Accord de paix avec Moscou
La Suisse pourrait accueillir les négociations entre Kiev et les USA

L'Ukraine entamera bientôt des consultations en Suisse avec les Etats-Unis concernant un futur accord de paix avec la Russie. Une délégation ukrainienne, menée par le chef de la présidence Andriy Yermak, discutera des paramètres possibles pour mettre fin à la guerre.
Volodymyr Zelensky rencontre le président américain Donald Trump à la basilique Saint-Pierre du Vatican, le 26 avril 2025.
L'Ukraine va mener prochainement des pourparlers en Suisse avec les Etats-Unis pour discuter du plan de Donald Trump pour mettre fin à la guerre avec la Russie, a annoncé samedi un haut responsable ukrainien.

«Dans les prochains jours, nous lancerons en Suisse des consultations entre de hauts responsables ukrainiens et américains sur les paramètres possibles d'un futur accord de paix», a indiqué sur Facebook Rustem Umerov, à la tête du Conseil de sécurité ukrainien.

«L'Ukraine aborde ce processus avec une compréhension claire de ses intérêts. Il s'agit d'une nouvelle étape du dialogue qui se poursuit depuis quelques jours et qui vise principalement à harmoniser notre vision des prochaines étapes», a-t-il ajouté.

Négociations à trois

Le président Volodymyr Zelensky a signé de son côté samedi un décret formant la délégation qui sera chargée de participer «au processus de négociation avec les Etats-Unis et d'autres partenaires internationaux de l'Ukraine, ainsi qu'avec des représentants de la Russie».

Selon ce décret, la délégation sera menée par le bras droit de Zelensky, le chef de la présidence Andriy Yermak, et comprendra entre autres Rustem Umerov, les chefs des services de sécurité et de renseignement et le chef d'état-major. Soit une délégation essentiellement militaire.

Vendredi, Zelensky avait repoussé le plan américain pour mettre fin à près de quatre ans d'invasion russe et assuré qu'il tenterait de suggérer des solutions alternatives à Washington. Le texte est vu avec inquiétude à Kiev car il reprend plusieurs exigences majeures formulées par la Russie. Le plan comprend notamment des cessions de territoires par l'Ukraine et une réduction de la taille de son armée, mais offre aussi des garanties de sécurité occidentales pour Kiev. Donald Trump et Vladimir Poutine ont de leur côté pressé Zelensky d'accepter le texte. 

