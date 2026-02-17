DE
FR

RDV mercredi pour la suite
Les discussions sur l'Ukraine à Genève ont été «très tendues»

Le conflit en Ukraine se poursuit sans relâche alors que la population civile et les infrastructures subissent des pertes considérables. Des pourparlers de paix sont en cours, avec Donald Trump comme médiateur.
Publié: 08:57 heures
|
Dernière mise à jour: 19:45 heures
19:41 heures

Les discussions sur l'Ukraine à Genève, «très tendues», vont se poursuivre mercredi

Les pourparlers à Genève entre Ukrainiens et Russes, sous médiation américaine, ont été «très tendus» mardi, a déclaré une source proche de la délégation russe, ajoutant que les réunions reprendraient mercredi.

«Ils ont été très tendus. Ils ont duré six heures. Ils sont maintenant terminés. Il a été convenu de reprendre demain», a déclaré la source à des journalistes sous couvert d'anonymat.

Source: AFP

19:21 heures

Fin du premier jour des négociations à Genève

Les négociateurs ukrainiens et russes ont bouclé la première des deux journées de pourparlers de paix, sous la houlette des Etats-Unis, à Genève, a annoncé mardi soir à des journalistes une source proche de la délégation russe.

«C'est tout pour aujourd'hui», a dit cette source sous couvert d'anonymat.

Source: AFP

19:09 heures

Kiev reste prudente pour les discussions avec Moscou à Genève

Les Etats-Unis, l'Ukraine et la Russie sont autour de la même table à Genève pour avancer vers une résolution de quatre ans de conflit entre Kiev et Moscou. Kiev a admis ne pas avoir d'attentes «excessives» dans ces discussions, démarrées mardi après-midi à l'hôtel Intercontinental et qui doivent se poursuivre mercredi.

Photo: keystone-sda.ch

Lire l'article complet ici

17:10 heures

Des représentants européens présents aux négociations ukrainiennes

Des représentants de quatre pays européens, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l'Italie sont présents à Genève où des négociateurs russes, ukrainiens et américains tentent de trouver une issue à quatre ans de combats en Ukraine, ont annoncé mardi des sources diplomatiques.

«Des entretiens entre les conseillers (...) et les délégations ukrainienne et américaine sont prévus dans le courant de la journée en marge des négociations», selon une source gouvernementale italienne. Côté français, des «membres de la cellule diplomatique de l'Elysée» sont présents à Genève, selon une source proche des négociations.

Source: AFP

10:48 heures

Trois employés d'une centrale thermique en Ukraine tués dans une frappe russe dans l'est

Une frappe de drone russe a tué mardi trois employés d'une centrale thermique à Sloviansk, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé Kiev, après une nouvelle nuit de bombardements de la Russie sur les infrastructures énergétiques du pays.

«Dans la matinée, un drone russe a attaqué une voiture transportant des employés de la centrale thermique de Sloviansk», une ville située dans la région de Donetsk, a annoncé le vice-ministre ukrainien de l'Energie, Artem Nekrasov. «Malheureusement, trois d'entre eux sont morts», a-t-il ajouté.

Source: AFP

08:54 heures

Les pourparlers entre Russes et Ukrainiens à Genève commencent très mal

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a accusé la Russie de «mépriser les efforts de paix» en ayant lancé des centaines de drones et des dizaines de missiles dans la nuit, juste avant la reprise de pourparlers à Genève pour tenter de faire cesser la guerre qui dure depuis quatre ans.

Le Haut-Commissaire aux droits de l'homme, Volker Turk, l'ambassadeur de Suisse, Juerg Lauber, à Genève, le 8 septembre 2025.
Photo: KEYSTONE

«Ampleur du mépris de la Russie pour les efforts de paix: une frappe massive de missiles et de drones contre l'Ukraine juste avant la série de pourparlers à Genève», a posté sur les réseaux sociaux Andriy Sybiga.

L'armée de l'air ukrainienne a recensé 29 missiles et 396 drones lancés par la Russie dans la nuit de lundi à mardi sur des infrastructures critiques, selon des responsables locaux.

Source: AFP

07:47 heures

La délégation russe est arrivée à Genève pour des pourparlers sur l'Ukraine

Les responsables russes devant participer mardi aux pourparlers en Suisse entre Moscou, Kiev et Washington pour trouver une issue à quatre ans de combats en Ukraine, sont arrivés à Genève, a indiqué à la presse une source au sein de la délégation russe.

L'avion, avec à son bord la délégation russe dirigée par l'historien nationaliste et ex-ministre de la Culture Vladimir Medinski, a atterri à Genève vers 06h GMT (07h locales), selon cette source.

Source: AFP

06:49 heures

La Russie dit avoir détruit plus de 150 drones ukrainiens

Les forces russes ont détruit dans la nuit de lundi à mardi plus de 150 drones ukrainiens, visant essentiellement la région de la mer Noire, a annoncé matin le ministère russe de la défense. Des pourparlers doivent se tenir durant la journée à Genève entre Moscou, Kiev et Washington.

«Pendant la nuit du 17 février, les systèmes de défense aérienne ont détruit et intercepté 151 drones aériens», dont 38 sur la Crimée, 50 au-dessus de la mer Noire et 29 de la mer d'Azov attenante, a indiqué le ministère cité par les agences russes.

«C'était l'une des attaques les plus longues récemment», a indiqué Mikhaïl Razvojaïev, le gouverneur de Sébastopol, important port de Crimée annexée en 2014. «Au total, plus de 24 drones ont été abattus» autour de Sébastopol, a-t-il précisé faisant état de plusieurs blessés, dont un enfant.

A Genève, les délégations russes, ukrainiennes et américaines doivent entamer mardi une nouvelle session de pourparlers pour trouver une issue à quatre ans de combats en Ukraine.

Source: AFP

03:32 heures

Trump avertit que Kiev doit négocier «rapidement», avant des pourparlers avec l'Ukraine et la Russie

Donald Trump a déclaré que l'Ukraine devait négocier et conclure un accord rapidement, alors que les négociateurs russes, ukrainiens et américains doivent entamer mardi une nouvelle session de pourparlers à Genève.

«L'Ukraine ferait mieux de venir à la table des discussions, et rapidement», a déclaré lundi le président américain à des journalistes à bord d'Air Force One, au cours d'un vol vers Washington.

Source: AFP

03:30 heures

De nouveaux pourparlers entre Russes, Ukrainiens et Américains attendus à Genève

Des négociateurs russes, ukrainiens et américains doivent entamer mardi une nouvelle session de pourparlers à Genève pour trouver une issue à quatre ans de combats en Ukraine, après deux récentes rencontres organisées aux Emirats arabes unis qui n'ont pas débouché sur des avancées décisives.

Les parties travaillent sur la base du plan américain dévoilé il y a plusieurs mois. La possibilité de concessions territoriales par Kiev, en échange de garanties de sécurité occidentales, est au cœur des discussions.

Photo: keystone-sda.ch

Les négociations buttent en particulier sur le sort du Donbass, le grand bassin industriel de l'est de l'Ukraine: Moscou réclame que les forces ukrainiennes se retirent des zones qu'elles contrôlent encore dans la région de Donetsk, ce à quoi Kiev se refuse.

Donald Trump, à l'origine de ces tractations, fait pression pour obtenir un dénouement diplomatique de ce conflit déclenché par l'invasion massive russe de l'Ukraine, en février 2022.

Source: AFP

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus