Le bras droit de Zelensky a présenté sa démission

Le bras droit de Zelensky a remis sa démission

Le président Volodymyr Zelensky a annoncé la démission ce vendredi de son chef de cabinet, Andriï Iermak, considéré comme son bras droit et l'un des hommes les plus influents d'Ukraine, après la perquisition de son logement par les enquêteurs de l'agence anticorruption.

Cette démission, qui risque de déstabiliser la présidence, arrive à un moment très difficile pour l'Ukraine, alors que ses soldats sont à la peine sur le front et qu'elle négocie avec les Etats-Unis sur un plan visant à mettre fin à quatre ans de guerre avec la Russie.

«Ne pas perdre notre unité»

Âgé de 54 ans, Andriï Iermak était justement à la tête de la délégation ukrainienne pour ces pourparlers et l'un des membres les plus importants de l'équipe du président Zelensky. Sa démission intervient deux semaines après la révélation d'un scandale de corruption d'ampleur dans le secteur énergétique, déjà mis à mal par les bombardements russes.

«Le chef du cabinet, Andriï Yermak, a présenté sa démission», a annoncé Zelensky dans son message quotidien à la population diffusé sur les réseaux sociaux, le remerciant d'avoir «toujours représenté la position de l'Ukraine» et «toujours adopté une position patriotique».

Il a précisé qu'il s'entretiendrait samedi avec les personnes susceptibles de remplacer Andriï Yermak à la tête de la présidence. Un décret de Zelensky a validé dans la foulée sa démission.

Le président a appelé les Ukrainiens à «ne pas perdre (leur) unité», alors que de nombreuses voix s'interrogeaient depuis quatre ans sur l'influence croissante de Andriï ermak sur le président, qualifiés par certains d'«hypnotique», et sur son contrôle des accès à Zelensky.

Source: AFP