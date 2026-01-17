Moscou a recruté plus de 422'000 soldats en 2025

L'armée russe a signé plus de 422'000 contrats de recrutement en 2025, a déclaré le secrétaire adjoint du Conseil de sécurité russe Dmitri Medvedev vendredi, un chiffre en baisse de 6% par rapport à l'année précédente.

«La mission confiée par le commandant suprême a été remplie: 422'704 personnes ont signé un contrat de service militaire», a déclaré Dmitri Medvedev dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

«Encore 32'000 personnes ont signé un contrat pour le service militaire sur une base volontaire», a-t-il ajouté. Le terme est généralement employé pour désigner des personnes combattant dans les rangs de groupes paramilitaires.

En 2025, il avait affirmé qu'environ 450'000 personnes avaient signé des contrats pour servir dans l'armée russe, et qu'encore 40'000 s'étaient portées volontaires pour «l'opération militaire spéciale», terme par lequel Moscou désigne son offensive en Ukraine entamée en février 2022. L'AFP n'est pas en mesure de confirmer ces chiffres avec des sources indépendantes.

Source: AFP