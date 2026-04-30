Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
L'Iran a annoncé l'entière réouverture du détroit d'Ormuz le 17 avril, avant de le refermer à nouveau le 18 avril.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, puis également avec le Liban.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3636 personnes en Iran, parmi lesquelles 1701 civils, dont 254 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de près de 2387 personnes au Liban, dont 177 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Pour Mojtaba Khamenei, les Etats-Unis ont subi une «défaite honteuse»
Les Etats-Unis ont subi une «défaite honteuse», a estimé le guide suprême iranien, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, dans un message écrit relayé par la télévision d'Etat jeudi, deux mois après le début de la guerre déclenchée par une offensive israélo-américaine contre l'Iran.
«Aujourd'hui, deux mois après le plus grand déploiement militaire et l'agression menés par les tyrans de ce monde dans la région, et après la défaite honteuse des Etats-Unis, un nouveau chapitre s'ouvre» pour le Golfe et le détroit d'Ormuz, a déclaré le guide, qui a été blessé dans des frappes et n'a pas été vu en public depuis sa nomination.
Source: ATS
Des frappes israéliennes au Liban font neuf morts, dont deux enfants
De nouvelles frappes israéliennes sur le sud du Liban ont fait jeudi neuf morts, a annoncé le ministère de la Santé, malgré le cessez-le-feu en vigueur depuis le 17 avril.
Parmi les neuf personnes tuées, figurent «deux enfants et cinq femmes», selon un bilan provisoire du ministère, qui fait aussi état de 23 blessés.
Le président libanais Joseph Aoun avait condamné plus tôt les «violations persistantes» de la trêve par Israël, qui combat au Liban le mouvement pro-iranien Hezbollah.
Source: AFP
Un retour à la guerre serait «catastrophique»
La présidente du CICR Mirjana Spoljaric met en garde contre un retour à la guerre qui serait «catastrophique» pour des millions d'Iraniens. A Téhéran, elle a notamment rencontré le chef de la diplomatie Abbas Araghchi et le président du Croissant-Rouge iranien.
«Des millions de personnes dépendent de la volonté politique d'honorer le droit international humanitaire (DIH) et de garantir la protection des civils», affirme la présidente du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dans une déclaration relayée jeudi. Cet engagement, de même que celui à apaiser les tensions, constituent une première étape vers un cessez-le-feu durable et une solution politique, selon elle.
L'arrêt des hostilités «a élargi la fenêtre pour étendre l'assistance humanitaire», insiste-t-elle encore. L'organisation a été parmi les premières à acheminer il y a quelques semaines par la route plus de 170 tonnes de matériel, en raison du blocage maritime à Ormuz. Des médicaments et de quoi identifier des dépouilles doivent arriver en Iran dans les prochains jours.
Source: AFP
Le président libanais condamne les «violations persistantes» du cessez-le-feu par Israël
Le président libanais Joseph Aoun a condamné jeudi les «violations persistantes» de la trêve par Israël, sur lequel il a appelé à faire «pression» pour faire respecter le droit international.
«Les violations israéliennes persistent dans le sud malgré le cessez-le-feu, ainsi que la démolition de maisons (...), alors que le nombre de victimes (...) monte», a-t-il déclaré, selon un communiqué de la présidence. De nouvelles frappes israéliennes meurtrières ont visé jeudi des localités dans le sud, selon un média officiel.
«Il faut faire pression sur Israël pour qu'il respecte les lois et les accords internationaux et cesse de viser les civils et les secouristes», a ajouté Joseph Aoun, alors que la trêve est entrée en vigueur le 17 avril.
Source: AFP
Le président iranien affirme que le blocus naval américain est «voué à l'échec»
Le président iranien a affirmé jeudi que le blocus des ports de son pays par les Etats-Unis était «voué à l'échec» et ne ferait qu'aggraver les perturbations dans le Golfe.
«Toute tentative d'imposer un blocus maritime est contraire aux lois internationales (...) et est vouée à l'échec», a assuré Massoud Pezeshkian dans un communiqué, après qu'un haut responsable de la Maison Blanche a évoqué une prolongation de ce blocus «pendant plusieurs mois».
Alors que ces déclarations ont contribué à provoquer un bond des cours du pétrole, le président iranien a estimé que de telles mesures de blocage «non seulement ne permettaient pas d'améliorer la sécurité régionale, mais constituaient une source de tension et une perturbation de la stabilité à long terme du golfe».
Source: AFP
Washington n'abandonne pas l'idée d'une coalition pour sécuriser le détroit d'Ormuz
L'administration américaine a demandé à ses ambassades de tenter de convaincre ses alliés de rejoindre une coalition internationale chargée de sécuriser le détroit d'Ormuz, affirme jeudi le Wall Street Journal.
Citant un télégramme du département d'Etat américain, le quotidien révèle l'existence d'un projet appelé «Mécanisme de liberté maritime», par lequel une coalition dirigée par les Etats-Unis partagerait des informations, coordonnerait son action diplomatique et ferait appliquer les sanctions.
«Protéger l'économie mondiale»
Le détroit d'Ormuz, par lequel transite habituellement un cinquième des hydrocarbures consommés dans le monde, reste soumis à un double blocus iranien et américain. Et un haut responsable américain a indiqué mercredi que la Maison Blanche envisageait de «poursuivre le blocus actuel pendant des mois si nécessaire», alors que les négociations sont au point mort.
«Votre participation renforcera notre capacité collective à rétablir la liberté de navigation et à protéger l'économie mondiale», assure le télégramme cité par le journal, jugeant «essentielle» une action collective pour notamment «imposer des coûts significatifs à l'obstruction iranienne du transit par le détroit».
Source: AFP
L'armée israélienne menace de frappes «au delà de la ligne jaune» au Liban
Le chef d'état-major de l'armée israélienne, Eyal Zamir, a menacé de frapper le Hezbollah «au delà de la ligne jaune», qui délimite une zone contrôlée par ses troupes au sud du Liban, selon un communiqué militaire.
Sur X, Benjamin Netanyahu annonce la poursuite des frappes.
Blocus du détroit d'Ormuz: le baril de Brent s'envole à près de 125 dollars
Les prix du pétrole s'envolent de nouveau jeudi après l'évocation par la Maison Blanche d'un blocus prolongé du détroit d'Ormuz, le baril de Brent se renchérissant de 5% et s'approchant des 125 dollars.
Vers 04H10 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord, référence du marché mondial, prenait 5,6% à 124,67 dollars.
Source: AFP
Washington évoque un long blocus, le pétrole flambe
Les Etats-Unis ont évoqué mercredi la perspective d'un long blocus des ports iraniens, qui prolongerait d'autant la pression sur l'économie mondiale, avec un impact immédiat sur les cours du pétrole, qui ont flambé à leur plus haut niveau depuis quatre ans.
Le conflit, déclenché le 28 février par une attaque israélo-américaine contre Téhéran, a fait des milliers de morts, principalement en Iran et au Liban, et ses répercussions continuent de secouer l'économie mondiale.
Figé depuis le cessez-le-feu du 8 avril, le conflit pourrait s'éterniser, les Américains semblant se préparer à un long blocus des ports iraniens, en réponse au blocage par l'Iran du détroit d'Ormuz, par lequel transite d'ordinaire un cinquième des hydrocarbures consommés dans le monde.
Source: AFP
Poutine met en garde Trump contre les …conséquences dommageables» qu'aurait une nouvelle action militaire contre l'Iran
Le président russe Vladimir Poutine a mis en garde mercredi son homologue américain Donald Trump contre les «conséquences dommageables» qu'aurait une nouvelle action militaire des Etats-Unis et d'Israël contre l'Iran, a indiqué son conseiller diplomatique.
Lors d'une conversation téléphonique entre les deux dirigeants, Poutine a «souligné les conséquences inévitables et extrêmement dommageables non seulement pour l'Iran et ses voisins, mais aussi pour l'ensemble de la communauté internationale, si les Etats-Unis et Israël devaient avoir recours une nouvelle fois à l'action militaire» contre l'Iran, a déclaré à la presse le conseiller diplomatique Iouri Ouchakov.
Source: AFP
Poutine et Trump discutent du Moyen-Orient au téléphone
Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu par téléphone avec son homologue américain Donald Trump, a déclaré à la presse mercredi le conseiller diplomatique du président russe, Iouri Ouchakov, précisant que les deux dirigeants avaient principalement évoqué la guerre au Moyen-Orient.
«Les présidents ont accordé une attention particulière à la situation en Iran et dans le golfe Persique», a indiqué Ouchakov. «Vladimir Poutine considère que la décision de Donald Trump de prolonger le cessez-le-feu avec l'Iran est la bonne, car elle devrait donner une chance aux négociations et, globalement, contribuer à stabiliser la situation», a-t-il ajouté.
Il a aussi mis en garde Donald Trump contre les «conséquences dommageables» qu'aurait une nouvelle action militaire contre l'Iran, a indiqué son conseiller diplomatique. Il a «souligné les conséquences inévitables et extrêmement dommageables non seulement pour l'Iran et ses voisins, mais aussi pour l'ensemble de la communauté internationale, si les Etats-Unis et Israël devaient avoir recours une nouvelle fois à l'action militaire» contre l'Iran, a déclaré à la presse le conseiller diplomatique Iouri Ouchakov.
Source: AFP