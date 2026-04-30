Pour Mojtaba Khamenei, les Etats-Unis ont subi une «défaite honteuse»

Les Etats-Unis ont subi une «défaite honteuse», a estimé le guide suprême iranien, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, dans un message écrit relayé par la télévision d'Etat jeudi, deux mois après le début de la guerre déclenchée par une offensive israélo-américaine contre l'Iran.

«Aujourd'hui, deux mois après le plus grand déploiement militaire et l'agression menés par les tyrans de ce monde dans la région, et après la défaite honteuse des Etats-Unis, un nouveau chapitre s'ouvre» pour le Golfe et le détroit d'Ormuz, a déclaré le guide, qui a été blessé dans des frappes et n'a pas été vu en public depuis sa nomination.

Source: ATS