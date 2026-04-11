La tension monte entre Netanyahu et Erdogan

Téhéran assure que personne ne s'attendait à un accord

Téhéran a considéré dimanche que «personne ne s'attendait» à ce que les Etats-Unis et l'Iran parviennent à un accord dès le premier cycle de négociations, selon le porte-parole de la diplomatie iranienne, après l'annonce de l'échec des discussions à Islamabad pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.

«Il était évident dès le départ que nous ne devions pas nous attendre à atteindre un accord en une seule session (de négociations)», a déclaré Esmaeil Baqaei à la télévision d'Etat iranienne, évoquant «une atmosphère de suspicion et de méfiance». Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien s'est dit par ailleurs «sûr que nos contacts avec le Pakistan, ainsi que nos autres amis dans la région, se poursuivront».

Confirmant la fin des discussions, l'Iran a attribué leur échec aux «demandes déraisonnables» des Etats-Unis, selon la télévision d'Etat iranienne. Esmaeil Baqaei a évoqué «la complexité des problèmes et des conditions entourant les négociations». «Lors de ce cycle, de nouveaux sujets ont été ajoutés, notamment la question du détroit d'Ormuz et les dossiers régionaux, chacun avec ses propres conditions et considérations spécifiques», a-t-il ajouté.

Source: AFP