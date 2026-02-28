Plusieurs bâtiments de la résidence du guide suprême touchés
Le «New York Times» a publié une image satellite fournie par le constructeur aéronautique Airbus montrant la destruction de plusieurs bâtiments du complexe de Téhéran où résiderait habituellement le guide suprême iranien Ali Khamenei. Ce site serait considéré comme la résidence officielle de Khamenei et le centre administratif de la capitale iranienne.
Des pans de toitures semblent s'être effondrés et des débris sont visibles à des endroits où les bâtiments étaient auparavant intacts. Les autorités iraniennes n'ont fait aucune déclaration officielle concernant ces dégâts. On ignore toujours où se trouve l'ayatollah. Khamenei n'a donné aucun signe de vie depuis le début de l'attaque.
Au moins 51 morts dans une école en Iran
Suite à une attaque présumée américano-israélienne contre une école de jeunes filles dans le sud de l'Iran, le bilan des victimes s'élève à au moins 51 morts, enfants et enseignants, selon l'agence de presse officielle iranienne IRNA. Au moins 45 autres personnes auraient été blessées lors de cette frappe militaire à Minab, dans la province d'Hormozgan.
Le Corps des gardiens de la révolution islamique iranien dispose d'une base dans la ville. Les États-Unis et Israël n'ont pas encore commenté l'incident.
«Dégâts importants» causés par un missile iranien sur une base au Koweït, selon Rome
Un missile lancé samedi par l'Iran en représailles aux frappes américaines et israéliennes a causé des «dégâts importants» sur la piste d'une base aérienne au Koweït qui accueille des membres de l'armée de l'air italienne, a déclaré le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani, cité par l'agence de presse Ansa.
«La piste a subi des dégâts importants mais aucun membre du personnel italien n'a été blessé», a indiqué Antonio Tajani aux journalistes, précisant que les militaires italiens s'étaient abrités dans un bunker sur la base.
Source: AFP
Panique à Dubaï après des explosions à Abu Dhabi
Suite aux attaques iraniennes dans plusieurs pays du Moyen-Orient, la panique semble se répandre. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des files de voitures s'étendant sur des kilomètres à Dubaï, les automobilistes tentant de quitter la ville.
Aucune attaque n'a encore eu lieu dans la métropole des Emirats arabes unis. Un lecteur confirme: «Aucun incident à signaler pour le moment.» Cependant, la capitale, Abou Dhabi, a été touchée: plusieurs explosions y ont été signalées.
Le Bahreïn évacue un quartier
Le Bahreïn a déclaré qu'il évacuait des habitants d'un quartier abritant le siège de la Cinquième flotte de la marine américaine, qui avait été visé plus tôt samedi par des missiles iraniens.
«Le ministère de l'Intérieur a commencé à évacuer les citoyens et les résidents dans la zone de Juffair. Nous appelons à votre coopération avec les autorités compétentes», a indiqué le ministère dans un communiqué.
Au moins deux morts dans une attaque contre une base en Irak abritant un groupe pro-iranien
Un bombardement visant une base militaire irakienne abritant un groupe pro-iranien a tué au moins deux combattants, ont annoncé samedi les autorités irakiennes. La base militaire de Jurf al-Sakher également connue sous le nom de Jurf al-Nasr, dans le sud de l'Irak, appartient à Hachd al-Chaabi, un réseau d'anciens paramilitaires aujourd'hui intégrés aux troupes régulières. «Le groupe a pour sa part annoncé dans un communiqué son intention de lancer des attaques imminentes contre des bases américaines «en réponse à leur agression.»
Selon la cellule média gouvernementale chargée de la sécurité, «plusieurs frappes» ont eu lieu sur la région de Jurf al-Nasr à 11h50 (08h50 GMT) et ont «causé la mort de deux personnes» et blessé trois autres personnes. «Il n'est pas clair dans l'immédiat si l'attaque a été menée par les Américains ou les Israéliens», a indiqué une source du réseau Hachd al-Chaabi à l'AFP.
Sanctionnées par Washington, les factions irakiennes soutenues par Téhéran n'étaient pas intervenues dans la guerre déclenchée par Israël en juin 2025 contre l'Iran. Plusieurs explosions ont été entendues samedi près du consulat américain à Erbil, dans le nord de l'Irak, ont rapporté des journalistes de l'AFP.
Une source de sécurité israélienne affirme que les frappes continueront «aussi longtemps que nécessaire»
Une source de sécurité israélienne a affirmé samedi que les frappes sur l'Iran continueraient «aussi longtemps que nécessaire», après le début d'une opération lancée en coordination avec les Etats-Unis contre des cibles militaires de la République islamique.
«Nous allons maintenant poursuivre nos opérations, aussi longtemps que nécessaire, pour nous assurer que le régime iranien ne puisse plus compromettre la stabilité de la région et la stabilité internationale au sens large», a déclaré cette source, parlant à des journalistes sous couvert d'anonymat.
Source: AFP
Les frappes contre l'Iran ne sont «pas conformes» au droit international, affirme la Norvège
Les frappes contre l'Iran, présentées par Israël comme «préventives», ne sont «pas conformes» au droit international, a estimé samedi le chef de la diplomatie norvégienne, en appelant à chercher une issue diplomatique.
«L'attaque est décrite par Israël comme une frappe préventive, mais elle n'est pas conforme au droit international. Une attaque préventive suppose l'existence d'une menace imminente», a déclaré Espen Barth Eide dans un courriel envoyé à l'AFP par ses services.
«Nous appelons les parties à faire preuve de retenue et à ne pas renoncer aux possibilités de trouver des solutions diplomatiques au conflit», a-t-il ajouté.
Dubaï secouée par une explosion: témoignage d'une expatriée
«J'ai entendu une explosion il y a une heure. Sans doute une bombe a été désamorcée. Le calme est revenu. Il n'y a pas eu d'alerte. Le gouvernement envoie des SMS à tous en cas d'urgence. Pour l'instant, je n'ai rien reçu.»
Elle et son mari ont émigré il y a trois ans. Ils vivaient auparavant dans le canton de Berne. «J'ai un mauvais pressentiment. J'ai peur.» Son mari est actuellement à l'étranger. Il se trouvait dans un centre commercial au moment de l'explosion. «Certains ont paniqué et ont voulu rentrer chez eux. D'autres se sont immédiatement rués sur les commerces.»
D'autres témoins
D'autres témoins à Dubaï ont eux-aussi entendu une explosion et vu des missiles fendre le ciel après que l'Iran a mené des frappes au Emirats arabes unis samedi. «C'était une grosse explosion et elle a fait trembler les fenêtres», a déclaré un témoin à l'AFP, sous couvert d'anonymat, faisant écho à un récit similaire d'un autre habitant de Dubaï.
Une autre résidente a dit avoir vu trois missiles traverser le ciel avant de disparaître au loin, les décrivant comme des «boules de feu» suivies d'une traînée de fumée. Un civil a été tué dans la capitale émiratie, Abu Dhabi, qui abrite une base militaire américaine, lorsque l'Iran a lancé des frappes à travers la région après une attaque américaine et israélienne.
L'Iran confirme avoir ciblé la marine américaine à Bahreïn (communiqué)
Les Gardiens de la révolution iraniens ont confirmé samedi avoir ciblé la Cinquième flotte de la marine américaine stationnée à Bahreïn, l'Etat du Golfe ayant auparavant annoncé que la base avait été touchée par une attaque de missiles.
«Les missiles et les drones du Corps des Gardiens de la Révolution islamique ont frappé le quartier général de la Cinquième flotte de l'US Navy à Bahreïn, ainsi que d'autres bases américaines au Qatar et aux Emirats arabes unis, et des centres militaires et de sécurité situés au coeur des territoires occupés», a écrit l'armée idéologique de la République islamique d'Iran dans un communiqué diffusé par l'agence de presse Tasnim.
L’Iran demande aux habitants de quitter Téhéran
Suite aux attaques israélo-américaines, le Conseil national de sécurité iranien a conseillé à la population de quitter la capitale, Téhéran. «En raison de ces attaques, vous devriez, dans la mesure du possible et en gardant votre calme, vous rendre dans d'autres lieux et villes, si vous le pouvez», a déclaré le puissant organe de sécurité de la République islamique dans un communiqué.
Le comité a également indiqué qu'il n'y avait aucune inquiétude quant à l'approvisionnement en biens de consommation courante. Le public est invité à éviter les rassemblements dans les centres commerciaux, car cela pourrait présenter un risque. Les écoles et les universités resteront fermées jusqu'à nouvel ordre. Les banques resteront ouvertes. Des restrictions seront appliquées aux services publics.
Israël mobilise 70'000 réservistes pour faire face à l’Iran
Israël prévoit de mobiliser environ 70'000 réservistes pour le nouveau conflit avec l'Iran. Un responsable militaire israélien a indiqué que la plupart appartiendraient à la défense aérienne et au Commandement de la sécurité intérieure. «Mais une forte présence sera également déployée à nos frontières», a-t-il déclaré aux journalistes.
L'armée est préparée à «divers scénarios», tant en matière de défense des frontières que face à d'éventuelles attaques contre Israël de la part des alliés de l'Iran. Interrogé sur la durée de cette nouvelle opération militaire, il a répondu: «Aussi longtemps que nécessaire.» L'Iran a tiré des dizaines de missiles sur Israël jusqu'à présent, mais aucun n'a atteint sa cible de manière significative.
Concernant les attaques israéliennes contre l'Iran, le responsable a déclaré: «Notre première salve visait des zones essentielles à la liberté d'action.» Il a ajouté que ces attaques ciblaient «des cibles hautement prioritaires, des individus impliqués dans le plan visant à détruire Israël», tout en refusant de fournir davantage de détails.
Plusieurs hauts responsables iraniens tués lors des frappes
Le correspondant de Reuters, Idrees Ali, rapporte sur la plateforme X que plusieurs hauts commandants des Gardiens de la révolution et des responsables politiques iraniens ont été tués lors des attaques américano-israéliennes contre le pays. Il tient cette information d'une source iranienne.