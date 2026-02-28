Dubaï secouée par une explosion: témoignage d'une expatriée

«J'ai entendu une explosion il y a une heure. Sans doute une bombe a été désamorcée. Le calme est revenu. Il n'y a pas eu d'alerte. Le gouvernement envoie des SMS à tous en cas d'urgence. Pour l'instant, je n'ai rien reçu.»

Elle et son mari ont émigré il y a trois ans. Ils vivaient auparavant dans le canton de Berne. «J'ai un mauvais pressentiment. J'ai peur.» Son mari est actuellement à l'étranger. Il se trouvait dans un centre commercial au moment de l'explosion. «Certains ont paniqué et ont voulu rentrer chez eux. D'autres se sont immédiatement rués sur les commerces.»

D'autres témoins

D'autres témoins à Dubaï ont eux-aussi entendu une explosion et vu des missiles fendre le ciel après que l'Iran a mené des frappes au Emirats arabes unis samedi. «C'était une grosse explosion et elle a fait trembler les fenêtres», a déclaré un témoin à l'AFP, sous couvert d'anonymat, faisant écho à un récit similaire d'un autre habitant de Dubaï.

Une autre résidente a dit avoir vu trois missiles traverser le ciel avant de disparaître au loin, les décrivant comme des «boules de feu» suivies d'une traînée de fumée. Un civil a été tué dans la capitale émiratie, Abu Dhabi, qui abrite une base militaire américaine, lorsque l'Iran a lancé des frappes à travers la région après une attaque américaine et israélienne.