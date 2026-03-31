Netyanahu promet de ne pas lâcher et «d'écraser le régime terroriste» iranien

Israël va «continuer d'écraser le régime terroriste» iranien, a déclaré mardi soir le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, affirmant que la guerre déclenchée il y a plus d'un mois par son pays en attaquant Téhéran avec les Etats-Unis n'était «pas terminée».

«La campagne n'est pas terminée (...) nous allons continuer d'écraser le régime terroriste, nous renforcerons les zones de sécurité autour de nous et nous atteindrons nos objectifs», a affirmé Netanyahu en faisant référence aux territoires où l'armée israélienne est désormais déployée au-delà de ses frontières, dans la bande de Gaza, en Syrie et au Liban.

Le Premier ministre a tenu ces propos lors d'une allocution télévisée à la veille de la Pâque juive, peu après que le président iranien, Massoud Pezeshkian, eut déclaré que son pays avait la volonté «de mettre fin» à la guerre, mais voulait des garanties pour «empêcher la répétition de l'agression», selon un communiqué de son bureau.

Source: AFP