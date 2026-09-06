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«Ils veulent à nouveau la guerre»
La tension monte entre Moscou et Berlin

Le ministre russe Sergueï Lavrov a accusé Berlin d'attiser les tensions avec Moscou après que l'Allemagne a incriminé la Russie dans l'attaque d'un drone explosif sur l'aéroport de Leipzig au mois d'août.
Publié: 13:56 heures
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Dernière mise à jour: il y a 17 minutes
Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et le chef du Kremlin Vladimir Poutine ont réagi aux accusations de Berlin.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a accusé Berlin de vouloir «à nouveau» la guerre contre la Russie, dans un climat de vives tensions après que l'Allemagne a accusé Moscou d'avoir envoyé un drone chargé d'explosif sur l'aéroport de Leipzig.

«Ils ont trouvé un drone. Ils ont décrété qu'il s'agissait d'un drone russe, sans que personne ne cherche à creuser. C'est en fin de compte le début d'une véritable guerre», a réagi M. Lavrov, cité dimanche par les agences de presse russes.

Berlin a annoncé mardi la fermeture au 18 septembre du dernier consulat russe sur son territoire, à Bonn (ouest), et du centre culturel russe de Berlin, aussi appelé «Maison russe». Cette annonce a été faite après que l'Allemagne a officiellement accusé la Russie d'avoir envoyé un drone chargé d'explosifs début août à l'aéroport de Leipzig, une plateforme militaire clé pour l'armée allemande et pour l'OTAN.

Une «nouvelle erreur grossière» selon Poutine

«Je me rappelle qu'avant le début de la Deuxième guerre mondiale, la Grande guerre patriotique, les Allemands ont aussi fermé leurs missions diplomatiques... Ils veulent à nouveau la guerre», a commenté Sergueï Lavrov.

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Le chef de la diplomatie russe s'en est aussi pris au chancelier Friedrich Merz: «Il se dirige, au fond, vers une déclaration de guerre à notre encontre. Les leçons de l'Histoire n'ont pas été retenues. Et on dirait que toutes ces métastases du nazisme commencent à se propager», a affirmé M. Lavrov. «C'est un phénomène dangereux. Et il me semble que le gouvernement russe tirera les conclusions appropriées», a-t-il ajouté.

En contrepartie, la Russie a annoncé cette semaine la fermeture prochaine de l'Institut Goethe sur son territoire et convoqué le chargé d'affaires allemand à Moscou, en dénonçant les «agissements et déclarations antirusses des autorités allemandes». Pour sa part, le président russe Vladimir Poutine a qualifié de «nouvelle erreur grossière» les mesures des autorités allemandes contre la Russie. 

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