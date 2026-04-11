Les pourparlers entre les USA et l'Iran ont commencé

Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, mais pas avec le Liban, où les frappes se poursuivent.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3597 personnes en Iran, parmi lesquelles 1551 civils, dont 236 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de 1530 personnes au Liban, dont 130 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Le Guide suprême aurait été «lourdement mutilé» lors de l'attaque qui a tué son père
Mojtaba Khamenei, le nouveau Guide suprême iranien, serait toujours en convalescence après la frappe aérienne qui a tué son père au début de la guerre en Iran. Son visage aurait été défiguré par l'attaque, affirment trois sources proches de son entourage, citées par l'agence de presse Reuters.
Les sources assurent qu'il conserverait «toute sa lucidité» et pourrait participer à des réunions avec de hauts responsables iraniens. Selon les informations de Reuters, des images du Guide suprême pourraient être diffusées «d'ici un ou deux mois».
De son côté, une source proche des renseignements américains précise qu'il aurait perdu une jambe.
Source: Reuters
Le Premier ministre pakistanais dit avoir rencontré JD Vance
Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a rencontré le vice-président américain JD Vance alors que les pourparlers avec l'Iran visant à mettre un terme à la guerre débutée le 28 février au Moyen-Orient ont débuté à Islamabad.
«Alors que les pourparlers d'Islamabad ont débuté, le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a eu une rencontre avec JD Vance», ont précisé dans un communiqué les services du Premier ministre.
Source: AFP
Trois secouristes meurent dans des frappes israéliennes au Liban
Des frappes israéliennes sur le sud du Liban ont tué dix personnes dont trois secouristes samedi, a indiqué le ministère de la Santé, les médias d'Etat recensant une dizaine de localités ciblées dans la région.
Trois frappes ont visé trois localités dans le district de Nabatiyé, tuant notamment un membre de la Défense civile et deux secouristes du Comité islamique de la santé, affilié au Hezbollah a précisé le ministère, dénonçant des attaques «systématiques» sur des secouristes par Israël, en guerre contre le mouvement libanais pro-iranien depuis le 2 mars.
Source: AFP
Un député du Hezbollah qualifie les négociations directes avec Israël de «violation flagrante» de la constitution
Un député du Hezbollah, Hassan Fadlallah, a réaffirmé samedi le refus du mouvement libanais pro-iranien de négociations directes entre le Liban et Israël, au lendemain de l'annonce par la présidence libanaise de la tenue d'une rencontre la semaine prochaine à Washington entre les représentants des deux pays.
Ces négociations sont «une violation flagrante du pacte (national), de la Constitution et des lois libanaises» et «elles exacerbent les divisions internes à un moment où le Liban a plus que jamais besoin de solidarité et d'unité interne pour faire face à l'agression israélienne», a déclaré le député dans un communiqué.
Source: AFP
La délégation iranienne a rencontré le Premier ministre pakistanais
La délégation iranienne qui doit mener samedi des négociations à Islamabad avec la partie américaine pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient y a entamé une rencontre avec le Premier ministre pakistanais, Shahbaz Sharif, dont le pays joue le rôle de médiateur, a indiqué la télévision d'Etat iranienne.
Les modalités des discussions irano-américaines, dont ni l'agenda ni le format ne sont connues dans l'immédiat, seront définies à l'issue de cette réunion, a précisé la télévision.
Source: AFP
Iran et Liban visés par les trois quarts des frappes répertoriées par une ONG
Environ les trois quarts des frappes depuis le début de la guerre au Moyen-Orient ont ciblé l'Iran ou le Liban, selon une analyse faite par l'AFP à partir de données de l'ONG américaine Acled.
Au moins 7700 événements, correspondant à des frappes ou séries de frappes (interceptées ou non) de missiles, drones, roquettes ou bombes ont été comptabilisés par l'ONG entre le 28 février et le 8 avril, première journée du fragile cessez-le-feu conclu entre Téhéran et Washington.
Environ quatre attaques répertoriées sur dix ont ciblé l'Iran. Ces dernières sont attribuées majoritairement à l'armée israélienne seule, les autres étant réalisées par les Etats-Unis ou par les deux pays conjointement.
Le Liban concentre un tiers des attaques, d'après les données Acled arrêtées pour ce pays au 3 avril. Les frappes sur le Liban ont été menées en très grande majorité par l'armée israélienne tandis que près de 10% des frappes ont été perpétrées par le Hezbollah contre des positions israéliennes dans le sud du pays.
Source: AFP
La délégation iranienne est arrivée au Pakistan avant les négociations
La délégation iranienne qui doit tenir des négociations de paix avec les Etats-Unis est arrivée vendredi soir au Pakistan.
L'influent président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, mène cette délégation. Le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, en fait également partie, selon la télévision d'Etat iranienne.
Avant son arrivée, Mohammad Bagher Ghalibaf avait prévenu que «deux mesures sur lesquelles les parties se sont mises d'accord» devaient encore être appliquées avant toute négociation. Il s'agit d'un cessez-le-feu au Liban et du déblocage des actifs de l'Iran.
Au moment d'atterrir à Islamabad, Mohammad Bagher Ghalibaf a lui déclaré: «Nous avons de bonnes intentions, mais nous ne faisons pas confiance.» Les négociations passées avec les Etats-Unis se sont toujours finies par «des échecs et des promesses brisées», a appuyé le responsable iranien, cité par la télévision d'Etat.
JD Vance en route
Le vice-président américain JD Vance est en route samedi pour le Pakistan, où doivent se tenir, dans un climat de méfiance mutuelle, des négociations entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient après six semaines de conflit.
Parti vendredi, JD Vance doit atterrir dans la matinée à Islamadad pour mener la délégation américaine. Il est accompagné de l'émissaire spécial Steve Witkoff et de Jared Kushner, gendre de Donald Trump.
Avant d'embarquer dans l'avion, JD Vance a averti l'Iran contre toute tentative de se «jouer» de Washington. «S'ils tentent de se jouer de nous, ils verront que notre équipe de négociation ne se montrera pas très réceptive», a-t-il déclaré. Il a néanmoins assuré «essayer de mener des négociations positives».
Source: AFP
Le détroit d'Ormuz «sera bientôt ouvert», assure Trump
Donald Trump a assuré vendredi que le détroit d'Ormuz serait «bientôt ouvert», alors que la navigation dans cette voie maritime essentielle pour le commerce mondial demeure sévèrement restreinte par l'Iran. «On va ouvrir le Golfe avec ou sans eux – ou le détroit comme ils l'appellent», a déclaré le président américain à propos des Iraniens.
«Ça va se passer assez rapidement, et si ce n'est pas le cas, on sera capables d'achever cela», a dit Donald Trump à des journalistes, avant d'embarquer à bord d'Air Force One pour un déplacement en Virginie. «Ça va s'ouvrir automatiquement» car l'Iran «ne se fait pas d'argent sinon», a t-il estimé.
Source: AFP
Le Liban confirme des discussions avec Israël à Washington
La présidence libanaise a annoncé vendredi soir qu'une rencontre aurait lieu mardi avec Israël à Washington afin de discuter d'un cessez-le-feu dans la guerre opposant l'armée israélienne au Hezbollah pro-iranien depuis début mars.
A l'issue d'un entretien entre les ambassadeurs des deux pays aux Etats-Unis, «il a été convenu d'organiser une première réunion mardi au département d'Etat afin de discuter de l'instauration d'une trêve et de la date du début des négociations entre le Liban et Israël sous l'égide des Etats-Unis», selon le communiqué.
Source: AFP
Israël dit avoir tué 180 combattants du Hezbollah dans les frappes de mercredi au Liban
L'armée israélienne a affirmé vendredi soir avoir tué mercredi plus de 180 combattants du mouvement islamiste Hezbollah, un allié de Téhéran, lors de frappes massives et simultanées sans précédent sur le Liban.
«Selon une première évaluation des services de renseignement de l'armée, plus de 180 terroristes du Hezbollah ont été éliminés», indique un communiqué militaire, précisant que ce chiffre n'était pas définitif.
Le ministère libanais de la Santé a quant à lui annoncé vendredi que le bilan de ces frappes à travers le pays s'élevait à 357 morts.
Source: AFP
Au Liban, le bilan des frappes israéliennes de mercredi monte à 357 morts
Les frappes israéliennes menées simultanément mercredi à travers le Liban ont tué 357 personnes, a annoncé vendredi le ministère de la Santé, portant à 1953 le bilan des morts depuis le début de la guerre entre Israël et le Hezbollah pro-iranien le 2 mars.
Le nouveau bilan fait état «de 357 martyrs et 1223 blessés», a indiqué le ministère dans un communiqué, précisant que «ce bilan n'était pas définitif», les opérations de recherche dans les décombres et d'identification des victimes se poursuivant.
L'armée israélienne a affirmé vendredi soir avoir tué mercredi plus de 180 combattants du mouvement islamiste Hezbollah, un allié de Téhéran, lors de frappes massives et simultanées sans précédent sur le Liban.
«Selon une première évaluation des services de renseignement de l'armée, plus de 180 terroristes du Hezbollah ont été éliminés», indique un communiqué militaire, précisant que ce chiffre n'était pas définitif.
Source: AFP
Trump dit que l'Iran n'a «aucune carte en main» pour négocier autre que le contrôle du détroit d'Ormuz
Donald Trump a affirmé vendredi que, pour négocier, l'Iran n'avait «aucune carte en main» autre que le détroit d'Ormuz, point de passage stratégique pour le commerce mondial d'hydrocarbures quasiment bloqué par Téhéran depuis des semaines.
«Les Iraniens ne semblent pas se rendre compte qu'ils n'ont aucune carte en main, hormis l'extorsion à court terme du reste du monde en utilisant les voies maritimes internationales. La seule raison pour laquelle ils sont encore en vie aujourd'hui, c'est pour négocier» a écrit le président américain sur son réseau Truth Social, avant l'ouverture de pourparlers de paix au Pakistan.
Source: AFP