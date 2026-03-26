Israël dit avoir «éliminé» le chef de la marine iranienne

Des pourparlers indirects en cours entre les États-Unis et l'Iran, dit le Pakistan

Des négociations indirectes sont en cours pour mettre fin à la guerre en Iran et Islamabad joue le rôle d'intermédiaire, a déclaré jeudi le ministre des Affaires étrangères pakistanais, Ishaq Dar.

M. Dar, qui est également vice-Premier ministre, a qualifié les spéculations sur des «pourparlers de paix» d'«inutiles», ajoutant : «En réalité, des discussions indirectes entre les États-Unis et l'Iran ont lieu par le biais de messages transmis par le Pakistan. Dans ce contexte, les États-Unis ont transmis 15 points, qui sont actuellement examinés par l'Iran».

«Des pays frères comme la Turquie et l'Égypte, entre autres, apportent également leur soutien à cette initiative», a-t-il ajouté sur X.

Source: AFP