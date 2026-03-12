Israël étend ses bombardements au centre de Beyrouth

Le guide suprême iranien s'adresse au monde

Le nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a appelé jeudi à maintenir fermé le détroit d'Ormuz, passage hautement stratégique du commerce de pétrole mondial, alors que les cours du pétrole continuent de flamber.

Désigné dimanche soir à la place de son père Ali Khamenei, tué au début des attaques israélo-américaines sur l'Iran, le nouveau dirigeant n'est toujours apparu en public et a été blessé lui-même dans une frappe.

Venger les victimes

Donald Trump a au même moment déclaré que la nécessité de «stopper» l'Iran passait avant les prix du pétrole, toujours en hausse malgré la décision des pays membres de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) d'utiliser leurs réserves stratégiques.

Dans son premier message, lu par une présentatrice de la télévision nationale, Mojataba Khamenei a également appelé les pays de la région à fermer les bases américaines qu'ils abritent sur leur sol, et promis de venger les victimes de la guerre - «jusqu'au bout». Son discours intervient alors que la guerre au Moyen-Orient entraîne «la plus importante perturbation» de l'approvisionnement mondial du pétrole de l'histoire, a averti jeudi l'AIE.

La navigation est pratiquement bloquée dans le détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial, par où transite environ 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié (GNL) mondiaux.

Il a également été annoncé que les attaques contre les Etats du Golfe se poursuivraient. Au cours des dernières heures, l'état de santé de Mojtaba Khamenei a fait l'objet d'intenses spéculations. Des rumeurs circulent selon lesquelles il serait dans le coma.

Source: AFP