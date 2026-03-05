Kiev et Moscou échangent 200 prisonniers de guerre de chaque camp
La Russie et l'Ukraine ont annoncé avoir échangé jeudi 200 prisonniers de guerre de chaque camp, première étape d'une opération plus large convenue lors de récentes négociations à Genève.
La Russie a indiqué qu'un total de 1000 personnes – 500 de chaque camp – allaient être échangées jeudi et vendredi. «Aujourd'hui, 200 familles ukrainiennes ont reçu le message qu'elles attendaient le plus: leurs proches rentrent à la maison», a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux.
Il a diffusé une vidéo sur laquelle on peut voir ces militaires descendre de bus, les traits marqués, enveloppés dans des drapeaux ukrainiens, scander «Gloire à l'Ukraine!», entonner en cœur l'hymne ukrainien ou embrasser ceux venus les accueillir.
«Je suis de retour, mes chers» a dit un jeune soldat en s'adressant à sa famille en vidéo. Un autre essuyait ses larmes en entendant une voix féminine dans le haut-parleur de son smartphone: «Je t'aime, Sacha!» «Je t'aime aussi», a répondu cet homme au crâne rasé.
Source: AFP
Un navire endommagé dans la région d'Odessa, Kiev accuse Moscou
Un navire battant pavillon panaméen a été endommagé mercredi soir par une frappe de drone russe alors qu'il quittait le port de Tchornomorsk, dans la région d'Odessa, et des membres d'équipage ont été blessés, ont indiqué jeudi les autorités ukrainiennes.
Ce navire, dont le nom n'a pas été précisé, quittait le port sur la mer Noire avec à son bord une cargaison de maïs lorsqu'il a été touché par un drone, selon Kiev.
Plusieurs membres d'équipage ont été blessés, ont indiqué les autorités portuaires ukrainiennes et le chef de l'administration militaire régionale d'Odessa, Oleg Kiper. «Des mesures ont été prises pour leur porter secours et les évacuer», a indiqué Oleg Kiper, sans plus de précision.
Source: AFP
Poutine reçoit mercredi à Moscou le chef de la diplomatie hongroise
Vladimir Poutine reçoit mercredi à Moscou le chef de la diplomatie hongroise Péter Szijjártó pour des discussions sur la question des livraisons de brut russe via un oléoduc qui traverse l'Ukraine, a annoncé le Kremlin.
Cette rencontre intervient alors que la Hongrie et la Slovaquie accusent l'Ukraine de traîner les pieds pour réparer une portion de l'oléoduc Droujba, endommagé par une frappe russe en janvier, ce que Kiev dément.
«Au Kremlin, Poutine recevra le ministre hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, qui est en visite à Moscou», a annoncé le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, lors de son briefing quotidien.
La Hongrie bloque notamment l'adoption d'un 20e paquet de sanctions de l'UE contre la Russie et le versement d'un prêt de 90 milliards d'euros à Kiev, tant qu'elle n'aura pas obtenu la reprise des livraisons via l'oléoduc.
Source: AFP
Von der Leyen et Zelensky discutent du pétrole russe bloqué
La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen va s'entretenir dans l'après-midi avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur la sécurité énergétique, en plein bras de fer entre Kiev et la Hongrie sur un oléoduc de pétrole russe bloqué.
La Hongrie et la Slovaquie accusent l'Ukraine de traîner les pieds pour rouvrir cet oléoduc Droujba, endommagé en janvier. Pour mettre la pression, le Premier ministre nationaliste hongrois Viktor Orban a décidé de bloquer un prêt de l'UE à l'Ukraine de 90 milliards d'euros, au grand dam de Bruxelles et de Kiev.
Mardi, la Commission européenne a indiqué poursuivre ses contacts avec l'Ukraine et dialoguer avec la Slovaquie et la Hongrie sur la sécurité de leur approvisionnement.
Sans faire explicitement le lien avec l'oléoduc Droujba, une porte-parole de la Commission a indiqué qu'Ursula von der Leyen échangerait au téléphone dans l'après-midi avec Volodymyr Zelensky à propos de la «sécurité énergétique».
Source: AFP
Les Hongrois combattant pour Kiev au cœur d'une discussion entre Orban et Poutine
Le président russe, Vladimir Poutine, et le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, ont évoqué lors d'un entretien téléphonique la question des citoyens hongrois ayant combattu aux côtés des forces ukrainiennes et faits prisonniers par Moscou, a indiqué mardi le Kremlin.
Cet entretien intervient dans un contexte de bras de fer entre Budapest et Kiev concernant des livraisons de pétrole russe à la Hongrie via l'Ukraine. Les deux hommes ont aussi évoqué, selon le Kremlin, les conséquences possibles de la guerre au Moyen-Orient sur le marché mondial de l'énergie.
Source: AFP
Plus faible avancée russe en février depuis près de deux ans
Les forces russes ont enregistré en février leur plus faible avancée en Ukraine depuis le printemps 2024, sous l'effet de contre-offensives ukrainiennes essentiellement dans le sud-est du pays, selon l'analyse par l'AFP des données de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW).
Le mois dernier, l'armée russe a avancé de 123 km2, soit la plus faible progression depuis celle de 99 km2 en avril 2024. Ce chiffre exclut les avancées revendiquées côté russe mais ni confirmées ni infirmées par l'ISW, qui travaille avec le Critical Threats Project (émanation de l'American Enterprise Institute ou AEI), autre centre de réflexion américain spécialisé dans l'étude des conflits.
Source: AFP
Ukraine: au moins six morts dans des frappes russes, dont l'une sur un train
Au moins six personnes sont mortes dans des frappes russes qui ont touché plusieurs régions de l'Ukraine, dont l'une sur un train de banlieue, ont indiqué lundi les autorités ukrainiennes.
A Kramatorsk, ville proche de la ligne de front et menacée par l'avancée des troupes russes dans l'est de l'Ukraine, trois personnes ont été tuées lundi matin, a annoncé le chef de l'administration militaire de la ville, Oleksandr Gontcharenko. Dans la région de Tcherniguiv (nord), une octogénaire a été tuée pendant la nuit.
Un homme de 55 ans a lui été tué lors d'attaques de drones russes qui ont touché plusieurs zones de la région de Dnipropetrovsk (est), selon les autorités locales. «Les secouristes ont extrait son corps des décombres de l'une des maisons détruites», a indiqué le chef de l'administration militaire régionale Oleksandr Ganja.
Un drone russe a par ailleurs frappé le compartiment d'un train de banlieue de Kryvyï Rig dans la région de Dnipropetrovsk, faisant un mort et sept blessés parmi les passagers, a indiqué le vice-Premier ministre pour la Reconstruction de l'Ukraine, Oleksiï Kouleba. Les passagers ont été évacués et les blessés hospitalisés, a-t-il dit.
Source: AFP
Zelensky dit espérer que les négociations avec Moscou auront lieu
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré lundi qu'il espérait toujours qu'une nouvelle rencontre Ukraine-Russie-Etats-Unis puisse se tenir entre les 5 et 8 mars, en dépit de la guerre au Moyen-Orient.
«A cause des combats en cours, nous ne pouvons pas confirmer aujourd'hui que la rencontre aura lieu à Abou Dhabi, mais personne ne l'a annulée. La rencontre devrait avoir lieu», a affirmé M. Zelensky en réponse à des questions de journalistes, ajoutant que la Turquie et la Suisse pouvaient représenter des alternatives pour accueillir ces pourparlers.
M. Zelensky s'est aussi déclaré préoccupé par un possible manque de munitions pour des systèmes de défense aérienne, cruciales pour contrer les frappes russes, en cas de prolongation de la guerre au Moyen-Orient.
«Bien sûr, cette question nous préoccupe et c'est pourquoi nous sommes en contact avec nos partenaires», a-t-il déclaré dans un message à un groupe de journalistes dont l'AFP, tout en assurant n'avoir pas encore reçu de «signaux» en ce sens de la part des Européens ou Etats-uniens. «Mais nous comprenons nous-mêmes qu'une guerre prolongée – si elle est prolongée – et l'intensité des hostilités vont affecter la quantité de défense aérienne pour nous», a-t-il ajouté.
Source: ATS
Les attaques nocturnes de missiles russes au plus haut en février depuis début 2023
La Russie a tiré plus de missiles sur l'Ukraine en février que durant n'importe quel autre mois depuis au moins début 2023, lors d'attaques nocturnes visant en particulier le réseau énergétique, selon une analyse de données ukrainiennes réalisée par l'AFP.
Les forces russes ont lancé 288 missiles sur le pays en février, soit une hausse d'environ 113% par rapport aux 135 missiles lancés en janvier, d'après une compilation des chiffres fournis chaque jour par l'armée de l'air ukrainienne.
Source; AFP
Une frappe russe fait un mort dans l'est de l'Ukraine
Une frappe russe a coûté la vie à un homme et fait quatre blessés dans la région de Dnipropetrovsk, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé le chef de son administration militaire dimanche matin. «L'ennemi a attaqué trois districts de la région dix fois avec des drones et de l'artillerie», a écrit Oleksandr Ganja sur Telegram.
«Dans le district de Synelnykove, les communautés de Slavgorod et Mezhivska ont été touchées», et «malheureusement, un homme est mort», a-t-il ajouté. D'autres frappes russes ont été signalées dans la ville portuaire d'Odessa, sur la mer Noire, ainsi qu'à Kharkiv (nord-est), où un incendie provoqué par l'une des attaques a entraîné l'évacuation d'un dortoir, selon le maire de la ville, Igor Terekhov.
De l'autre côté de la frontière, dans la région russe méridionale de Briansk, une attaque de drone ukrainienne a coûté la vie à une femme dans le village de Chernookovo, a déclaré le gouverneur local, Aleksandr Bogomaz.
Source: AFP
Le Kremlin juge «absurde» de dire que le drone brouillé non loin du porte-avions français était russe
Le Kremlin a qualifié vendredi d'«absurdes» les propos de la Suède selon lesquels le drone brouillé par l'armée suédoise non loin du porte-avions français Charles de Gaulle en escale à Malmö était probablement d'origine russe.
«Si vous rapportez correctement les déclarations (des autorités suédoises, ndlr) – à savoir que le drone est russe uniquement parce qu'il y avait un navire russe à proximité –, alors cette déclaration est tout à fait absurde», a déclaré le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov en réponse à la question d'un journaliste, tout en disant «ne pas connaître les détails» de cet incident.
Source: AFP