Le bras droit de Zelensky a présenté sa démission

Le bras droit de Zelensky a remis sa démission
Le président Volodymyr Zelensky a annoncé la démission ce vendredi de son chef de cabinet, Andriï Iermak, considéré comme son bras droit et l'un des hommes les plus influents d'Ukraine, après la perquisition de son logement par les enquêteurs de l'agence anticorruption.
Cette démission, qui risque de déstabiliser la présidence, arrive à un moment très difficile pour l'Ukraine, alors que ses soldats sont à la peine sur le front et qu'elle négocie avec les Etats-Unis sur un plan visant à mettre fin à quatre ans de guerre avec la Russie.
«Ne pas perdre notre unité»
Âgé de 54 ans, Andriï Iermak était justement à la tête de la délégation ukrainienne pour ces pourparlers et l'un des membres les plus importants de l'équipe du président Zelensky. Sa démission intervient deux semaines après la révélation d'un scandale de corruption d'ampleur dans le secteur énergétique, déjà mis à mal par les bombardements russes.
«Le chef du cabinet, Andriï Yermak, a présenté sa démission», a annoncé Zelensky dans son message quotidien à la population diffusé sur les réseaux sociaux, le remerciant d'avoir «toujours représenté la position de l'Ukraine» et «toujours adopté une position patriotique».
Il a précisé qu'il s'entretiendrait samedi avec les personnes susceptibles de remplacer Andriï Yermak à la tête de la présidence. Un décret de Zelensky a validé dans la foulée sa démission.
Le président a appelé les Ukrainiens à «ne pas perdre (leur) unité», alors que de nombreuses voix s'interrogeaient depuis quatre ans sur l'influence croissante de Andriï ermak sur le président, qualifiés par certains d'«hypnotique», et sur son contrôle des accès à Zelensky.
Source: AFP
Le bras droit de Zelensky dans le viseur de l'agence anticorruption
L'agence anticorruption ukrainienne a annoncé vendredi mener des perquisitions au domicile d'Andriï Yermak, puissant chef du cabinet du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Cette affaire éclate au moment où Kiev mène des pourparlers très difficiles avec les Etats-Unis sur un plan visant à mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Andriï Yermak est le négociateur clé dans ce processus.
«L'agence anticorruption (NABU) et le parquet spécialisé anticorruption (SAP) mènent (...) des perquisitions chez le chef de l'administration présidentielle», a indiqué le NABU dans un communiqué, sans donner davantage de précisions. Andriï Yermak, 54 ans et qui occupe son poste depuis 2020, deux ans avant le début de l'invasion russe de l'Ukraine, a confirmé ces informations.
«Le NABU et le SAP mènent en effet des actes d'enquête à mon domicile. Les enquêteurs n'ont aucun obstacle» et ont reçu un «accès complet à mon appartement», a-t-il assuré sur Telegram. «Mes avocats sont sur place et interagissent avec les forces de l'ordre», a ajouté le responsable en assurant coopérer «pleinement» avec les enquêteurs.
«Un système criminel»
Ces enquêtes seraient liées à un des pires scandales de corruption de la présidence Zelensky qui secoue le pays ces dernières semaines et a déjà conduit à la destitution de deux ministres, selon plusieurs députés de l'opposition.
Le scandale a éclaté début novembre, quand le NABU a dévoilé un «système criminel», orchestré selon les enquêteurs par un proche du président et qui a permis de détourner 100 millions de dollars (environ 86 millions d'euros) dans le secteur énergétique.
Ancien producteur de cinéma et juriste spécialisé en propriété intellectuelle, Andriï Yermak est largement considéré comme le deuxième homme le plus influent du pays derrière le président Zelensky. Son influence sur ce dernier suscite des interrogations jusque dans l'équipe présidentielle. Ses critiques l'accusent notamment d'avoir concentré trop de pouvoir.
Source: AFP
Poutine salue la position «équilibrée» d'Orban sur l'Ukraine
Le président russe Vladimir Poutine a salué vendredi la position «équilibrée» de la Hongrie sur l'Ukraine, lors d'une rencontre au Kremlin avec le Premier ministre hongrois Viktor Orban. «Je connais votre position équilibrée sur la question ukrainienne», a déclaré le président russe à M. Orban, qui s'oppose au sein de l'Union européenne aux sanctions contre la Russie et critique le soutien à Kiev.
Source: AFP
Le Hongrois Viktor Orban se rend à Moscou pour rencontrer Poutine
Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a annoncé vendredi se rendre à Moscou pour rencontrer le président russe Vladimir Poutine. Il aura des discussions axées sur l'énergie.
«Je m'y rends pour m'assurer que l'approvisionnement énergétique de la Hongrie est sécurisé pour l'hiver et l'année prochaine à un prix abordable», a déclaré le dirigeant nationaliste dans une vidéo publiée sur Facebook.
Viktor Orban a rappelé s'être rendu aux Etats-Unis début novembre, où il a obtenu du président américain Donald Trump une dérogation aux sanctions américaines liées au pétrole russe, valable un an.
«Nous avons réussi, ce qui est excellent, a-t-il dit vendredi, maintenant, tout ce dont nous avons besoin, c'est de gaz et de pétrole, que nous pouvons acheter aux Russes, donc je vais là-bas pour m'assurer que l'approvisionnement énergétique de la Hongrie est sécurisé pour l'hiver et l'année prochaine à un prix abordable.»
Rare dirigeant européen proche à la fois du président américain et du président russe, Viktor Orban n'a pas cherché à diversifier vraiment ses importations depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 et dépend fortement du pétrole russe.
Source: AFP
La Russie «cessera les hostilités» si l'armée ukrainienne se retire des territoires revendiqués par Moscou
Le président russe Vladimir Poutine a affirmé jeudi que Moscou cessera les hostilités en Ukraine si les forces de Kiev acceptent de se retirer des territoires dont la Russie revendique l'annexion.
«Si les troupes ukrainiennes quittent les territoires occupés, nous cesserons les hostilités. Si elles ne partent pas, nous les chasserons par la force militaire», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Bichkek.
Source: AFP
La Russie évoque un «processus sérieux» en cours pour la paix
Le Kremlin a qualifié mercredi de «processus sérieux» les efforts diplomatiques en cours autour du plan américain pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Une déclaration faite avant une visite prévue la semaine prochaine à Moscou de l'émissaire américain.
«Le processus est en cours. Il s'agit d'un processus sérieux», a commenté à un journaliste le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. «A l'heure actuelle, il n'y a probablement rien de plus important que cela», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Trump vole à la rescousse de Steve Witkoff après la fuite d'un audio explosif
Donald Trump a pris la défense de son envoyé spécial Steve Witkoff, assurant que celui-ci avait agi «conformément aux procédures habituelles». Cette réaction intervient après la fuite d’un enregistrement dans lequel Steve Witkoff semble conseiller un responsable russe sur la manière d’amadouer le président américain.
Mercredi, Trump a indiqué aux journalistes qu’il n’avait pas écouté l’enregistrement, tout en affirmant que Steve Witkoff faisait «le travail d’un négociateur», chargé de «vendre» le plan de paix à la fois à la Russie et à l’Ukraine.
Selon les informations divulguées, Steve Witkoff aurait, il y a quelques semaines, donné des indications à Iouri Ouchakov, conseiller en politique étrangère de Vladimir Poutine, sur la façon dont le Kremlin pourrait présenter un accord avec l’Ukraine de manière acceptable pour Donald Trump.
Source: BBC
Le Kremlin juge «inutiles» les efforts des Européens pour jouer un rôle dans le règlement du conflit
Le Kremlin a jugé mercredi «inutiles» les efforts des Européens pour jouer un rôle dans le règlement du conflit en Ukraine, au moment où l'activité diplomatique s'accélère autour d'un plan américain visant à mettre fin à près de quatre ans de guerre.
«Les Européens cherchent à se mêler de toutes ces affaires, de manière tout à fait inutile, il me semble», a déclaré à la télévision publique russe le conseiller diplomatique du Kremlin, Iouri Ouchakov.
Source. AFP
Le Kremlin fait état de «certains points positifs» dans le plan américain pour l'Ukraine
Le Kremlin a fait état mercredi de «certains points positifs» dans le plan américain visant à régler le conflit en Ukraine, tout en assurant n'en avoir encore discuté «en détail avec personne».
«Certains points, on peut dire qu'ils sont positifs, mais beaucoup d'autres nécessitent une discussion spéciale entre experts», a déclaré à la télévision publique russe le conseiller diplomatique du Kremlin, Iouri Ouchakov.
Source: AFP
L'Europe soutiendra l'Ukraine sans relâche jusqu'à la paix, promet von der Leyen
L'Europe soutiendra l'Ukraine sans relâche jusqu'à ce qu'elle obtienne une paix «juste et durable», a affirmé mercredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, devant les députés européens à Strasbourg.
«L'Europe doit maintenir la pression sur la Russie, jusqu'à ce qu'il y ait une paix juste et durable. Et je veux être très claire: l'Europe se tiendra aux côtés de l'Ukraine et la soutiendra à chaque étape.»
Source: AFP
Le Kremlin confirme la visite de Witkoff à Moscou la semaine prochaine
Le Kremlin a confirmé mercredi la visite à Moscou la semaine prochaine de l'émissaire spécial américain Steve Witkoff afin d'y discuter avec Vladimir Poutine du plan pour trouver une issue à la guerre en Ukraine.
«Un accord préliminaire a été atteint sur sa visite à Moscou la semaine prochaine», a déclaré le conseiller diplomatique du Kremlin, Iouri Ouchakov, à la télévision publique russe. Ce dernier a précisé qu'un certain «nombre d'autres représentants de l'administration» américaine liés au dossier ukrainien accompagneraient Steve Witkoff dans ce déplacement que Donald Trump a annoncé mardi.
Le président américain a déclaré mardi à la presse à bord de son avion que Steve Witkoff se rendrait la semaine prochaine à Moscou pour s'entretenir avec Vladimir Poutine sur le plan visant à trouver un règlement du conflit ukrainien. Il a également évoqué la possible présence de son gendre Jared Kushner sur place.
Cette annonce est intervenue alors qu'une conversation téléphonique a été révélée mardi par Bloomberg affirmant que Steve Witkoff a donné des conseils à Iouri Ouchakov sur la manière d'introduire auprès du président américain un plan de règlement du conflit en Ukraine.
Source: AFP
Steve Witkoff rencontrera Poutine à Moscou la semaine prochaine, dit Trump
L'émissaire américain Steve Witkoff doit rencontrer le président russe Vladimir Poutine la semaine prochaine à Moscou pour discuter du plan pour trouver une issue à la guerre en Ukraine, a assuré mardi Donald Trump, évoquant la présence possible de son gendre sur place.
«Steve Witkoff y va, peut-être avec Jared (Kushner). Je ne suis pas certain que Jared y aille, mais il est impliqué dans le processus, c'est un type intelligent, et ils vont rencontrer le président Poutine, je crois, la semaine prochaine à Moscou», a déclaré le président américain à la presse à bord de son avion.
Source: AFP