Trump somme l'Iran de «devenir sérieux avant qu'il ne soit trop tard»

Depuis plusieurs jours, une question agite la scène internationale: que se disent réellement les États-Unis et l’Iran en coulisses, et surtout, où en sont les négociations?

D’un côté, plusieurs pays médiateurs comme le Pakistan, la Turquie et l’Egypte confirment désormais jouer un rôle actif pour tenter de rapprocher les deux camps. Mais sur le fond, les signaux envoyés par Washington et Téhéran restent profondément contradictoires.

C’est dans ce contexte tendu que le président américain Donald Trump est à nouveau monté au créneau. Sur sa plateforme Truth Social, il a livré une charge virulente contre les négociateurs iraniens, les qualifiant de «très différents» et même «étranges». Selon lui, Téhéran serait en train de «supplier» les États-Unis de conclure un accord, tout en affirmant publiquement se contenter d’examiner la proposition américaine. «Faux!», tranche-t-il, avant de mettre en garde: les Iraniens doivent «devenir sérieux rapidement» sous peine de franchir un point de non-retour.

Mais en face, le ton est tout autre. Les autorités iraniennes ironisent sur un supposé recul américain et assurent qu’aucune négociation directe n’est en cours. Elles promettent de fixer leurs propres conditions et affirment ne pas céder tant que «l’agression et les attentats» ne cesseront pas.

Pourtant, en coulisses, les discussions semblent bien plus avancées. Comme le révélait récemment le journaliste Johannes Hillig, une source diplomatique de haut rang a indiqué à Al Jazeera l’existence d’un plan en 15 points en vue d’un éventuel accord. Problème: du côté iranien, ce document est jugé «extrêmement maximaliste», signe que les positions restent encore très éloignées.