L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Il succède à son père Ali Khamenei, mort assassiné le 28 février lors de la première attaque américano israélienne.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1250 personnes en Iran, selon le Croissant-rouge iranien, de 486 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 11 morts en Israël et de six soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait 13 morts.
Tandis que les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, Israël a étendu la guerre Liban, bastion du Hezbollah.
De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Les compagnies Swiss et Edelweiss s'affairent à rapatrier les ressortants suisses bloqués au Moyen-Orient. Selon le DFAE, 3349 voyageurs suisses étaient toujours bloqués au Moyen-Orient, dimanche 8 mars.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, les bourses ont plongé: le prix du pétrole a frôlé les 120 dollars le baril et le gaz européen s'est envolé de 30%.
Le franc suisse est passé sous la barre des 0,9 euros lundi!
Le franc a gagné du terrain lundi face à l'euro, la devise helvétique jouant à plein son rôle de valeur refuge alors que la perspective de voir l'affrontement militaire au Moyen-Orient durer inquiétait les marchés.
Vers 18h30, la monnaie suisse s'échangeait à 0,90314 EUR/CHF. En cours de journée, elle a atteint 0,89945 EUR/CHF, un plus bas historique excepté la chute de la paire de devises après l'abandon en janvier 2015 du taux plancher face à l'euro.
«Preuve du stress ambiant, la paire EUR/CHF vient d'enfoncer les 0,90. Dans ces conditions, la question du retour des pressions inflationnistes et de leurs conséquences économiques s'impose à nouveau comme l'un des principaux sujets d'inquiétude pour les investisseurs», a averti John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement à la banque Cité Gestion.
Le vice-président de la BNS, Antoine Martin, est récemment monté au créneau pour réitérer la volonté d'intervention de l'institut d'émission.
Source. AFP
Les frappes israéliennes ont fait 486 morts au Liban
Les frappes israéliennes sur le Liban ont fait 486 morts et 1313 blessés depuis leur déclenchement il y a une semaine, alors que le pays est soumis à d'intenses bombardements, en riposte à des attaques du Hezbollah pro-iranien, a indiqué lundi le ministère de la Santé.
Le bilan précédent annoncé dimanche par les autorités faisait état de 394 personnes, dont 83 enfants et 42 femmes tuées depuis que le Liban a été entraîné dans la guerre régionale. Le ministère ne détaille pas ce bilan entre civils et combattants.
Source: AFP
Trump dit n'être «pas content» de l'élection du nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei
Donald Trump a dit lundi au «New York Post» n'être «pas content» de l'élection de Mojtaba Khamenei comme guide suprême iranien, pour succéder à son père Ali Khamenei, tué au début de l'offensive israélo-américaine.
«Je ne suis pas content», a dit le président américain, qui se trouve à Miami (sud-est) où il assistera plus tard à une conférence avec les républicains, au quotidien.
Source: AFP
L'OTAN détruit un nouveau missile tiré depuis l'Iran
Un second missile tiré depuis l'Iran a été détruit par l'OTAN dans l'espace aérien turc, a affirmé lundi le ministère turc de la Défense dans un communiqué.
«Un missile balistique tiré d'Iran et ayant pénétré l'espace aérien turc a été neutralisé par les éléments de défense aérienne et antimissile de l'OTAN déployés en Méditerranée orientale. Des fragments du missile sont retombés dans des champs à Gaziantep. L'incident n'a fait ni victimes ni blessés», a précisé le ministère.
Source: AFP
La guerre contre l'Iran, un poids électoral pour le parti de Trump
Les députés républicains au Congrès américain se réunissent lundi en Floride pour un grand raout stratégique qui doit répondre à cette question lancinante: comment éviter que la guerre contre l'Iran ne leur coûte les élections de mi-mandat?
La conférence, qui survient au moment où le prix du baril du pétrole flambe au-dessus des 100 dollars, aura lieu pendant trois jours à huis clos dans une propriété de Donald Trump près de Miami. Elle a pour but de dessiner l'agenda législatif des mois à venir, mais aussi d'affiner la feuille de route stratégique des républicains avant les législatives en novembre.
Mais la guerre lancée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran voici une dizaine de jours – et l'incertitude autour de la portée du conflit – risque de faire dérailler leurs plans. Certains à droite ont très tôt manifesté leur mécontentement, comme l'ex-députée ultraconservatrice Marjorie Taylor Greene, qui a dénoncé une «trahison» par Donald Trump de sa base «MAGA».
Les voix dissonantes dans le camp du président restent minoritaires, mais elles pourraient se faire davantage entendre au fil du temps. D'autant plus que les sondages montrent qu'une majorité d'Américains s'y disent opposés. Car à moins de huit mois du scrutin, la perspective d'une guerre longue risque de peser sur la campagne.
La question du coût de la vie est attendue comme la préoccupation principale des Américains dans cette campagne. Quand les électeurs «voient le prix des biens augmenter plus rapidement que leur propre salaire», il faut s'attendre à des conséquences négatives pour ceux au pouvoir, explique Todd Belt, professeur d'affaires publiques à l'université George Washington. «Et actuellement, c'est Donald Trump.»
Source: AFP
Le président syrien dit soutenir le Liban dans «ses efforts pour désarmer le Hezbollah»
Le président syrien Ahmad Al-Chareh a exprimé lundi son soutien aux autorités libanaises dans leurs efforts pour «désarmer le Hezbollah», a rapporté un média d'Etat syrien.
«Nous nous tenons aux côtés du président libanais Joseph Aoun dans ses efforts pour désarmer le Hezbollah», a déclaré le président Al-Chareh, lors d'une visioconférence avec de hauts responsables européens, a rapporté l'agence Sana.
Le président libanais Joseph Aoun a accusé lundi le Hezbollah de vouloir provoquer «l'effondrement» du Liban pour le compte de l'Iran et appelé à des négociations «directes» avec Israël pour mettre fin à la guerre.
L'armée syrienne a renforcé sa présence le long de la frontière avec le Liban et l'Irak, plongés dans la guerre régionale avec l'Iran, avaient indiqué mercredi l'agence officielle Sana et une source gouvernementale à l'AFP.
«Nous avons renforcé la présence de nos forces de défense aux frontières à titre préventif pour éviter (...) que le conflit régional ne déborde sur le territoire syrien, pour combattre les organisations transfrontalières et leur interdire d'utiliser le territoire syrien», a ajouté lundi Ahmad Al-Chareh.
Source: AFP
Le G7 prêt à puiser dans les stocks stratégiques de pétrole, mais «on n'y est pas encore»
Les ministres des Finances du G7 sont «prêts» à puiser si besoin dans les réserves stratégiques de pétrole pour tenter d'atténuer la flambée des prix du brut, conséquence de la guerre au Moyen-Orient, mais n'ont pas encore décidé d'y recourir, a annoncé lundi le gouvernement français.
«Nous allons suivre les choses de près, nous sommes prêts à prendre toutes les mesures nécessaires y compris en puisant dans les réserves stratégiques de pétrole de manière à stabiliser le marché», mais «on n'en est pas encore là», a déclaré à la presse le ministre français des Finances Roland Lescure, qui avait réuni ses collègues du G7 en visioconférence pour étudier la situation.
Une telle mesure, si elle s'avérait nécessaire, ne peut être efficace que si elle est mise en oeuvre de façon «coordonnée», a-t-il expliqué depuis Bruxelles, où il participe à une réunion de ses homologues de la zone euro (Eurogroupe). Les intervenants à la réunion ont d'ailleurs exprimé «une vigilance partagée» et «une volonté très claire de se coordonner étroitement», a précisé l'entourage de Roland Lescure à des journalistes.
Le président français Emmanuel Macron a, lui, estimé que les pays du G7 «s'orient(ai)ent» vers un recours à leurs réserves stratégiques de pétrole, lors d'un déplacement à bord du porte-avions français Charles de Gaulle, en Méditerranée orientale.
«Les pays du G7 ont en effet des réserves stratégiques. Elles sont faites pour ça, pour piloter les choses dans les moments de tension», a-t-il dit. «Je pense qu'on s'oriente en tout cas vers des mesures techniques de cet ordre».
Source: AFP
Israël qualifie le nouveau guide suprême iranien de «tyran qui va perpétuer la brutalité du régime»
Le ministère des Affaires étrangères israélien a affirmé lundi sur X que le nouveau guide suprême iranien était «un tyran qui va perpétuer la brutalité du régime».
«Les mains de Mojtaba Khamenei sont déjà tachées du sang qui a marqué le règne de son père. Un autre tyran prêt à perpétuer la brutalité du régime iranien», poursuit le message du ministère, intitulé «Tel père, tel fils».
Source: AFP
Prix du pétrole: la Maison Blanche dit passer en revue «toutes les options crédibles»
La Maison Blanche «continue à passer en revue toutes les options crédibles» pour faire face à la hausse des prix du pétrole, un sujet «prioritaire» pour Donald Trump, a indiqué une porte-parole lundi.
Le gouvernement «a une stratégie depuis le début» en la matière, a assuré Taylor Rogers dans une déclaration transmise à l'AFP, en répétant que la hausse était un phénomène «de court terme».
Source: AFP
L'émir du Koweït condamne l'attaque «brutale» de l'Iran contre son pays
L'émir du Koweït a condamné lundi les attaques de l'Iran contre son pays, où 12 personnes ont été tuées jusqu'à présent, alors que Téhéran lance missiles et drones sur le Golfe en représailles à des frappes américano-israéliennes.
«Notre pays a été la cible d'une attaque brutale de la part d'un pays musulman voisin, que nous considérons comme ami, alors même que nous n'avons autorisé l'utilisation ni de notre territoire, ni de notre espace aérien, ni de nos côtes pour aucune action militaire contre lui, et que nous le leur avons répété à maintes reprises par nos canaux diplomatiques», a déclaré l'émir, Mechaal al-Ahmad Al-Sabah, dans un discours télévisé.
Il a également réaffirmé le «droit plein et inhérent du Koweït à la légitime défense», s'exprimant pour la première fois depuis le début des attaques iraniennes le 28 février.
Source: AFP
Le président libanais se déchaîne contre le Hezbollah et veut des négociations avec Israël
Le président libanais Joseph Aoun a accusé lundi le Hezbollah de vouloir provoquer «l'effondrement» du Liban pour le compte de l'Iran et appelé à des négociations «directes» avec Israël pour mettre fin à la guerre.
«Ceux qui ont lancé les missiles» sur Israël ont voulu «provoquer l'effondrement du Liban (..) pour le compte de l'Iran, et c'est ce que nous avons mis en échec», a affirmé le dirigeant libanais, adoptant un ton extrêmement ferme à l'égard du groupe pro-iranien.Il a tenu ces propos lors d'une rencontre par visioconférence avec les chefs des institutions européennes Ursula von der Leyen et Antonio Costa.
Il a assuré que la décision, lundi, du gouvernement d'interdire toute activité militaire ou sécuritaire du Hezbollah était «claire et irrévocable». «C'est ce que nous voulons mettre en oeuvre avec fermeté et clarté», a déclaré Joseph Aoun.
Le chef de l'Etat a proposé, pour mettre un terme à la guerre, «une trêve» avec Israël, suivie par une aide logistique à l'armée libanaise pour qu'elle puisse se déployer dans les zones de conflit et «désarmer le Hezbollah». Dans le même temps, il s'est déclaré pour «que le Liban et Israël entament des négociations directes sous parrainage international» entre les deux pays toujours en état de guerre.
Source: AFP
Erdogan met en garde l'Iran contre toute «action provocatrice»
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a mis en garde l'Iran lundi contre toute «action provocatrice» après l'interception d'un second missile tiré depuis l'Iran dans l'espace aérien turc.
«Malgré nos avertissements clairs, des actions extrêmement inappropriées et provocatrices continuent d'être entreprises, mettant en péril l'amitié de la Turquie» envers l'Iran, a affirmé le chef de l'Etat turc.
Source: AFP
La Russie prête à fournir les pays européens en hydrocarbures s'ils en font la demande, dit Poutine
Le président russe Vladimir Poutine a assuré lundi être prêt à fournir les pays européens en pétrole et gaz s'ils se déclarent en faveur d'une «collaboration durable et stable» avec Moscou, dans un contexte d'envolée des prix en raison de la guerre au Moyen-Orient.
«Nous sommes prêts à travailler avec les Européens, mais nous avons besoin qu'ils nous donnent des signes indiquant qu'ils sont prêts et désireux», a déclaré Vladimir Poutine lors d'une réunion gouvernementale consacrée à la situation sur le marché des hydrocarbures.
Source: AFP
La Confédération suspend les demandes d'asile des Iraniens
Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) ne statue plus sur les demandes d'asile des ressortissants iraniens en raison de la guerre au Moyen-Orient, a annoncé lundi le SEM sur X. Les renvois sont suspendus depuis janvier.
Pour justifier cette décision, la porte-parole du SEM, Anne Césard, a déclaré Keystone-ATS qu'un éventuel changement de régime en Iran ne pouvait être exclu. Un tel changement nécessiterait une réévaluation des profils de risque individuels des demandeurs d'asile iraniens. Ce n'est pas la première fois que le Secrétariat d'Etat aux migrations suspend les décisions d'asile. «Le SEM adapte sa pratique en matière d'asile à la situation dans les pays concernés», a expliqué Anne Césard.
Lundi, le SEM a également indiqué avoir suspendu les renvois des Iraniens dont la demande d'asile a été rejetée. Sont exclus de cette mesure les délinquants et les personnes dangereuses. La raison invoquée est que l'évolution rapide de la situation en Iran ne permet pas d'évaluer de manière définitive le caractère raisonnable de tels renvois.
Source: ATS