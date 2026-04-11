L'Iran menace d'attaquer un destroyer américain

Quelques heures seulement après le début des pourparlers entre les Etats-Unis et l'Iran au Pakistan, un premier revers survient. Selon l'agence de presse iranienne Fars, un destroyer de l'US Navy se dirigeait du port de Fujairah aux Emirats arabes unis vers le détroit d'Ormuz lorsqu'il aurait été pris pour cible par l'armée de l'air iranienne.

Un porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a évoqué, lors d'un entretien avec la chaîne Khabar TV, un «incident susceptible de constituer une violation du cessez-le-feu».

La délégation iranienne au Pakistan en a immédiatement été informée, mettant au courant les Américains que le destroyer serait attaqué «dans les 30 minutes» s'il poursuivait sa route.

On ignore si le destroyer a changé de cap, mais une chose est sûre: le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré qu'une éventuelle attaque porterait «un coup dur aux négociations entre l'Iran et les Etats-Unis».