La Syrie annonce avoir repoussé une attaque de drone venue d'Irak contre une base américaine

Le vice-ministre syrien de la Défense a annoncé que les forces de son pays avaient repoussé dimanche une attaque de drones en provenance d'Irak, qui visait une base américaine dans le nord-est de la Syrie.

La base américaine de Qasrak, dans la province de Hassaké, «a été attaquée par quatre drones lancés depuis le territoire irakien», a déclaré le responsable syrien, Sipan Hamo, sur X, ajoutant que «les drones ont été abattus sans faire de victimes».

«Nous tenons l'Irak pour responsable et l'appelons à empêcher la répétition d'attaques qui menacent notre stabilité», a ajouté le vice-ministre.

Source: AFP