Les discussions sur l'Ukraine à Genève ont repris

Les pourparlers de Genève sur l'Ukraine ont repris
Les pourparlers entre les Etats-Unis, l'Ukraine et la Russie ont repris à Genève, selon une source proche des discussions. Mercredi matin, les délégations se sont à nouveau réunies à l'hôtel Intercontinental. Mardi soir, les six heures de discussions politiques et militaires s'étaient terminées sans déclaration d'aucune des parties. L'émissaire américain Steve Witkoff a garanti plus tard sur les réseaux sociaux que celles-ci avaient permis «une avance significative».
Une source proche de la délégation russe avait fait état d'échanges «très tendus». Avant le début des pourparlers, le chef de la délégation ukrainienne Rustem Umerov avait admis ne pas avoir «des attentes excessives». Le président américain Donald Trump a mis la pression sur Kiev, souhaitant un accord «rapide».
Les affrontements continuent
La délégation russe, emmenée par l'ancien ministre de la culture Vladimir Medinski, avait affirmé que la question des territoires de l'est de l'Ukraine serait abordée. Moscou souhaite récupérer l'ensemble du Donbass, y compris les territoires qui n'ont pas été pris par son armée, là où Kiev ne serait prête qu'à une possible zone de libre-échange.
L'Ukraine avait elle expliqué que la sécurité et les affaires humanitaires seraient au menu. Plusieurs conseillers à la sécurité nationale de pays européens étaient présents mardi dans les couloirs de l'hôtel. Les pourparlers ont lieu alors que les affrontements se poursuivent sur le terrain. Les autorités ukrainiennes avaient dénoncé des attaques russes quelques heures avant que le dialogue démarre mardi à Genève.
Source: ATS
La Russie a lancé un missile et 126 drones sur l'Ukraine dans la nuit
L'armée russe a lancé des attaques aériennes contre l'Ukraine dans la nuit de mardi à mercredi, a indiqué l'armée de l'air ukrainienne, avant une deuxième journée de pourparlers entre négociateurs de Kiev et de Moscou à Genève.
L'armée de l'air ukrainienne a précisé dans un communiqué que l'armée russe avait lancé un missile ballistique et 126 attaques de drone, dont une centaine a été interceptée par la défense antiaérienne ukrainienne.
Source: AFP
Witkoff salue le «progrès significatif» des négociations rassemblant Russes et Ukrainiens
L'émissaire de la Maison Blanche Steve Witkoff a salué mercredi le «progrès significatif» représenté par le processus de négociations rassemblant Russes et Ukrainiens pour essayer de trouver une issue à quatre ans de combats en Ukraine.
«Le succès du président Trump à réunir ensemble les deux parties de cette guerre a apporté un progrès significatif», a indiqué sur X le négociateur après une première journée de pourparlers à Genève entre Ukrainiens et Russes sous médiation américaine.
Source: AFP
Les discussions sur l'Ukraine à Genève, «très tendues», vont se poursuivre mercredi
Les pourparlers à Genève entre Ukrainiens et Russes, sous médiation américaine, ont été «très tendus» mardi, a déclaré une source proche de la délégation russe, ajoutant que les réunions reprendraient mercredi.
«Ils ont été très tendus. Ils ont duré six heures. Ils sont maintenant terminés. Il a été convenu de reprendre demain», a déclaré la source à des journalistes sous couvert d'anonymat.
Source: AFP
Fin du premier jour des négociations à Genève
Les négociateurs ukrainiens et russes ont bouclé la première des deux journées de pourparlers de paix, sous la houlette des Etats-Unis, à Genève, a annoncé mardi soir à des journalistes une source proche de la délégation russe.
«C'est tout pour aujourd'hui», a dit cette source sous couvert d'anonymat.
Source: AFP
Kiev reste prudente pour les discussions avec Moscou à Genève
Les Etats-Unis, l'Ukraine et la Russie sont autour de la même table à Genève pour avancer vers une résolution de quatre ans de conflit entre Kiev et Moscou. Kiev a admis ne pas avoir d'attentes «excessives» dans ces discussions, démarrées mardi après-midi à l'hôtel Intercontinental et qui doivent se poursuivre mercredi.
Des représentants européens présents aux négociations ukrainiennes
Des représentants de quatre pays européens, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l'Italie sont présents à Genève où des négociateurs russes, ukrainiens et américains tentent de trouver une issue à quatre ans de combats en Ukraine, ont annoncé mardi des sources diplomatiques.
«Des entretiens entre les conseillers (...) et les délégations ukrainienne et américaine sont prévus dans le courant de la journée en marge des négociations», selon une source gouvernementale italienne. Côté français, des «membres de la cellule diplomatique de l'Elysée» sont présents à Genève, selon une source proche des négociations.
Source: AFP
Trois employés d'une centrale thermique en Ukraine tués dans une frappe russe dans l'est
Une frappe de drone russe a tué mardi trois employés d'une centrale thermique à Sloviansk, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé Kiev, après une nouvelle nuit de bombardements de la Russie sur les infrastructures énergétiques du pays.
«Dans la matinée, un drone russe a attaqué une voiture transportant des employés de la centrale thermique de Sloviansk», une ville située dans la région de Donetsk, a annoncé le vice-ministre ukrainien de l'Energie, Artem Nekrasov. «Malheureusement, trois d'entre eux sont morts», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Les pourparlers entre Russes et Ukrainiens à Genève commencent très mal
Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a accusé la Russie de «mépriser les efforts de paix» en ayant lancé des centaines de drones et des dizaines de missiles dans la nuit, juste avant la reprise de pourparlers à Genève pour tenter de faire cesser la guerre qui dure depuis quatre ans.
«Ampleur du mépris de la Russie pour les efforts de paix: une frappe massive de missiles et de drones contre l'Ukraine juste avant la série de pourparlers à Genève», a posté sur les réseaux sociaux Andriy Sybiga.
L'armée de l'air ukrainienne a recensé 29 missiles et 396 drones lancés par la Russie dans la nuit de lundi à mardi sur des infrastructures critiques, selon des responsables locaux.
Source: AFP
La délégation russe est arrivée à Genève pour des pourparlers sur l'Ukraine
Les responsables russes devant participer mardi aux pourparlers en Suisse entre Moscou, Kiev et Washington pour trouver une issue à quatre ans de combats en Ukraine, sont arrivés à Genève, a indiqué à la presse une source au sein de la délégation russe.
L'avion, avec à son bord la délégation russe dirigée par l'historien nationaliste et ex-ministre de la Culture Vladimir Medinski, a atterri à Genève vers 06h GMT (07h locales), selon cette source.
Source: AFP