La tension monte entre Netanyahu et Erdogan

Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, mais pas avec le Liban, où les frappes se poursuivent.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3597 personnes en Iran, parmi lesquelles 1551 civils, dont 236 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de 1530 personnes au Liban, dont 130 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Téhéran assure que personne ne s'attendait à un accord
Téhéran a considéré dimanche que «personne ne s'attendait» à ce que les Etats-Unis et l'Iran parviennent à un accord dès le premier cycle de négociations, selon le porte-parole de la diplomatie iranienne, après l'annonce de l'échec des discussions à Islamabad pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.
«Il était évident dès le départ que nous ne devions pas nous attendre à atteindre un accord en une seule session (de négociations)», a déclaré Esmaeil Baqaei à la télévision d'Etat iranienne, évoquant «une atmosphère de suspicion et de méfiance». Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien s'est dit par ailleurs «sûr que nos contacts avec le Pakistan, ainsi que nos autres amis dans la région, se poursuivront».
Confirmant la fin des discussions, l'Iran a attribué leur échec aux «demandes déraisonnables» des Etats-Unis, selon la télévision d'Etat iranienne. Esmaeil Baqaei a évoqué «la complexité des problèmes et des conditions entourant les négociations». «Lors de ce cycle, de nouveaux sujets ont été ajoutés, notamment la question du détroit d'Ormuz et les dossiers régionaux, chacun avec ses propres conditions et considérations spécifiques», a-t-il ajouté.
Source: AFP
JD Vance rentre aux Etats-Unis sans accord avec l'Iran
Le vice-président américain JD Vance a annoncé dimanche qu'il rentrait aux Etats-Unis sans accord avec l'Iran, et après avoir formulé une «offre finale et la meilleure possible» pour mettre fin à la guerre. «Nous rentrons aux Etats-Unis sans être parvenus à un accord», a déclaré JD Vance lors d'une brève conférence de presse à Islamabad, où Américains et Iraniens négociaient depuis samedi.
«Nous repartons d'ici avec une proposition très simple, une approche qui constitue notre offre finale et la meilleure que nous puissions faire. Nous verrons si les Iraniens l'acceptent», a-t-il poursuivi. Le vice-président américain a laissé entendre qu'il accordait encore du temps à l'Iran pour examiner l'offre des Etats-Unis, qui ont annoncé mardi suspendre pour deux semaines leur campagne militaire lancée avec Israël le 28 février.
«Le fait est simplement que nous avons besoin d'un engagement formel de leur part, par lequel ils ne chercheront pas à se doter d'une arme nucléaire et qu'ils ne chercheront pas à se procurer les moyens qui leur permettraient d'en fabriquer une rapidement», a déclaré JD Vance. «La question est simple: voyons-nous un engagement fondamental de la part des Iraniens à ne pas développer d'arme nucléaire - pas seulement aujourd'hui, pas seulement dans deux ans, mais à long terme? Nous n'avons pas encore vu cela. Nous espérons le voir», a-t-il poursuivi.
Source: AFP
Netanyahu critique Erdogan
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a vivement critiqué samedi le président turc Recep Tayyip Erdogan, après ses récents propos sur le cessez-le-feu avec l'Iran, la présidence turque fustigeant l'attaque «par désespoir» d'un «criminel visé par des mandats d'arrêt».
«Israël, sous ma direction, continuera de lutter contre le régime terroriste iranien et ses alliés, contrairement à Erdogan qui les ménage et a massacré ses propres citoyens kurdes», a lancé samedi Netanyahu sur X.
Peu après la conclusion d'un cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran, Erdogan avait mis en garde mercredi contre «d'éventuelles provocations ou actes de sabotage» susceptibles de compromettre la trêve, sans précision. Il avait aussi appelé, lors d'un entretien téléphonique avec Donald Trump, à ce que la trêve de deux semaines soit «mise à profit pour parvenir à un accord de paix durable», et à ne «compromettre en aucun cas ce processus».
La présidence turque a réagi aux attaques de Benjamin Netanyahu sur X. «Netanyahu qui a orchestré un génocide à Gaza et attaqué sept pays de la région, cible notre Président par désespoir», a critiqué Burhanettin Duran, directeur de la communication de la présidence turque. «Ce criminel visé par des mandats d'arrêt (...) entraîne la région dans le chaos et le conflit en guise de stratégie de survie politique», a-t-il accusé.
Source: AFP
L'Iran va agir sévèrement contre les navires militaires transitant par Ormuz
Les Gardiens de la révolution, armée idéologique de la République islamique d'Iran, ont indiqué qu'ils allaient agir sévèrement contre tout navire militaire transitant par le détroit d'Ormuz, a rapporté dimanche la télévision d'Etat.
«Toute tentative de navires militaires de franchir le détroit d'Ormuz fera l'objet d'une réaction sévère. La marine des Gardiens de la révolution dispose de l'autorité totale pour gérer intelligemment le détroit d'Ormuz», a déclaré le commandement naval des Gardiens, selon la télévision d'Etat (Irib), ajoutant que le passage du détroit ne serait «accordé qu'aux navires civils dans des conditions spécifiques».
Cette déclaration intervient après l'annonce du Commandement central américain indiquant que deux navires de guerre de l'US Navy avaient franchi cette voie maritime stratégique pour neutraliser des mines posées par Téhéran.
Source: AFP
Le Pakistan appelle à continuer à observer le cessez-le-feu
Le Pakistan a exhorté dimanche les Etats-Unis et l'Iran à continuer à respecter leur cessez-le-feu de deux semaines en vigueur, malgré l'échec de leurs négociations de paix à Islamabad.
«Il est impératif que les parties continuent à respecter leur engagement en faveur du cessez-le-feu», a déclaré le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Ishaq Dar, dont le pays a été l'hôte des négociations et a servi de médiateur.
«Le Pakistan a joué et continuera à jouer son rôle pour faciliter le dialogue entre la République islamique d'Iran et les Etats-Unis d'Amérique dans les jours à venir», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Israël veut un accord de paix avec le Liban «qui tiendra pour des générations», dit Netanyahu
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré samedi soir que son pays voulait un accord de paix avec le Liban «qui tiendra pour des générations», à quelques jours de négociations prévues à Washington entre Israël et Beyrouth.
«Le Liban s'est tourné vers nous pour entamer des négociations directes (...) J'ai posé deux conditions: nous voulons le désarmement du Hezbollah et nous voulons un véritable accord de paix qui tiendra pour des générations», a-t-il déclaré lors d'une allocution télévisée.
Israël est en guerre ouverte au Liban contre le Hezbollah, mouvement chiite allié de Téhéran, depuis le 2 mars.
Source: AFP
Vives divergences sur le détroit d'Ormuz
Les Etats-Unis ont des «demandes excessives» concernant le détroit d'Ormuz au cours des négociations directes à Islamabad pour obtenir une trêve durable à la guerre au Moyen-Orient, ont affirmé samedi des médias iraniens.
Selon l'agence de presse Fars, «les Etats-Unis formulent des exigences excessives concernant le détroit», ainsi que «des exigences inacceptables sur plusieurs autres questions».
L'agence de presse Tasmin écrit que «la délégation américaine a entravé les progrès des négociations avec ses habituelles demandes excessives», ajoutant que la question du détroit d'Ormuz «est l'un des sujets qui suscitent de vives divergences».
Source: AFP
Israël estime avoir «anéanti» le programme nucléaire iranien
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré samedi soir que son pays avait «anéanti» les programmes nucléaire et balistique iraniens lors de ses frappes contre la République islamique, au moment où des pourparlers se tiennent entre Washington et Téhéran à Islamabad.
«Nous avons réussi à anéantir le programme nucléaire et à anéantir le programme de missiles» de l'Iran, a-t-il affirmé lors d'une allocution télévisée, ajoutant que la guerre contre Téhéran avait également affaibli les dirigeants iraniens et leurs alliés régionaux. «Ils voulaient nous étrangler, et (maintenant) c'est nous qui les étranglons. Ils nous menaçaient d'anéantissement, et maintenant ils se battent pour leur survie», a-t-il encore dit.
Source: AFP
«Assez de l'idolâtrie du moi et de l'argent, lance le pape
Le pape Léon XIV a fustigé les va-t-en-guerre samedi, appelant des milliards de personnes à travers le monde à embrasser la paix et à «croire de nouveau en l'amour, la modération et la bonne politique». Dans l'une de ses plus virulentes critiques des conflits qui embrasent la planète, notamment au Moyen-Orient, le pape américain a déclaré que la foi était nécessaire «pour affronter ensemble ce moment dramatique de l'histoire».
«Assez de l'idolâtrie du moi et de l'argent! Assez des démonstrations de force! Assez de guerre! La véritable force se manifeste en servant la vie», a déclaré le souverain pontife dans une allocution lors d'une veillée de prière pour la paix à la basilique Saint-Pierre de Rome.
«Chers frères et soeurs, il existe certainement des responsabilités impératives qui incombent aux dirigeants des nations. Vers eux nous nous écrions: arrêtez! Il est temps de faire la paix! Asseyez-vous à la table du dialogue et de la médiation, et non à la table où se planifie le réarmement et où se décident des actions meurtrières!», a lancé le pape. Comme il l'a déjà fait par le passé, le souverain pontife natif de Chicago n'a cité aucun responsable politique par son nom et n'a pas désigné de pays en particulier.
Source: AFP
Des discussions de haut niveau sont en cours, selon la Maison Blanche
La Maison Blanche a déclaré que des discussions trilatérales de haut niveau entre les Etats-Unis, l'Iran et le Pakistan étaient «en cours» samedi soir à Islamabad, en vue de mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.
Un haut responsable de la Maison Blanche a indiqué, dans un bref communiqué, que les pourparlers se poursuivaient, après des informations rapportées par les médias d'Etat iraniens selon lesquelles deux séries de discussions avaient eu lieu et une troisième était attendue.
Source: AFP
Deux sessions de négociations entre Iran et Etats-Unis, une troisième probable «ce soir ou demain»
La télévision d'Etat iranienne a affirmé samedi que deux sessions de négociations de paix entre la République islamique et les Etats-Unis s'étaient déroulées samedi au Pakistan et qu'une troisième se tiendrait «probablement ce soir ou demain» dimanche.
«Les experts des deux parties sont en train d'échanger des textes» pour parvenir à un accord de paix au-delà du cessez-le-feu de deux semaines entré en vigueur mercredi, a précisé la télévision, citant des informations «d'une personne proche des négociateurs» iraniens.
Plus tôt samedi, deux responsables pakistanais avaient révélé à l'AFP sous couvert d'anonymat la tenue de deux sessions successives lors de ces négociations, qui se tiennent à un niveau sans précédent entre les deux pays ennemis depuis la Révolution islamique de 1979. L'un de ces responsables avait parlé d'une «ambiance générale (...) cordiale» lors de ces pourparlers à Islamabad, auxquelles participent des représentants du Pakistan, médiateur de la trêve.
Source: AFP
Le bilan des frappes israéliennes dépasse les 2000 morts
Les frappes israéliennes au Liban ont tué 2020 personnes depuis le début de la guerre entre le Hezbollah pro-iranien et Israël le 2 mars, a indiqué samedi le ministère libanais de la Santé.
Ce nouveau bilan fait état de 248 femmes, 165 enfants et 85 membres du personnel médical et de secours tués, et de 6436 blessés.
Source: AFP
Deux navires de la marine américaine ont franchi le détroit d'Ormuz dans une opération de déminage
Deux destroyers de la marine américaine ont franchi samedi le détroit d'Ormuz afin de commencer à «poser les conditions» d'un déminage de cette voie maritime stratégique contrôlée par l'Iran, a affirmé le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom).
Les deux navires ont opéré dans le cadre «d'une mission plus large visant à s'assurer que le détroit est entièrement débarrassé des mines marines précédemment posées par les Gardiens de la révolution iraniens», a précisé le Centcom dans un communiqué sur X.
Source: AFP