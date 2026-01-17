Les négociateurs ukrainiens arrivent aux Etats-Unis pour des pourparlers
Les négociateurs ukrainiens sont arrivés aux États-Unis pour des pourparlers avec l'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, et son gendre Jared Kushner, visant à mettre fin au conflit avec la Russie, a déclaré samedi Kyrylo Boudanov, conseiller du président Volodymyr Zelensky et membre de la délégation.
«Arrivés aux Etats-Unis. Avec (le chef de la sécurité) Roustem Oumerov et (le négociateur) David Arakhamia, nous aurons une conversation importante avec nos partenaires américains concernant les détails de l'accord de paix», a affirmé Kyrylo Boudanov sur les réseaux sociaux, ajoutant qu'«une réunion conjointe avec Stephen Witkoff, Jared Kushner et (le secrétaire américain à l'Armée de terre) Dan Driscoll est prévue».
Source: AFP
Négociateurs ukrainiens et américains se rencontrent samedi à Miami
L'ambassadrice de Kiev aux Etats-Unis, Olga Stefanishyna, a indiqué vendredi que les négociateurs ukrainiens rencontreraient la partie américaine samedi à Miami pour de nouveaux pourparlers en vue de mettre fin au conflit avec la Russie.
«Des négociations auront lieu demain (samedi) à Miami, Floride, avec la participation du secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense, Roustem Oumerov, du chef du cabinet du président, Kyrylo Boudanov, et du chef du groupe parlementaire (présidentiel) Serviteur du peuple, David Arakhamia», a déclaré Mme Stefanishyna sur Facebook, sans préciser qui représenterait les Etats-Unis.
Source: ATS
Moscou a recruté plus de 422'000 soldats en 2025
L'armée russe a signé plus de 422'000 contrats de recrutement en 2025, a déclaré le secrétaire adjoint du Conseil de sécurité russe Dmitri Medvedev vendredi, un chiffre en baisse de 6% par rapport à l'année précédente.
«La mission confiée par le commandant suprême a été remplie: 422'704 personnes ont signé un contrat de service militaire», a déclaré Dmitri Medvedev dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.
«Encore 32'000 personnes ont signé un contrat pour le service militaire sur une base volontaire», a-t-il ajouté. Le terme est généralement employé pour désigner des personnes combattant dans les rangs de groupes paramilitaires.
En 2025, il avait affirmé qu'environ 450'000 personnes avaient signé des contrats pour servir dans l'armée russe, et qu'encore 40'000 s'étaient portées volontaires pour «l'opération militaire spéciale», terme par lequel Moscou désigne son offensive en Ukraine entamée en février 2022. L'AFP n'est pas en mesure de confirmer ces chiffres avec des sources indépendantes.
Source: AFP
Kiev ferme ses écoles jusqu'en février après les frappes russes sur les infrastructures énergétiques
Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a annoncé vendredi que les écoles de la capitale ukrainienne seraient fermées jusqu'au 1er février, en pleine crise causée par de récents bombardements russes qui ont entraîné des coupures de chauffage et de courant massives.
L'administration municipale a également annoncé qu'elle instaurerait à partir de vendredi des mesures pour économiser l'électricité, notamment en réduisant l'éclairage public des rues à 20% de ses capacités.
Source: AFP
Zelensky espère un accord avec les Américains avant le WEF
Le président Volodymyr Zelensky a exprimé vendredi son espoir de voir l'Ukraine conclure la semaine prochaine des accords avec Washington pour mettre fin à la guerre avec la Russie, annonçant qu'une délégation ukrainienne était en route pour les Etats-Unis
Il a dit espérer obtenir «plus de clarté» sur les documents préparés avec les Américains et la position de la Russie à leur sujet. «Si tout est finalisé et si la partie américaine donne son accord (...), alors une signature pendant le Forum économique mondial de Davos sera possible» la semaine prochaine, a-t-il ajouté.
Une délégation ukrainienne en route vers les Etats-Unis pour des pourparlers avec les Américains
Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a annoncé vendredi qu'une délégation de son pays était en route vers les Etats-Unis pour de nouveaux pourparlers avec les émissaires américains en vue de mettre fin à la guerre avec la Russie.
«Dans les prochains jours, des réunions entre nos représentants ukrainiens et les Etats-Unis seront programmées. La délégation ukrainienne est actuellement en route vers les Etats-Unis», a déclaré Zelensky lors d'une conférence de presse.
Source: AFP
Le Kremlin loue la volonté de certains pays européens de restaurer le dialogue avec la Russie
Le Kremlin a qualifié vendredi de «positive» la volonté affichée de certains pays européens, dont l'Italie et la France, de restaurer le dialogue avec la Russie, rompu après le début de l'assaut russe contre l'Ukraine en 2022.
«Si cela reflète réellement la vision stratégique des Européens, il s'agit d'une évolution positive de leur position», a déclaré aux journalistes le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, disant avoir «pris note des déclarations faites ces derniers jours par plusieurs dirigeants européens».
Critiques envers le Royaume-Uni
«A Paris, à Rome et même à Berlin, ils ont dit qu'il fallait parler avec les Russes pour assurer la stabilité en Europe. Cela correspond tout à fait à notre vision», a poursuivi Dmitri Peskov.
Il a, en revanche, critiqué le comportement du Royaume-Uni, qui «reste pour l'instant sur des positions radicales» et «ne souhaite pas contribuer à l'établissement de la paix». «La position de Londres est de nature destructive», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Les stocks d'urgence sont au plus bas en Ukraine
L'hiver et le manque de financement affectent les stocks d'urgence en Ukraine, selon la Fédération internationale des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR). Ils «sont au plus bas», a affirmé vendredi une responsable de l'organisation.
«Nous commençons à utiliser ces stocks qui sont prépositionnés pour des urgences aux dimensions larges», a-t-elle affirmé à la presse à Genève depuis la région. Ceux-ci sont diminués d'environ 50%.
Ce dispositif a été lancé en 2023 et était entièrement doté depuis 2024. Il est constitué à la fois d'un fonds d'urgence de la Croix-Rouge ukrainienne et d'aide prépositionnée pour des situations plus larges, à la fois en liquide et en matériel.
Mercredi, la FICR avait estimé qu'environ 200'000 habitants de Kiev étaient privés d'électricité et de chauffage. La Russie frappe les infrastructures énergétiques et les températures sont les moins favorables en quatre ans de guerre. Et il manque environ 200 millions de dollars à l'appel régional lancé par la FICR.
Source: ATS
Deux morts en Russie dans des attaques de drones ukrainiens
Deux personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées mercredi dans des attaques de drones ukrainiens contre la ville russe de Rostov-sur-le-Don et la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, ont indiqué les autorités locales.
A Rostov-sur-le-Don (sud), grande ville de plus d'un million d'habitants, une «attaque de drones» a provoqué un incendie dans un immeuble résidentiel, endommageant deux appartements, a écrit sur Telegram le gouverneur régional, Iouri Slioussar.
Selon lui, le corps d'un homme tué dans l'attaque a été découvert lors du déblayage des débris dans un des logements affectés. Quatre autres personnes, parmi lesquelles un enfant de 4 ans, ont été blessées dans les attaques de drones visant dans la nuit la région de Rostov, où plusieurs locaux d'une zone industrielle ont également pris feu, d'après la même source.
Dans la région de Belgorod, une femme a été tuée et un homme a été blessé dans une attaque de drones «des forces armées ukrainiennes» contre une voiture «qui a été détruite par le feu», a indiqué sur Telegram le gouverneur régional, Viatcheslav Gladkov.
Source: AFP
La Russie a tué plus de 2500 civils ukrainiens en 2025, dont beaucoup loin des lignes de front
Les civils ukrainiens ont connu l'année la plus meurtrière depuis l'invasion de la Russie en 2022, avec plus de 2'500 morts en 2025, a indiqué lundi un nouveau rapport des Nations unies. La Mission de surveillance des droits de l'homme en Ukraine de l’ONU a confirmé que 2514 civils ont été tués et 12'142 blessés en 2025 lors de violences liées au conflit, presque tous lors d’attaques russes.
Le rapport de l'ONU montre en outre qu'aucune zone n’est véritablement sûre en Ukraine: plus d’un tiers des civils tués ou blessés se trouvaient loin des lignes de front au moment des attaques russes. En 2025, la Russie a considérablement intensifié sa campagne de frappes aériennes contre les villes ukrainiennes, terrorisant régulièrement la population civile avec des attaques massives de drones et de missiles.
Lors d'une attaque la semaine dernière, Moscou a lancé en une seule nuit 242 drones, 14 missiles balistiques et 22 missiles de croisière sur plusieurs villes, ciblant les infrastructures énergétiques civiles et privant des centaines de milliers d’Ukrainiens d’électricité et de chauffage. Selon l’ONU, le nombre de victimes civiles documentées en 2025 est 31% supérieur à celui de 2024 et 70% supérieur à celui de 2023.
«Cette hausse résulte non seulement de l’intensification des hostilités le long du front, mais aussi de l’usage accru d’armes de longue portée, exposant les civils à un risque plus élevé», a déclaré Danielle Bell, responsable de la mission de surveillance de l’ONU en Ukraine. Depuis le lancement de la guerre à grande échelle par la Russie en février 2022, plus de 14'900 civils ont été tués, selon les données de l’ONU.
Source: CNN