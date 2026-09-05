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En contradiction avec l'UE
La Hongrie maintient sa protection aux Ukrainiens mobilisables

En Hongrie, les Ukrainiens en âge de porter les armes continueront de bénéficier d'une protection. Un nouveau décret du gouvernement du Premier ministre Peter Magyar contredit une décision de l'UE qui exclut les réfugiés mobilisables.
Publié: il y a 4 minutes
Le Premier ministre hongrois Peter Magyar à Bled, en Slovénie, le 31 août 2026.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

La Hongrie continuera d'accueillir les Ukrainiens fuyant la conscription, en dépit d'une décision européenne récemment adoptée, selon un décret gouvernemental entré en vigueur samedi. En juillet, les pays de l'UE avaient accepté de prolonger jusqu'en mars 2028 le régime de protection temporaire accordé aux réfugiés ukrainiens sur leur territoire, mais en avaient exclu les personnes mobilisables à la demande de Kiev.

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D'après la loi martiale ukrainienne en vigueur, les hommes âgés de 23 à 60 ans n'ont pas le droit de quitter leur pays, sauf exceptions. Publié vendredi soir au Journal officiel hongrois, le décret rappelle que Budapest avait voté contre la décision européenne.

«La Hongrie maintient donc le champ des personnes concernées par la réglementation hongroise actuelle», précise le décret signé par le Premier ministre Peter Magyar et entré en vigueur samedi matin. Jeudi, le dirigeant hongrois avait déclaré que Budapest se réservait le droit de continuer à accorder une protection indépendamment des exigences de l'UE, soulignant l'existence d'une importante minorité hongroise en Transcarpatie, dans l'ouest de l'Ukraine.

Normaliser les relations avec Kiev

«Je trouve honteux et incompréhensible que l'Union européenne ait décidé d'enfermer des pères et des grands-pères dans un pays en guerre sans leur offrir aucune assistance», a-t-il déclaré lors d'un point de presse. Depuis son arrivée au pouvoir en mai, Peter Magyar s'efforce de normaliser les relations avec Kiev, qui s'étaient fortement dégradées sous son prédécesseur, le nationaliste pro-Kremlin Viktor Orban.

En juin, la Hongrie a levé son veto à l'ouverture des négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'UE, après que les deux pays ont conclu un accord sur les droits de la minorité ethnique hongroise. Mais Budapest bloque depuis toute avancée dans les discussions, accusant Kiev de ne pas respecter l'accord. Plus de 4,4 millions d'Ukrainiens bénéficient aujourd'hui du statut de protection de l'UE, créé quelques semaines après le début de l'invasion russe en février 2022. Il leur permet de séjourner, de travailler et d'accéder à des aides.



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