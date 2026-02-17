Les discussions sur l'Ukraine à Genève, «très tendues», vont se poursuivre mercredi
Les pourparlers à Genève entre Ukrainiens et Russes, sous médiation américaine, ont été «très tendus» mardi, a déclaré une source proche de la délégation russe, ajoutant que les réunions reprendraient mercredi.
«Ils ont été très tendus. Ils ont duré six heures. Ils sont maintenant terminés. Il a été convenu de reprendre demain», a déclaré la source à des journalistes sous couvert d'anonymat.
Source: AFP
Fin du premier jour des négociations à Genève
Les négociateurs ukrainiens et russes ont bouclé la première des deux journées de pourparlers de paix, sous la houlette des Etats-Unis, à Genève, a annoncé mardi soir à des journalistes une source proche de la délégation russe.
«C'est tout pour aujourd'hui», a dit cette source sous couvert d'anonymat.
Source: AFP
Kiev reste prudente pour les discussions avec Moscou à Genève
Les Etats-Unis, l'Ukraine et la Russie sont autour de la même table à Genève pour avancer vers une résolution de quatre ans de conflit entre Kiev et Moscou. Kiev a admis ne pas avoir d'attentes «excessives» dans ces discussions, démarrées mardi après-midi à l'hôtel Intercontinental et qui doivent se poursuivre mercredi.
Des représentants européens présents aux négociations ukrainiennes
Des représentants de quatre pays européens, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l'Italie sont présents à Genève où des négociateurs russes, ukrainiens et américains tentent de trouver une issue à quatre ans de combats en Ukraine, ont annoncé mardi des sources diplomatiques.
«Des entretiens entre les conseillers (...) et les délégations ukrainienne et américaine sont prévus dans le courant de la journée en marge des négociations», selon une source gouvernementale italienne. Côté français, des «membres de la cellule diplomatique de l'Elysée» sont présents à Genève, selon une source proche des négociations.
Source: AFP
Trois employés d'une centrale thermique en Ukraine tués dans une frappe russe dans l'est
Une frappe de drone russe a tué mardi trois employés d'une centrale thermique à Sloviansk, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé Kiev, après une nouvelle nuit de bombardements de la Russie sur les infrastructures énergétiques du pays.
«Dans la matinée, un drone russe a attaqué une voiture transportant des employés de la centrale thermique de Sloviansk», une ville située dans la région de Donetsk, a annoncé le vice-ministre ukrainien de l'Energie, Artem Nekrasov. «Malheureusement, trois d'entre eux sont morts», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Les pourparlers entre Russes et Ukrainiens à Genève commencent très mal
Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a accusé la Russie de «mépriser les efforts de paix» en ayant lancé des centaines de drones et des dizaines de missiles dans la nuit, juste avant la reprise de pourparlers à Genève pour tenter de faire cesser la guerre qui dure depuis quatre ans.
«Ampleur du mépris de la Russie pour les efforts de paix: une frappe massive de missiles et de drones contre l'Ukraine juste avant la série de pourparlers à Genève», a posté sur les réseaux sociaux Andriy Sybiga.
L'armée de l'air ukrainienne a recensé 29 missiles et 396 drones lancés par la Russie dans la nuit de lundi à mardi sur des infrastructures critiques, selon des responsables locaux.
Source: AFP
La délégation russe est arrivée à Genève pour des pourparlers sur l'Ukraine
Les responsables russes devant participer mardi aux pourparlers en Suisse entre Moscou, Kiev et Washington pour trouver une issue à quatre ans de combats en Ukraine, sont arrivés à Genève, a indiqué à la presse une source au sein de la délégation russe.
L'avion, avec à son bord la délégation russe dirigée par l'historien nationaliste et ex-ministre de la Culture Vladimir Medinski, a atterri à Genève vers 06h GMT (07h locales), selon cette source.
Source: AFP
La Russie dit avoir détruit plus de 150 drones ukrainiens
Les forces russes ont détruit dans la nuit de lundi à mardi plus de 150 drones ukrainiens, visant essentiellement la région de la mer Noire, a annoncé matin le ministère russe de la défense. Des pourparlers doivent se tenir durant la journée à Genève entre Moscou, Kiev et Washington.
«Pendant la nuit du 17 février, les systèmes de défense aérienne ont détruit et intercepté 151 drones aériens», dont 38 sur la Crimée, 50 au-dessus de la mer Noire et 29 de la mer d'Azov attenante, a indiqué le ministère cité par les agences russes.
«C'était l'une des attaques les plus longues récemment», a indiqué Mikhaïl Razvojaïev, le gouverneur de Sébastopol, important port de Crimée annexée en 2014. «Au total, plus de 24 drones ont été abattus» autour de Sébastopol, a-t-il précisé faisant état de plusieurs blessés, dont un enfant.
A Genève, les délégations russes, ukrainiennes et américaines doivent entamer mardi une nouvelle session de pourparlers pour trouver une issue à quatre ans de combats en Ukraine.
Source: AFP
Trump avertit que Kiev doit négocier «rapidement», avant des pourparlers avec l'Ukraine et la Russie
Donald Trump a déclaré que l'Ukraine devait négocier et conclure un accord rapidement, alors que les négociateurs russes, ukrainiens et américains doivent entamer mardi une nouvelle session de pourparlers à Genève.
«L'Ukraine ferait mieux de venir à la table des discussions, et rapidement», a déclaré lundi le président américain à des journalistes à bord d'Air Force One, au cours d'un vol vers Washington.
Source: AFP
De nouveaux pourparlers entre Russes, Ukrainiens et Américains attendus à Genève
Des négociateurs russes, ukrainiens et américains doivent entamer mardi une nouvelle session de pourparlers à Genève pour trouver une issue à quatre ans de combats en Ukraine, après deux récentes rencontres organisées aux Emirats arabes unis qui n'ont pas débouché sur des avancées décisives.
Les parties travaillent sur la base du plan américain dévoilé il y a plusieurs mois. La possibilité de concessions territoriales par Kiev, en échange de garanties de sécurité occidentales, est au cœur des discussions.
Les négociations buttent en particulier sur le sort du Donbass, le grand bassin industriel de l'est de l'Ukraine: Moscou réclame que les forces ukrainiennes se retirent des zones qu'elles contrôlent encore dans la région de Donetsk, ce à quoi Kiev se refuse.
Donald Trump, à l'origine de ces tractations, fait pression pour obtenir un dénouement diplomatique de ce conflit déclenché par l'invasion massive russe de l'Ukraine, en février 2022.
Source: AFP