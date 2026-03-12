Israël étend ses bombardements au centre de Beyrouth

Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Il succède à son père Ali Khamenei, mort assassiné le 28 février lors de la première attaque américano israélienne.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1250 personnes en Iran, selon le Croissant-rouge iranien, de 687 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 11 morts en Israël et de sept soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait 13 morts.
Tandis que les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, Israël a étendu la guerre Liban, bastion du Hezbollah.
De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Les compagnies Swiss et Edelweiss s'affairent à rapatrier les ressortants suisses bloqués au Moyen-Orient. Selon le DFAE, 3349 voyageurs suisses étaient toujours bloqués au Moyen-Orient, dimanche 8 mars.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, les bourses ont plongé: le prix du pétrole a frôlé les 120 dollars le baril et le gaz européen s'est envolé de 30%.
Israël a mené des frappes dans le centre de Beyrouth
L'armée israélienne a annoncé jeudi mener des frappes «de grande ampleur» contre le mouvement libanais pro-iranien Hezbollah «à travers Beyrouth».
L'armée «a lancé une vague de frappes visant les infrastructures terroristes du Hezbollah à travers Beyrouth», indique un communiqué. Des journalistes de l'AFP ont signalé au même moment une frappe sur un immeuble du centre de Beyrouth, après un appel à évacuer lancé par l'armée israélienne.
Des habitants du centre de Beyrouth appelés à évacuer par Israël
L'armée israélienne a appelé jeudi les habitants de plusieurs immeubles d'un quartier du centre de Beyrouth à évacuer les lieux, avant des opérations visant le mouvement islamiste libanais Hezbollah, soutenu par l'Iran.
«Alerte urgente aux habitants de Beyrouth, en particulier du quartier de Bachoura (...) vous vous trouvez à proximité d'une installation appartenant au Hezbollah terroriste, contre laquelle l'armée va agir», a indiqué sur X un porte-parole en langue arabe de l'armée, le colonel Avichay Adraee.
«Vous devez évacuer immédiatement le bâtiment indiqué ainsi que les bâtiments voisins et vous en éloigner à une distance d'au moins 300 mètres», a-t-il ajouté, en joignant une carte où l'édifice visé est encadré en rouge.
Source: AFP
Le guide suprême iranien s'adresse au monde
Le nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a appelé jeudi à maintenir fermé le détroit d'Ormuz, passage hautement stratégique du commerce de pétrole mondial, alors que les cours du pétrole continuent de flamber.
Désigné dimanche soir à la place de son père Ali Khamenei, tué au début des attaques israélo-américaines sur l'Iran, le nouveau dirigeant n'est toujours apparu en public et a été blessé lui-même dans une frappe.
Venger les victimes
Donald Trump a au même moment déclaré que la nécessité de «stopper» l'Iran passait avant les prix du pétrole, toujours en hausse malgré la décision des pays membres de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) d'utiliser leurs réserves stratégiques.
Dans son premier message, lu par une présentatrice de la télévision nationale, Mojataba Khamenei a également appelé les pays de la région à fermer les bases américaines qu'ils abritent sur leur sol, et promis de venger les victimes de la guerre - «jusqu'au bout». Son discours intervient alors que la guerre au Moyen-Orient entraîne «la plus importante perturbation» de l'approvisionnement mondial du pétrole de l'histoire, a averti jeudi l'AIE.
La navigation est pratiquement bloquée dans le détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial, par où transite environ 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié (GNL) mondiaux.
Il a également été annoncé que les attaques contre les Etats du Golfe se poursuivraient. Au cours des dernières heures, l'état de santé de Mojtaba Khamenei a fait l'objet d'intenses spéculations. Des rumeurs circulent selon lesquelles il serait dans le coma.
Source: AFP
Les Gardiens de la Révolution vont tout faire pour garder le détroit d'Ormuz fermé
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont promis jeudi de garder le détroit d'Ormuz fermé, après une demande en ce sens du nouveau guide suprême Mojtaba Khamenei.
«En réponse à l'ordre du commandant en chef, nous porterons les coups les plus sévères à l'agresseur ennemi tout en maintenant fermé le détroit d'Ormuz», a déclaré sur X le commandant des forces navales iraniennes Alireza Tangsiri, peu après le premier discours du nouveau guide, lu à la télévision d'Etat par une présentatrice.
Source: AFP
Le Hezbollah revendique un tir de missiles contre la défense antiaérienne israélienne à Césarée
Le Hezbollah libanais a affirmé jeudi, dans un communiqué, avoir tiré des missiles sur les systèmes de défense antiaérienne dans la région de Césarée (centre d'Israël), où le Premier ministre Benjamin Netanyahu a une résidence.
Le Hezbollah avait annoncé mercredi soir avoir intensifié ses frappes contre Israël. Jeudi, Téhéran a indiqué avoir réalisé une opération de frappes «conjointe» entre la formation pro-iranienne et les Gardiens de la révolution iraniens.
Source: AFP
L'Iran menace de viser les infrastructures électriques dans la région si les Etats-Unis font de même
L'Iran ciblera des infrastructures électriques dans la région si Donald Trump met à exécution ses menaces de viser celles de l'Iran, a juré jeudi le chef du Conseil de sécurité nationale iranien, Ali Larijani.
«S'ils font ça, la région toute entière sera plongée dans le noir en moins d'une demi-heure et l'obscurité donne de nombreuses opportunités pour traquer les soldats américains», a-t-il écrit sur X.
Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi que les forces américaines pouvaient réduire à néant l'approvisionnement électrique de l'Iran «en une heure».
Source: AFP
Israël étend son appel aux populations libanaises à évacuer
L'armée israélienne a étendu jeudi son appel à évacuer aux habitants du sud du Liban, élargissant vers le nord la zone où elle a dit se préparer à mener des opérations contre le mouvement islamiste Hezbollah, soutenu par l'Iran.
«Avertissement urgent aux habitants du sud du Liban. Les activités terroristes du Hezbollah contraignent l'armée israélienne à agir fermement contre lui», a indiqué sur X un porte-parole en langue arabe de l'armée, le colonel Avichay Adraee. Il a ajouté que les habitants du sud du Liban devaient «se déplacer immédiatement au nord du fleuve Zahrani», qui coule à environ 40 kilomètres au nord de la frontière avec Israël.
Les appels à évacuer lancés par l'armée israélienne en prévision de frappes contre le Hezbollah dans le sud du Liban concernaient essentiellement jusqu'à présent les régions situées au sud du fleuve Litani, à environ 30 kilomètres au nord de la frontière.
Source: AFP
Incendie sur un navire Hapag-Lloyd dans le Golfe touché par des éclats de munitions
Un feu s'est déclaré sur navire de la compagnie maritime allemande Hapag-Lloyd jeudi dans le Golfe persique après avoir été touché par des éclats d'une munition de guerre, a déclaré un porte-parole à l'AFP, précisant que l'incendie n'a pas fait de blessés.
«Nous ne savons pas exactement d'où provenaient ces éclats, s'il s'agissait d'un missile, d'un drone ou d'un autre type de projectile», a-t-il indiqué alors que les attaques se multiplient au Moyen-Orient en pleine guerre entre les Etats-Unis, Israël et l'Iran. Selon lui, l'incident a eu lieu à l'aube et l'incendie a été éteint.
Source: AFP
La Turquie «parle avec l'Iran et les Etats-Unis» pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient
La Turquie est en dialogue avec l'Iran et les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient et assurer un retour à la table des négociations, a affirmé jeudi le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan.
«Nous sommes plus que jamais à l'heure où la négociation et le dialogue sont indispensables. Nos efforts en ce sens se poursuivront. Nous parlons à la fois avec la partie iranienne et la partie américaine», a-t-il précisé lors d'une conférence de presse à Ankara.
Source: AFP
L'Iran dit avoir ciblé Israël ainsi que des sites américains
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont déclaré jeudi avoir ciblé Israël ainsi que des sites américains aux Emirats arabes unis, en Irak et au Koweït.
«Le point de rassemblement des forces américaines sur la route Cheikh Zayed (à Dubaï, NDLR) et leur position à l'aéroport Ahmad Al-Jaber (au Koweït) ont été visés», ont indiqué les Gardiens sur leur site internet Sepah News.
«La résidence des Marines américains sur la base d'Al Dhafra (aux Emirats), les bases mobiles américaines en Irak et le point de ralliement des bourreaux sionistes à Tel-Aviv ont été frappés», ont-ils ajouté.
Source: AFP
L'Iran accuse l'UE de «complicité»
Le ministère iranien des Affaires étrangères a accusé jeudi l'UE de «complicité» dans les attaques américano-israéliennes qui touchent l'Iran.
«L'indifférence et le consentement de l'Union européenne face à l'agression, aux brutalités et aux atrocités commises par les Etats-Unis et Israël ne s'apparentent à rien d'autre qu'à de la complicité», a écrit sur X le porte-parole du ministère, Esmaïl Baghaï.
Source: AFP
Le premier message du nouveau guide suprême est imminent
Le nouveau guide suprême iranien, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, va délivrer «dans quelques instants» son premier message depuis sa nomination, a annoncé jeudi sa chaîne Telegram officielle, sans préciser sous quelle forme.
Le message abordera «le leader martyr de la révolution», Ali Khamenei, tué au premier jour de l'attaque israélo-américaine, «le rôle et les devoirs du peuple, des forces armées, des organes exécutifs, du front de résistance, ainsi que des pays de la région et la manière de traiter avec les ennemis».
Source: AFP
La fermeture de la mosquée Al-Aqsa durant le ramadan fait jaser
Huit pays musulmans ont condamné Israël jeudi pour avoir fermé l'accès à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem pendant le mois de jeûne du ramadan, à la suite de la guerre déclenchée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran le 28 février.
Israël a fermé tous les lieux saints de la vieille ville de Jérusalem-Est pour des raisons de sécurité, mais les ministres des Affaires étrangères du Pakistan, de l'Égypte, de la Jordanie, des Emirats arabes unis, de l'Indonésie, de la Turquie, de l'Arabie saoudite et du Qatar ont jugé «illégale et injustifiée» cette décision.
Dans un communiqué commun, ces huit pays ont déclaré que la fermeture continue de la mosquée constituait «une violation flagrante du droit international... et du principe de libre accès aux lieux de culte».
Source: AFP