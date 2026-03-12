L'Iran menace nommément Donald Trump

Des mots percutants: le chef de la sécurité iranienne, Ali Larijani, s’est adressé directement au président américain Donald Trump ce jeudi. Il a déclaré que son pays ne céderait pas dans sa lutte contre les Etats-Unis et Israël.

«Nous ne cesserons pas tant que vous n'aurez pas regretté cette grave erreur», a-t-il lancé à l’intention de Trump. Ce dernier avait répété à plusieurs reprises avoir remporté la guerre dès le premier jour. «Trump dit qu’il vise une victoire rapide. Commencer une guerre est facile, mais on ne la gagne pas avec quelques tweets», a écrit Larijani sur X.

Hier soir, lors d’un meeting dans le Kentucky, Donald Trump a affirmé que les Etats-Unis avaient gagné la guerre contre l’Iran. «C’est bien de gagner», a déclaré Trump sur le conflit, avant d’ajouter: «Et nous avons gagné.»