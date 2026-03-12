Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Il succède à son père Ali Khamenei, mort assassiné le 28 février lors de la première attaque américano israélienne.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1250 personnes en Iran, selon le Croissant-rouge iranien, de 687 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 11 morts en Israël et de sept soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait 13 morts.
Tandis que les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, Israël a étendu la guerre Liban, bastion du Hezbollah.
De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Les compagnies Swiss et Edelweiss s'affairent à rapatrier les ressortants suisses bloqués au Moyen-Orient. Selon le DFAE, 3349 voyageurs suisses étaient toujours bloqués au Moyen-Orient, dimanche 8 mars.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, les bourses ont plongé: le prix du pétrole a frôlé les 120 dollars le baril et le gaz européen s'est envolé de 30%.
L'Iran menace nommément Donald Trump
Des mots percutants: le chef de la sécurité iranienne, Ali Larijani, s’est adressé directement au président américain Donald Trump ce jeudi. Il a déclaré que son pays ne céderait pas dans sa lutte contre les Etats-Unis et Israël.
«Nous ne cesserons pas tant que vous n'aurez pas regretté cette grave erreur», a-t-il lancé à l’intention de Trump. Ce dernier avait répété à plusieurs reprises avoir remporté la guerre dès le premier jour. «Trump dit qu’il vise une victoire rapide. Commencer une guerre est facile, mais on ne la gagne pas avec quelques tweets», a écrit Larijani sur X.
Hier soir, lors d’un meeting dans le Kentucky, Donald Trump a affirmé que les Etats-Unis avaient gagné la guerre contre l’Iran. «C’est bien de gagner», a déclaré Trump sur le conflit, avant d’ajouter: «Et nous avons gagné.»
Israël a mené des frappes dans le centre de Beyrouth
Des frappes ont visé jeudi un immeuble du centre de Beyrouth selon les images de l'AFPTV, après un avertissement israélien inédit pour une frappe menée sur la capitale libanaise, en plein jour.
Une fumée noire épaisse se dégage à proximité d'un immeuble situé dans le quartier de Bachoura. L'armée israélienne a confirmé dans un communiqué avoir «lancé une série de frappes contre les infrastructures terroristes du Hezbollah à Beyrouth».
Il s'agit de la quatrième frappe sur le centre de Beyrouth depuis que le Hezbollah a entraîné le pays dans la guerre régionale avec l'Iran le 2 mars en lançant des missiles sur Israël.
Source: AFP
Le guide suprême iranien s'adresse au monde
Le nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a appelé jeudi à maintenir fermé le détroit d'Ormuz, passage hautement stratégique du commerce de pétrole mondial, alors que les cours du pétrole continuent de flamber.
Désigné dimanche soir à la place de son père Ali Khamenei, tué au début des attaques israélo-américaines sur l'Iran, le nouveau dirigeant n'est toujours apparu en public et a été blessé lui-même dans une frappe.
Venger les victimes
Donald Trump a au même moment déclaré que la nécessité de «stopper» l'Iran passait avant les prix du pétrole, toujours en hausse malgré la décision des pays membres de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) d'utiliser leurs réserves stratégiques.
Dans son premier message, lu par une présentatrice de la télévision nationale, Mojataba Khamenei a également appelé les pays de la région à fermer les bases américaines qu'ils abritent sur leur sol, et promis de venger les victimes de la guerre - «jusqu'au bout». Son discours intervient alors que la guerre au Moyen-Orient entraîne «la plus importante perturbation» de l'approvisionnement mondial du pétrole de l'histoire, a averti jeudi l'AIE.
La navigation est pratiquement bloquée dans le détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial, par où transite environ 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié (GNL) mondiaux.
Il a également été annoncé que les attaques contre les Etats du Golfe se poursuivraient. Au cours des dernières heures, l'état de santé de Mojtaba Khamenei a fait l'objet d'intenses spéculations. Des rumeurs circulent selon lesquelles il serait dans le coma.
Source: AFP
Benjamin Netanyahu: «Mojtaba Khamenei ne peut pas montrer son visage en public»
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a affirmé jeudi soir que le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, ne pouvait «pas montrer son visage en public», après que Téhéran a diffusé un premier communiqué en son nom, lu par un présentateur de télévision.
«Nous avons éliminé l'ancien tyran (son père, Ali Khamenei, NDLR) et le nouveau tyran, la marionnette des Gardiens de la Révolution, ne peut pas montrer son visage en public», a assuré Benjamin Netanyahu lors de sa première conférence de presse depuis le début de l'offensive israélo-américaine contre Téhéran, lancée le 28 février.
La guerre contre l'Iran a notamment pour objectif de donner aux Iraniens les moyens de «faire tomber le régime», a-t-il poursuivi.
«Nos objectifs sont d'empêcher les Iraniens de conserver leur capacité de construire l'arme nucléaire et détruire leurs capacités de tirer des missiles balistiques. J'ai ajouté un troisième objectif, celui de créer pour le peuple iranien les moyens de faire tomber ce régime», a ajouté le Premier ministre israélien.
Source: AFP
Netanyahu déclare qu'Israël est «en train d'écraser l'Iran et le Hezbollah»
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré jeudi soir qu'Israël était en train d'«écraser» l'Iran et le mouvement islamiste libanais Hezbollah, soutenu par Téhéran.
«Nous vivons des jours historiques pour l'Etat d'Israël», a assuré Benjamin Netanyahu lors de sa première conférence de presse depuis le début de l'offensive israélo-américaine contre la République islamique, ajoutant que son pays était «en train d'écraser l'Iran et le Hezbollah».
Israël lance une nouvelle série de frappes «de grande ampleur» sur Téhéran
L'armée israélienne a annoncé jeudi soir mener une nouvelle série de frappes visant des infrastructures à Téhéran, au treizième jour de la guerre au Moyen-Orient, déclenchée par l'offensive américano-israélienne contre l'Iran.
«L'armée israélienne vient de lancer une série de frappes de grande ampleur visant les infrastructures du régime terroriste iranien à Téhéran», a indiqué l'armée dans un communiqué.
Source: AFP
Israël annonce avoir bombardé des postes de contrôle de la milice des Bassidj à Téhéran
L'armée israélienne a annoncé jeudi avoir bombardé à Téhéran des postes de contrôle de la milice paramilitaire iranienne des Bassidj, affiliée aux Gardiens de la Révolution. L'armée a déclaré avoir «récemment constaté que des soldats de l'unité des Bassidj avaient établi des barrages routiers à plusieurs endroits à travers Téhéran».
«Au cours des dernières 24 heures, l'armée de l'air israélienne (...) a visé les barrages routiers et les agents des Bassidj», a ajouté l'armée dans un communiqué. Elle a accusé cette milice de "diriger les principales actions de répression contre les manifestations internes, notamment ces derniers temps".
Source: AFP
TotalEnergies suspend 15% de sa production mondiale de pétrole et gaz
Le géant français TotalEnergies a annoncé jeudi suspendre ou être sur le point de suspendre l'équivalent de 15% de sa production mondiale de pétrole et de gaz dans plusieurs Etats du Golfe.
«La production a été arrêtée ou est en cours d'arrêt au Qatar, en Irak et en offshore aux Emirats arabes unis, ce qui représente environ 15% de notre production totale», a indiqué le groupe dans un communiqué, tout en précisant à l'AFP que cela concernait le pétrole et le gaz.
L'entreprise a fait savoir qu'«un prix du pétrole plus élevé» permettra toutefois de compenser «largement la perte de production au Moyen-Orient», selon cette déclaration en anglais sur son site internet destinée à répondre aux «demandes de certains de (ses) actionnaires» et à la question de son «exposition au Moyen-Orient».
Flambée du brut: Air France et KLM augmentent leurs tarifs long-courriers
Air France et KLM ont augmenté leurs tarifs sur les trajets long-courriers face à la flambée pétrolière provoquée par la guerre au Moyen-Orient, comme de nombreuses autres compagnies aériennes dans le monde.
«Le contexte géopolitique actuel au Moyen-Orient a entraîné une hausse importante et soudaine des prix des carburants, notamment du kérosène. En conséquence, Air France et KLM augmentent leurs tarifs sur les vols long-courriers pour les billets émis à compter du (mercredi) 11 mars», selon une déclaration d'Air France-KLM transmise jeudi à l'AFP et confirmant une information des Echos.
Plus précisément, «en classe économique, les tarifs augmenteront de 50 euros aller-retour», a ajouté le groupe aérien franco-néerlandais. Avant lui, plusieurs compagnies ont annoncé des surcharges sur leurs billets ces derniers jours, comme SAS, Cathay Pacific, Air India et Qantas.
Source: AFP
Une frappe israélienne tue deux enseignants de l'Université publique libanaise
Une frappe israélienne a tué jeudi deux enseignants sur un campus de l'Universite publique libanaise, en lisière de la banlieue sud de Beyrouth, selon l'Agence nationale d'information. «Une frappe de drone israélien» a tué le directeur d'une branche de la faculté des sciences, Hussein Bazzi, et un enseignant qui se trouvaient dans la cour, a indiqué le média d'Etat.
Le campus est situé en bordure de la banlieue sud de Beyrouth, un bastion du Hezbollah, mais avait été épargné lors de la dernière guerre entre Israel et le Hezbollah pro-iranien qui a eu lieu d'octobre 2023 à novembre 2024.
Source: AFP
Deux pétroliers attaqués au large l'Irak, neuf combattants pro-iraniens tués
Une attaque contre deux pétroliers au large de l'Irak a fait un mort, un membre d'équipage indien, l'Iran multipliant les frappes pour perturber l'approvisionnement mondial en brut en représailles aux bombardements israélo-américains. Des frappes aériennes contre une base d'un groupe pro-iranien, inscrit sur la liste des organisations «terroristes» aux Etats-Unis, ont par ailleurs tué au moins neuf personnes.
L'Irak, pays riche en pétrole et longtemps théâtre de guerre par procuration entre les Etats-Unis et l'Iran, avait déclaré ne pas vouloir être entraîné dans le conflit qui embrase le Moyen-Orient, avant d'y être aspiré à son tour et de se retrouver sous les feux des deux camps.
L'Iran a revendiqué l'une des attaques contre les pétroliers, survenue mercredi soir, à quelque 50 kilomètres des côtes irakiennes. Les Gardiens de la Révolution ont déclaré avoir frappé le Safesea, battant pavillon des Iles Marshall, qu'ils disent être la propriété des Etats-Unis, après que le navire a «ignoré les avertissements et alertes».
Source: AFP
Arrivée du premier vol humanitaire français au Liban
Le premier vol humanitaire français est arrivé jeudi à Beyrouth, avec 60 tonnes d'aide destinée aux déplacés, au onzième jour des opérations militaires israéliennes contre le Hezbollah pro-iranien au Liban.
«On est parti pour une guerre, qui peut éventuellement durer, même si ce n'est pas ce qu'on souhaite, donc il est nécessaire de venir en aide» aux déplacés les plus vulnérables, a déclaré le représentant de l'ambassade de France au Liban, Bruno Pereira Da Silva, à l'aéroport international de Beyrouth.
Quelque 816'000 personnes ont été déplacées depuis le début de la campagne de frappes israéliennes, lancée en réponse à des tirs du Hezbollah le 2 mars, selon des chiffres publiés mercredi par le gouvernement libanais.
L'aide humanitaire inclut notamment un poste sanitaire mobile, des médicaments, du matériel d'abri et des kits de première nécessité, ainsi que du matériel de secours et de sécurité civile, selon l'ambassade.
Elle est destinée aux ministères concernés et aux organisations non gouvernementales, a précisé l'ambassade, ainsi qu'à la Défense civile libanaise et à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de France, à Beyrouth.
Source: AFP
Les Gardiens de la Révolution vont tout faire pour garder le détroit d'Ormuz fermé
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont promis jeudi de garder le détroit d'Ormuz fermé, après une demande en ce sens du nouveau guide suprême Mojtaba Khamenei.
«En réponse à l'ordre du commandant en chef, nous porterons les coups les plus sévères à l'agresseur ennemi tout en maintenant fermé le détroit d'Ormuz», a déclaré sur X le commandant des forces navales iraniennes Alireza Tangsiri, peu après le premier discours du nouveau guide, lu à la télévision d'Etat par une présentatrice.
Source: AFP