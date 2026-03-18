Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Son état de santé reste flou. Il succède à son père Ali Khamenei, mort assassiné le 28 février lors de la première attaque américano israélienne.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1250 personnes en Iran, selon le Croissant-rouge iranien, de 968 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 11 morts en Israël et de 7 soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait des dizaines de morts.
Le conflit touche aussi l'Europe: un militaire français a été tué en Irak, tandis qu'un missile a été lancé en Turquie.
Tandis que les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, Israël a étendu la guerre au Liban, bastion du Hezbollah. Le centre de Beyrouth a été frappé.
De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, le prix du pétrole flambe. Les 32 pays membres de l'AIE ont massivement débloqué des réserves stratégiques de pétrole pour calmer les marchés.
L'Arabie «se réserve le droit» de répliquer militairement à l'Iran
L'Arabie saoudite a dit jeudi qu'elle se «réserve le droit» de répliquer militairement à l'Iran, qui cible régulièrement le pays avec des drones et des missiles.
«Nous nous réservons le droit de mener des actions militaires si cela s'avère nécessaire», a déclaré son ministre des Affaires étrangères, Faisal bin Farhan bin Abdullah, soulignant que «le Royaume ne cédera pas aux pressions, au contraire celles-ci se retourneront contre leurs auteurs».
Source: AFP
La capitale de l’Arabie saoudite visée par des frappes pour la première fois
Comme d’autres Etats du Golfe, l'Arabie saoudite est régulièrement visée par des attaques de missiles et de drones depuis le début du conflit impliquant l'Iran. Selon le ministère saoudien de la Défense, plus de 400 drones ennemis et plus de 30 missiles balistiques ont été interceptés depuis le 28 février.
Jusqu’ici, les frappes iraniennes se concentraient sur l’est du pays et sur les zones côtières du golfe Persique. Mais mercredi, un cap a été franchi: la capitale Riyad a été directement visée pour la première fois. D’après Reuters, plusieurs fortes explosions ont été entendues en début de soirée. Les plus de 7 millions d’habitants ont reçu une alerte sur leur téléphone signalant une menace imminente. Dès le début du conflit, l’ambassade des Etats-Unis à Riyad avait déjà été ciblée par un drone.
Peu après 18h30 (heure suisse), le ministère de la Défense a indiqué que quatre missiles balistiques avaient été tirés en direction de la capitale. Selon les autorités, ils ont été interceptés et détruits. A ce stade, aucun dégât majeur ni blessé n’est signalé.
Allié clé des Etats-Unis dans la région, Arabie saoudite occupe une position stratégique croissante. En raison des tensions autour du détroit d’Ormuz, le royaume s’impose de plus en plus comme une plaque tournante essentielle pour les exportations de pétrole – ce qui en fait également une cible de premier plan pour Téhéran.
Le Hezbollah dit combattre l'avancée de l'armée israélienne dans le sud du Liban
Le Hezbollah pro-iranien a affirmé jeudi combattre l'avancée dans le sud du Liban de l'armée israélienne, qui progresse lentement en détruisant «systématiquement» les villages sur son passage, selon une source proche de l'ONU.
Dans un communiqué, le Hezbollah a dit avoir «tendu une embuscade» à l'armée israélienne qui tente de progresser vers le village de Taybé, et avoir détruit six chars Merkava israéliens.
L'Agence nationale d'information (ANI) a pour sa part indiqué que Taybé, ainsi que la ville de Khiam où de violents combats se déroulent depuis plusieurs jours, ont été visés par des raids aériens et pilonnés par l'artillerie lourde israélienne.
Source: AFP
Les députés iraniens proposent de faire payer le passage dans le détroit d'Ormuz
Les députés iraniens proposent la mise en place de droits payants de passage pour les navires dans le détroit d'Ormuz, au coeur des enjeux dans la guerre au Moyen-Orient, ont rapporté jeudi des médias iraniens.
«Au Parlement, nous travaillons à un plan selon lequel les pays devront payer des droits et taxes à la République islamique si le détroit d'Ormuz est utilisé comme voie sûre» pour le transport énergétique et de marchandises, a déclaré la députée de Téhéran Somayeh Rafiei, citée par l'agence officielle Isna.
Source: AFP
Trois explosions entendues à Tel-Aviv après une alerte aux missiles iraniens
Trois explosions ont été entendues à Tel-Aviv jeudi après une alerte aux missiles iraniens, selon un journaliste de l'AFP sur place. Selon les données publiées par l'armée israélienne, ce tir de missiles depuis l'Iran, qui a visé le centre d'Israël, est le sixième vers le territoire israélien depuis minuit.
L'armée israélienne avait annoncé peu avant avoir «identifié des missiles lancés depuis l'Iran en direction du territoire de l'Etat d'Israël». Elle a ajouté que la défense antiaérienne avait été activée pour les intercepter.
Source: AFP
Un groupe pro-iranien s'engage à ne plus attaquer l'ambassade américaine
Un influent groupe armé irakien pro-iranien, les Brigades du Hezbollah, s'est engagé à cesser pendant cinq jours les attaques contre l'ambassade américaine à Bagdad, tout en présentant une série de conditions.
«Le secrétaire général des Brigades du Hezbollah a donné pour ordre d'arrêter de prendre pour cible l'ambassade américaine à Bagdad pendant cinq jours», indique un communiqué publié jeudi matin. Le texte cite néanmoins plusieurs conditions: tout d'abord «d'empêcher l'entité sioniste (ndlr: Israël) de bombarder la banlieue de Beyrouth.»
Mais aussi un engagement des adversaires, qui ne sont pas nommés explicitement, «à ne pas bombarder les zones résidentielles à Bagdad ou dans les provinces» irakiennes. A chaque fois que «l'ennemi ne respectera pas» cette trêve, «la riposte sera immédiate», avertit le groupe, évoquant «une montée en intensité des frappes après la fin du délai» de cinq jours.
Source: AFP
Une attaque de drone provoque un incendie dans une raffinerie de pétrole
Une attaque de drone a touché jeudi matin l'une des plus importantes raffinerie de la compagnie pétrolière nationale du Koweït, provoquant un incendie dans l'une de ses unités, a indiqué un média d'Etat.
«La Kuwait Petroleum Corporation a annoncé que l'une des unités opérationnelles de la raffinerie de Mina Al-Ahmadi (...) a été la cible d'une attaque de drone, provoquant un incendie localisé», a rapporté l'agence de presse koweïtienne, en ajoutant que l'attaque n'avait pas de fait de victimes.
Source: AFP
Cathay Pacific suspend ses vols pour Dubaï jusqu'à fin avril
La compagnie aérienne de Hong Kong Cathay Pacific a suspendu ses vols à destination et en provenance de Dubaï en raison de la guerre au Moyen-Orient.
«Compte tenu de l'évolution de la situation au Moyen-Orient, tous les vols Cathay Pacific à destination et en provenance de Dubaï sont annulés jusqu'au 30 avril 2026 inclus», a indiqué la compagnie dans un communiqué publié mercredi, précisant également que «d'autres modifications de nos horaires de vols pourraient être nécessaires dans les prochains jours».
Source: AFP
Trump promet de détruire un champ gazier si l'Iran attaque à nouveau un site qatari de GNL
Donald Trump a menacé mercredi de détruire l'immense champ gazier iranien de South Pars en cas de nouvelle attaque de l'Iran contre un important site qatari de production de gaz naturel liquéfié (GNL).
Le président américain a confirmé sur sa plateforme Truth Social qu'Israël avait frappé le champ gazier de South Pars mais a assuré que les Etats-Unis ne «savaient rien» de l'attaque, qui a conduit à des représailles iraniennes contre l'installation qatarie de Ras Laffan.
«Plus aucune attaque ne sera menée par Israël concernant ce champ de South Pars extrêmement important et précieux, à moins que l'Iran ne décide imprudemment d'attaquer un pays tout à fait innocent, en l'occurrence le Qatar. Dans ce cas, les Etats-Unis d'Amérique, avec ou sans l'aide ou le consentement d'Israël, détruiront massivement l'intégralité du gisement de gaz de South Pars avec une force et une puissance que l'Iran n'a jamais vues ni connues auparavant», a écrit Donald Trump.
Source: AFP
Nouveaux dommages «considérables» sur des installations gazières après des attaques de missiles
La compagnie énergétique publique du Qatar a fait état jeudi d'incendies et de nouveaux «dommages considérables» sur le complexe gazier de Ras Laffan, après de nouvelles attaques de missiles à l'aube sur ce site majeur de production de gaz naturel liquéfié (GNL).
«Aux premières heures de jeudi 19 mars, plusieurs de ses installations de GNL ont été la cible de tirs de missiles, provoquant des incendies conséquents et davantage de dommages considérables», a indiqué QatarEnergy sur X. Le site de Ras Laffan avait déjà subi incendie et dommages mercredi à cause d'une attaque iranienne
La défense civile qatarie a maîtrisé entièrement deux des trois incendies, a ajouté le ministère de l'Intérieur. Aucune victime n'a été signalée.
Source: AFP
Le Brent bondit de 5%, après les attaques d'infrastructures énergétiques au Moyen-Orient
Le cours du baril de Brent, référence du marché pétrolier mondial, s'est envolé de 5% dans les échanges asiatiques jeudi, poussé par l'annonce de frappes contre des infrastructures énergétiques en Iran et au Qatar qui avivent les craintes de perturbations durables de l'offre de brut.
Vers 02h15 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord bondissait de 5,02% à 112,77 dollars, au plus haut depuis le 9 mars. Le baril de West Texas Intermediate (WTI), référence du marché américain, prenait 2,67% à 98,89 dollars.
Source: AFP
Le Qatar fait état de dommages sur un site gazier après une attaque de missiles iranienne
Le Qatar a fait état jeudi d'une attaque de missiles iranienne et de dommages sur sa principale installation gazière, déjà frappée mercredi.
«L'Etat du Qatar a été la cible de missiles balistiques, tirés depuis l'Iran, qui ont visé la cité industrielle de Ras Laffan et causé des dégâts», a indiqué le ministère qatari de la Défense sur X. L'Iran avait menacé de s'en prendre aux infrastructures énergétiques dans le Golfe en représailles à des frappes israélo-américaines sur ses propres installations.
Source: AFP