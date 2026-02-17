Les discussions sur l'Ukraine à Genève, «très tendues», vont se poursuivre mercredi

Les pourparlers à Genève entre Ukrainiens et Russes, sous médiation américaine, ont été «très tendus» mardi, a déclaré une source proche de la délégation russe, ajoutant que les réunions reprendraient mercredi.

«Ils ont été très tendus. Ils ont duré six heures. Ils sont maintenant terminés. Il a été convenu de reprendre demain», a déclaré la source à des journalistes sous couvert d'anonymat.

Source: AFP