermé leur espace aérien «temporairement et partiellement», à titre de mesure de précaution exceptionnelle. En riposte à l'attaque israélo-américaine contre son territoire, l'Iran a visé la région du Golfe qui abrite des bases américaines.
Le chef de l'armée israélienne jure de frapper «tous les chefs et factions terroristes» au Moyen-Orient
Le chef de l'armée israélienne, le lieutenant-général Eyal Zamir, a promis lundi de frapper «tous les chefs et factions terroristes» au Moyen-Orient, alors qu'Israël est engagé dans une guerre à la fois contre l'Iran et contre le Hezbollah au Liban.
«Nous achèverons cette campagne non seulement en frappant l'Iran mais aussi en portant un coup dévastateur au Hezbollah», a déclaré le général Zamir lors d'une visite aux commandants des troupes déployées à la frontière nord d'Israël avec le Liban.
«Notre message est clair et résonne à travers le Moyen-Orient: nous frapperons tous les chefs et factions terroristes qui se lèvent pour nous faire du mal. Nous l'avons prouvé et nous continuerons de le prouver», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Dissuasion: la France va augmenter le nombre de ses têtes nucléaires (Macron)
La France va augmenter le nombre de ses têtes nucléaires, a annoncé Emmanuel Macron lundi lors d'un discours sur la dissuasion française depuis la base de l'Île Longue (Finistère).
La France ne communiquera plus sur les chiffres de son arsenal nucléaire, «contrairement à ce qui avait pu être le cas par le passé», a ajouté le président français. Mais "il ne s'agit pas ici d'entrer dans une quelconque course aux armements. Cela n'a jamais été notre doctrine», a-t-il précisé.
«La chaîne de commandement est d'une clarté totale et la décision ultime» de déclencher le feu nucléaire «revient au seul président de la République», a par ailleurs réaffirmé Emmanuel Macron.
Source: AFP
Macron évoque un «embrasement possible à nos frontières»
La guerre contre l'Iran, déclenchée par les Etats-Unis et Israël, «porte et portera son lot d'instabilité et d'embrasement possible à nos frontières», a affirmé lundi Emmanuel Macron dans un discours consacré à la dissuasion nucléaire française.
Evoquant les risques liés à «un Iran aux capacités nucléaires et balistiques non encore détruites», le président français a ajouté qu'il "reviendrai(t) dans les prochains jours" sur ce sujet.
Dimanche, Emmanuel Macron avait déjà annoncé que la France allait «rehausser (sa) posture et (son) accompagnement défensif» après les frappes iraniennes contre des pays du Golfe, notamment les Émirats arabes unis où un hangar d'une base française a été touché.
Source: AFP
L'ambassade américaine appelle à nouveau ses ressortissants à quitter le Liban
L'ambassade américaine au Liban a appelé à nouveau lundi ses ressortissants à quitter le pays «immédiatement» tant que des vols commerciaux sont disponibles.
Dans un communiqué, l'ambassade a par ailleurs demandé aux Américains «de ne pas se rendre au Liban», estimant que la situation dans le pays soumis à d'intenses frappes israéliennes était «volatile et imprévisible».
Source: AFP
L'UE devrait discuter d'assistance mutuelle après des attaques à Chypre (porte-parole)
L'Union européenne va débattre dans les prochains jours d'une possible activation de sa clause de défense mutuelle, après une attaque de drones ayant visé des bases britanniques à Chypre, Etat membre de l'UE. La porte-parole de la Commission européenne, Paula Pihno, a précisé qu'aucune discussion formelle n'avait encore eu lieu à ce stade, mais que la question était légitime et serait abordée lors de prochaines réunions.
Prévue par l'article 42.7 du traité sur l'Union européenne, cette clause impose aux Etats membres d'apporter aide et assistance à un pays de l'UE victime d'une agression armée sur son territoire. Elle n'a été activée qu'une seule fois jusqu'ici, à la demande de la France après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris.
Lundi matin, une base aérienne britannique à Chypre a été frappée par un drone iranien, quelques heures après la décision de Londres d'autoriser Washington à utiliser ses installations militaires contre l'Iran. Deux autres drones ont été interceptés. Face aux menaces, Chypre, qui assure la présidence semestrielle du Conseil de l'UE, a reporté une réunion informelle des ministres des Affaires européennes.
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a assuré que l'UE était «fermement et sans équivoque» aux côtés de ses Etats membres face à toute menace. Bien que la République de Chypre n'ait pas été directement visée, elle a réaffirmé la solidarité européenne après un entretien avec le président chypriote Nikos Christodoulides.
Source: AFP