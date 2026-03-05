Kiev et Moscou échangent 200 prisonniers de guerre de chaque camp

La Russie et l'Ukraine ont annoncé avoir échangé jeudi 200 prisonniers de guerre de chaque camp, première étape d'une opération plus large convenue lors de récentes négociations à Genève.

La Russie a indiqué qu'un total de 1000 personnes – 500 de chaque camp – allaient être échangées jeudi et vendredi. «Aujourd'hui, 200 familles ukrainiennes ont reçu le message qu'elles attendaient le plus: leurs proches rentrent à la maison», a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux.

Il a diffusé une vidéo sur laquelle on peut voir ces militaires descendre de bus, les traits marqués, enveloppés dans des drapeaux ukrainiens, scander «Gloire à l'Ukraine!», entonner en cœur l'hymne ukrainien ou embrasser ceux venus les accueillir.

«Je suis de retour, mes chers» a dit un jeune soldat en s'adressant à sa famille en vidéo. Un autre essuyait ses larmes en entendant une voix féminine dans le haut-parleur de son smartphone: «Je t'aime, Sacha!» «Je t'aime aussi», a répondu cet homme au crâne rasé.

Source: AFP