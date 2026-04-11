Les pourparlers entre les USA et l'Iran ont commencé

La délégation iranienne est arrivée au Pakistan avant les négociations

La délégation iranienne qui doit tenir des négociations de paix avec les Etats-Unis est arrivée vendredi soir au Pakistan.

L'influent président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, mène cette délégation. Le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, en fait également partie, selon la télévision d'Etat iranienne.

Avant son arrivée, Mohammad Bagher Ghalibaf avait prévenu que «deux mesures sur lesquelles les parties se sont mises d'accord» devaient encore être appliquées avant toute négociation. Il s'agit d'un cessez-le-feu au Liban et du déblocage des actifs de l'Iran.

Au moment d'atterrir à Islamabad, Mohammad Bagher Ghalibaf a lui déclaré: «Nous avons de bonnes intentions, mais nous ne faisons pas confiance.» Les négociations passées avec les Etats-Unis se sont toujours finies par «des échecs et des promesses brisées», a appuyé le responsable iranien, cité par la télévision d'Etat.

JD Vance en route

Le vice-président américain JD Vance est en route samedi pour le Pakistan, où doivent se tenir, dans un climat de méfiance mutuelle, des négociations entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient après six semaines de conflit.

Parti vendredi, JD Vance doit atterrir dans la matinée à Islamadad pour mener la délégation américaine. Il est accompagné de l'émissaire spécial Steve Witkoff et de Jared Kushner, gendre de Donald Trump.

Avant d'embarquer dans l'avion, JD Vance a averti l'Iran contre toute tentative de se «jouer» de Washington. «S'ils tentent de se jouer de nous, ils verront que notre équipe de négociation ne se montrera pas très réceptive», a-t-il déclaré. Il a néanmoins assuré «essayer de mener des négociations positives».

Source: AFP