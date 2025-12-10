Kiev a remis à Washington sa version révisée du plan pour la paix

L'Ukraine a remis mercredi aux Etats-Unis sa version mise à jour du plan pour mettre fin à la guerre avec la Russie, ont confirmé à l'AFP deux responsables ukrainiens proches du dossier.

Cette dernière version «tient compte de la vision ukrainienne, c'est une proposition plus poussée pour une solution adéquate à des questions problématiques», a indiqué un responsable ukrainien à l'AFP. «Nous ne divulguons pas les détails en attendant la réaction de la partie américaine», a ajouté ce responsable.

La proposition américaine initiale prévoyait notamment de céder à la Russie des territoires ukrainiens qu'elle n'a pas encore conquis, et a été jugée par Kiev et ses alliés européens comme particulièrement favorable à Moscou.

Source: AFP