L'Ukraine abandonne la ville de Siversk aux mains des Russes

Nouvelle rencontre prévue entre les Etats-Unis et l'Ukraine

Kiev a annoncé dimanche que les négociateurs ukrainiens allaient de nouveau s'entretenir à Miami avec leurs homologues américains qui reçoivent de leur côté séparément l'émissaire russe, pour évoquer un possible règlement du conflit en Ukraine.

La présidence russe a pour sa part affirmé le même jour, par la voix de son conseiller diplomatique, Iouri Ouchakov, qu'une rencontre trilatérale Russie/Etats-Unis/Ukraine n'était «pas en cours de préparation», alors que les Ukrainiens avaient fait état d'une proposition de Washington d'en organiser une.

Nouveau jour de discussion

«Troisième jour de travail. Aujourd'hui, avec le chef d'état-major des forces armées Andriï Gnatov, nous allons avoir une autre réunion avec la partie américaine», a déclaré le négociateur en chef de Kiev, Roustem Oumerov, qui est arrivé à Miami vendredi, le jour où les pourparlers ont commencé.

Dimanche toujours, les Américains, emmenés par Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump, et Jared Kushner, le gendre du président américain, parlent également dans cette ville du sud-est des Etats-Unis avec le représentant russe Kirill Dmitriev. Et ce pour la deuxième fois ce week-end.

Des discussions constructives

«Les discussions se déroulent de manière constructive», a jugé cet émissaire de Moscou. Samedi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait quant à lui appelé Washington à accentuer la pression sur la Russie.

«Les Etats-Unis doivent dire clairement: s'il n'y a pas de voie diplomatique, alors il y aura une pression totale», avait-il lancé devant la presse, jugeant que seuls les Américains étaient capables de persuader Moscou d'arrêter le conflit en Ukraine, déclenché il y a près de quatre ans.

