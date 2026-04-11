Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, mais pas avec le Liban, où les frappes se poursuivent.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3597 personnes en Iran, parmi lesquelles 1551 civils, dont 236 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de 1530 personnes au Liban, dont 130 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
L'Iran menace d'attaquer un destroyer américain
Quelques heures seulement après le début des pourparlers entre les Etats-Unis et l'Iran au Pakistan, un premier revers survient. Selon l'agence de presse iranienne Fars, un destroyer de l'US Navy se dirigeait du port de Fujairah aux Emirats arabes unis vers le détroit d'Ormuz lorsqu'il aurait été pris pour cible par l'armée de l'air iranienne.
Un porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a évoqué, lors d'un entretien avec la chaîne Khabar TV, un «incident susceptible de constituer une violation du cessez-le-feu».
La délégation iranienne au Pakistan en a immédiatement été informée, mettant au courant les Américains que le destroyer serait attaqué «dans les 30 minutes» s'il poursuivait sa route.
On ignore si le destroyer a changé de cap, mais une chose est sûre: le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré qu'une éventuelle attaque porterait «un coup dur aux négociations entre l'Iran et les Etats-Unis».
Selon les services de renseignement américains, la Chine préparerait des livraisons d’armes à l’Iran
Selon CNN, la Chine prévoit de livrer de nouveaux systèmes de défense aérienne à l'Iran dans les prochaines semaines, via des pays tiers. L'objectif serait d'empêcher que la véritable origine de ces armes ne soit révélée.
Pour rappel, le gouvernement de Xi Jinping avait participé aux négociations de cessez-le-feu. Par ailleurs, le président américain Donald Trump prévoit de rencontrer son homologue chinois en mai.
Mais les livraisons présumées en provenance de Chine ne sont pas des cas isolés. Selon les services de renseignement, l'Iran entend profiter du cessez-le-feu pour reconstituer ses stocks de certains systèmes d'armement, en partie grâce à une aide étrangère.
«Une insinuation malveillante»
Les autorités chinoises ont rejeté ces accusations: «La Chine n’a jamais fourni d’armes à aucune des parties au conflit; les informations en question sont fausses», a déclaré l’ambassade de Chine à Washington, affirmant que le pays honorerait ses obligations internationales, avant d'envoyer une pique aux Américains.
«Nous exhortons vivement la partie américaine à s'abstenir de toute accusation infondée, de toute insinuation malveillante et de tout sensationnalisme; nous espérons que les parties concernées feront davantage pour contribuer à la désescalade des tensions.»
Israël dit avoir frappé plus de 200 cibles du Hezbollah au Liban ces dernières 24 heures
L'armée israélienne a annoncé samedi avoir frappé, au cours des dernières 24 heures, plus de 200 cibles du mouvement islamiste Hezbollah, allié de Téhéran, au Liban, à quelques jours de négociations prévues à Washington entre Israël et Beyrouth.
«Au cours des dernières 24 heures, l'armée a frappé plus de 200 cibles du Hezbollah au Liban», indique un communiqué militaire. «L'armée de l'air israélienne poursuit ses frappes contre des infrastructures du Hezbollah et appuie les forces terrestres opérant dans le sud du Liban», ajoute le texte.
Source: AFP
Les médias iraniens annoncent que les négociations avec les Etats-Unis ont débuté au Pakistan
Les médias iraniens ont annoncé samedi que les négociations pour mettre un terme à la guerre entre l'Iran et les Etats-Unis avaient commencé au Pakistan, médiateur des efforts de paix .
Evoquant notamment des «progrès réalisés lors des pourparlers et de la limitation des attaques du régime sioniste dans le sud de Beyrouth au Liban», les agences iraniennes Fars et Tasnim ont indiqué qu'il avait été «décidé d'entamer des négociations entre l'Iran et les Etats-Unis à Islamabad», sans en préciser ni l'agenda ni le format, direct ou indirect.
D'autres agences iraniennes, Mehr et Isna, ont publié la même information, après l'annonce par le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, qui a reçu les deux délégations séparément, du début des pourparlers.
Les avoirs iraniens débloqués?
Outre la situation au Liban, toujours visé par des frappes israéliennes et que l'Iran avait auparavant jugé «inséparable» du reste des sujets de contentieux, Fars et Tasnim ont mentionné «l'acceptation par les Etats-Unis de la libération des avoirs iraniens».
Un haut responsable américain a pourtant démenti plus tôt des informations sur un feu vert au déblocage d'avoirs de la République islamique, visés par des sanctions et gelés dans des banques au Qatar et d'autres pays. Toujours à propos de ces avoirs, les médias iraniens ont néanmoins parlé samedi de «la nécessité de discussions techniques et d'experts plus approfondies».
Source: AFP
Trois secouristes meurent dans des frappes israéliennes au Liban
Des frappes israéliennes sur le sud du Liban ont tué dix personnes dont trois secouristes samedi, a indiqué le ministère de la Santé, les médias d'Etat recensant une dizaine de localités ciblées dans la région.
Trois frappes ont visé trois localités dans le district de Nabatiyé, tuant notamment un membre de la Défense civile et deux secouristes du Comité islamique de la santé, affilié au Hezbollah a précisé le ministère, dénonçant des attaques «systématiques» sur des secouristes par Israël, en guerre contre le mouvement libanais pro-iranien depuis le 2 mars.
Source: AFP
Le Guide suprême aurait été «lourdement mutilé» lors de l'attaque qui a tué son père
Mojtaba Khamenei, le nouveau Guide suprême iranien, serait toujours en convalescence après la frappe aérienne qui a tué son père au début de la guerre en Iran. Son visage aurait été défiguré par l'attaque, affirment trois sources proches de son entourage, citées par l'agence de presse Reuters.
Les sources assurent qu'il conserverait «toute sa lucidité» et pourrait participer à des réunions avec de hauts responsables iraniens. Selon les informations de Reuters, des images du Guide suprême pourraient être diffusées «d'ici un ou deux mois».
De son côté, une source proche des renseignements américains précise qu'il aurait perdu une jambe.
Source: Reuters
Le Premier ministre pakistanais dit avoir rencontré JD Vance
Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a rencontré le vice-président américain JD Vance alors que les pourparlers avec l'Iran visant à mettre un terme à la guerre débutée le 28 février au Moyen-Orient ont débuté à Islamabad.
«Alors que les pourparlers d'Islamabad ont débuté, le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a eu une rencontre avec JD Vance», ont précisé dans un communiqué les services du Premier ministre.
Source: AFP
Un député du Hezbollah qualifie les négociations directes avec Israël de «violation flagrante» de la constitution
Un député du Hezbollah, Hassan Fadlallah, a réaffirmé samedi le refus du mouvement libanais pro-iranien de négociations directes entre le Liban et Israël, au lendemain de l'annonce par la présidence libanaise de la tenue d'une rencontre la semaine prochaine à Washington entre les représentants des deux pays.
Ces négociations sont «une violation flagrante du pacte (national), de la Constitution et des lois libanaises» et «elles exacerbent les divisions internes à un moment où le Liban a plus que jamais besoin de solidarité et d'unité interne pour faire face à l'agression israélienne», a déclaré le député dans un communiqué.
Source: AFP
La délégation iranienne a rencontré le Premier ministre pakistanais
La délégation iranienne qui doit mener samedi des négociations à Islamabad avec la partie américaine pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient y a entamé une rencontre avec le Premier ministre pakistanais, Shahbaz Sharif, dont le pays joue le rôle de médiateur, a indiqué la télévision d'Etat iranienne.
Les modalités des discussions irano-américaines, dont ni l'agenda ni le format ne sont connues dans l'immédiat, seront définies à l'issue de cette réunion, a précisé la télévision.
Source: AFP
Iran et Liban visés par les trois quarts des frappes répertoriées par une ONG
Environ les trois quarts des frappes depuis le début de la guerre au Moyen-Orient ont ciblé l'Iran ou le Liban, selon une analyse faite par l'AFP à partir de données de l'ONG américaine Acled.
Au moins 7700 événements, correspondant à des frappes ou séries de frappes (interceptées ou non) de missiles, drones, roquettes ou bombes ont été comptabilisés par l'ONG entre le 28 février et le 8 avril, première journée du fragile cessez-le-feu conclu entre Téhéran et Washington.
Environ quatre attaques répertoriées sur dix ont ciblé l'Iran. Ces dernières sont attribuées majoritairement à l'armée israélienne seule, les autres étant réalisées par les Etats-Unis ou par les deux pays conjointement.
Le Liban concentre un tiers des attaques, d'après les données Acled arrêtées pour ce pays au 3 avril. Les frappes sur le Liban ont été menées en très grande majorité par l'armée israélienne tandis que près de 10% des frappes ont été perpétrées par le Hezbollah contre des positions israéliennes dans le sud du pays.
Source: AFP
La délégation iranienne est arrivée au Pakistan avant les négociations
La délégation iranienne qui doit tenir des négociations de paix avec les Etats-Unis est arrivée vendredi soir au Pakistan.
L'influent président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, mène cette délégation. Le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, en fait également partie, selon la télévision d'Etat iranienne.
Avant son arrivée, Mohammad Bagher Ghalibaf avait prévenu que «deux mesures sur lesquelles les parties se sont mises d'accord» devaient encore être appliquées avant toute négociation. Il s'agit d'un cessez-le-feu au Liban et du déblocage des actifs de l'Iran.
Au moment d'atterrir à Islamabad, Mohammad Bagher Ghalibaf a lui déclaré: «Nous avons de bonnes intentions, mais nous ne faisons pas confiance.» Les négociations passées avec les Etats-Unis se sont toujours finies par «des échecs et des promesses brisées», a appuyé le responsable iranien, cité par la télévision d'Etat.
JD Vance en route
Le vice-président américain JD Vance est en route samedi pour le Pakistan, où doivent se tenir, dans un climat de méfiance mutuelle, des négociations entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient après six semaines de conflit.
Parti vendredi, JD Vance doit atterrir dans la matinée à Islamadad pour mener la délégation américaine. Il est accompagné de l'émissaire spécial Steve Witkoff et de Jared Kushner, gendre de Donald Trump.
Avant d'embarquer dans l'avion, JD Vance a averti l'Iran contre toute tentative de se «jouer» de Washington. «S'ils tentent de se jouer de nous, ils verront que notre équipe de négociation ne se montrera pas très réceptive», a-t-il déclaré. Il a néanmoins assuré «essayer de mener des négociations positives».
Source: AFP