Zelensky dit que Washington a proposé une rencontre USA-Ukraine-Russie à Miami

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré samedi que les Etats-Unis avaient proposé une rencontre avec les négociateurs ukrainiens et russes à Miami où ces derniers se sont rendus pour des discussions avec les Américains sur leur plan pour l'Ukraine.

Washington a «proposé un format, autant que je sache, Ukraine, Etats-Unis, Russie», a-t-il dit, ajoutant que des représentants européens pourraient être présents et qu'il «serait logique d'avoir une telle réunion en commun (...) une fois que nous aurons pris connaissance des résultats potentiels des réunions qui ont déjà eu lieu».

Par ailleurs, il a aussi déclaré samedi que ce n'était pas à son homologue russe de décider de l'organisation des élections en Ukraine, après que Poutine a suggéré la veille que la Russie pourrait cesser ses frappes en profondeur le jour où un scrutin aurait lieu.

Il a écarté toute possibilité d'en organiser sur les territoires actuellement occupés par les forces russes.

Source: AFP