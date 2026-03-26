Israël dit avoir «éliminé» le chef de la marine iranienne

Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Il n'est jamais apparu en public depuis et son état de santé reste flou.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3268 personnes en Iran, parmi lesquelles 1443 civils, dont 217 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de 1094 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 17 civils tués en Israël et de 13 soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait des dizaines de morts.
Les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, tandis qu'Israël a étendu la guerre au Liban, bastion du Hezbollah. De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Un flou règne sur la tenue des négociations: Donald Trump affirme que des discussions ont lieu, tandis que l'Iran nie l'existence de pourparlers et a réitéré son refus de négocier.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, le prix du pétrole flambe. Les 32 pays membres de l'AIE ont massivement débloqué des réserves stratégiques de pétrole pour calmer les marchés. De son côté, Donald Trump peine à convaincre ses alliés de l'aider à sécuriser cette voie maritime d'importance mondiale.
Des pourparlers indirects en cours entre les États-Unis et l'Iran, dit le Pakistan
Des négociations indirectes sont en cours pour mettre fin à la guerre en Iran et Islamabad joue le rôle d'intermédiaire, a déclaré jeudi le ministre des Affaires étrangères pakistanais, Ishaq Dar.
M. Dar, qui est également vice-Premier ministre, a qualifié les spéculations sur des «pourparlers de paix» d'«inutiles», ajoutant : «En réalité, des discussions indirectes entre les États-Unis et l'Iran ont lieu par le biais de messages transmis par le Pakistan. Dans ce contexte, les États-Unis ont transmis 15 points, qui sont actuellement examinés par l'Iran».
«Des pays frères comme la Turquie et l'Égypte, entre autres, apportent également leur soutien à cette initiative», a-t-il ajouté sur X.
Source: AFP
Israël dit avoir «éliminé» le chef de la marine des Gardiens de la Révolution iraniens
Le ministre israélien de la Défense Israël Katz a annoncé jeudi que l'armée avait «éliminé» le commandant de la marine des Gardiens de la Révolution iraniens, dans une vidéo publiée par son bureau.
L'armée israélienne «a éliminé le commandant de la marine des Gardiens de la Révolution, partie directement responsable du minage et du blocage du détroit d'Ormuz», a déclaré M. Katz, promettant aux responsables des Gardiens, armée idéologique de la République islamique, de «continuer à les traquer un par un».
Source: AFP
Un soldat israélien tué «au combat» au Sud-Liban
L'armée israélienne a annoncé jeudi la mort «au combat» d'un soldat au Sud-Liban. «Le sergent-chef Ouri Grinberg, 21 ans, de Petah Tikva, combattant dans l'unité d'élite de reconnaissance de la brigade Golani, (est) tombé au combat dans le sud du Liban» annonce le communiqué de l'armée.
Ce décès porte à trois le nombre de soldats israéliens tués au Sud-Liban depuis le 2 mars, date de la reprise des hostilités avec le Hezbollah libanais. Israël a annoncé son intention de réoccuper la zone au sud du fleuve Litani dans le sud du Liban pour y rétablir une zone tampon sécuritaire.
Source: AFP
Deux morts et trois blessés à Abou Dhabi après l'interception d'un missile
Deux personnes ont été tuées et deux autres blessées par la chute de débris d'un missile intercepté dans la périphérie de la capitale émiratie Abou Dhabi, ont annoncé jeudi les autorités locales au 27e jour de la guerre au Moyen-Orient.
«L'incident a entraîné la mort de deux personnes non identifiées, fait trois blessés et endommagé plusieurs voitures», ont indiqué les autorités d'Abou Dhabi sur X.
Source: AFP
L'armée israélienne indique répondre à des attaques de missiles iraniens
L'armée israélienne a indiqué jeudi répondre à des attaques de missiles iraniens tirés en direction d'Israël, tandis que des sirènes d'alerte ont été déclenchées dans le centre du pays, certaines zones de Jérusalem et de Cisjordanie occupée.
«Les systèmes de défense (antiaériennes) sont en action pour intercepter la menace», a indiqué l'armée dans un communiqué, plus de 14 heures après la précédente attaque signalée.
Source: AFP
Les Emirats arabes unis disent répondre à des attaques de drones et de missiles venus d'Iran
Les Emirats arabes unis ont indiqué jeudi répondre à des attaques de drones et de missiles venus d'Iran, au 27e jour de la guerre au Moyen-Orient.
«Les défenses anti-aériennes sont en train de répondre à des menaces de missiles et de drones en provenance d'Iran», a indiqué, sur le réseau X, le ministère émirati de la Défense.
Source: AFP
L'armée israélienne affirme avoir mené des «frappes à grande échelle» en Iran
L'armée israélienne a affirmé jeudi avoir mené des «frappes à grande échelle» sur plusieurs zones d'Iran, dont Ispahan, dans le centre du pays, au 27e jour de la guerre au Moyen-Orient déclenchée fin février par une offensive israélo-américaine.
«Il y a peu, l'armée israélienne a achevé une série de frappes à grande échelle visant des infrastructures du régime terroriste iranien dans plusieurs endroits du pays», a-t-elle indiqué dans un court communiqué.
Source: AFP
Trump dit que les responsables iraniens qui «négocient» avec Washington craignent d'être «tués par les leurs»
Donald Trump a affirmé une nouvelle fois mercredi que l'Iran discutait d'un accord de paix avec Washington, une affirmation niée par Téhéran en raison de la crainte, selon le président américain, des dirigeants iraniens chargés de «négocier» de se faire «tuer par les leurs».
«Ils négocient, ils veulent vraiment conclure un accord. Mais ils ont peur de le dire, parce qu'ils pensent que sinon, ils vont se faire tuer par les leurs», a déclaré Donald Trump devant des élus républicains du Congrès.
Aucune information n'est disponible sur le ou les dirigeants iraniens en charge des négociations évoquées par Washington. Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a maintenu que l'Iran n'a «pas l'intention de négocier» et compte «continuer à résister».
Source: AFP
L'Australie interdit l'entrée sur son sol aux visiteurs d'Iran
Les personnes voyageant avec un passeport iranien ne seront pas autorisées à entrer sur le territoire australien à des fins touristiques et professionnelles ces six prochains mois, a décidé l'Australie jeudi, dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient.
«Le conflit en Iran a accru le risque que certains titulaires de visas temporaires ne puissent pas ou ne veuillent pas quitter l'Australie à l'expiration de leur visa», a indiqué le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.
Certaines exceptions seront accordées au cas par cas, notamment pour les parents de citoyens australiens. «De nombreux visas de visiteur ont été délivrés avant le conflit en Iran et n'auraient peut-être pas été accordés s'ils avaient été demandés aujourd'hui», a déclaré le ministre de l'Intérieur Tony Burke.
«Les décisions concernant les séjours permanents en Australie doivent être des décisions mûrement réfléchies du gouvernement et non une conséquence fortuite du fait d'avoir réservé des vacances», selon lui.
Source: AFP
Les USA affirment avoir avoir «endommagé ou détruit plus des deux tiers» des installations de production de drones et missiles iraniens
Les Etats-Unis ont «endommagé ou détruit les deux tiers» des capacités iraniennes de fabrication de drones et missiles, ainsi que les chantiers navals, a indiqué mercredi un haut gradé américain.
«A ce jour, nous avons endommagé ou détruit plus des deux tiers des installations de production de drones et de missiles ainsi que des chantiers navals iraniens, et nous n'en avons pas encore fini», a déclaré dans un message sur X l'amiral Brad Cooper, qui dirige le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom).
Il a souligné par ailleurs que les Etats-Unis avaient détruit «92%» de la flotte iranienne, Téhéran ayant «perdu la capacité de projeter de manière significative sa puissance navale et son influence dans la région et à travers le monde».
Les tirs de missiles balistiques et les attaques de drones depuis l'Iran poursuivent eux leur tendance fortement à la baisse, a-t-il encore dit en faisant valoir que les Etats-Unis maîtrisent aussi «le ciel» iranien.
Source: AFP