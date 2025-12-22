Israël démolit un immeuble résidentiel palestinien à Jérusalem-Est
Des bulldozers israéliens ont commencé lundi à détruire un immeuble hébergeant une douzaine de familles palestiniennes à Jérusalem-Est au motif qu'il avait été construit sans permis, les autorités palestiniennes fustigeant «une politique systématique de déplacements forcés».
Tôt lundi dans le quartier de Silwan, situé près de la vieille ville, trois bulldozers de la municipalité israélienne, protégés par un important déploiement des forces israéliennes, s'activaient dans un nuage de poussière, détruisant peu à peu les façades de l'immeuble, a constaté un photographe de l'AFP.
Près d'une centaine de Palestiniens, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, vivent dans l'immeuble de quatre étages selon des sources locales. Eid Shawar, 38 ans et père de cinq enfants, raconte avoir été réveillé par la police qui a défoncé sa porte pour lancer les évictions. «Ils nous ont dit de nous changer et de prendre seulement papiers et documents importants. On n'a pas été autorisé à prendre nos meubles», déplore le trentenaire ne sachant où aller. «C'est une tragédie», lâche-t-il.
La démolition «sans préavis»
Le Gouvernorat de Jérusalem, entité administrative mise en place par l'Autorité palestinienne pour représenter la métropole, a fustigé dans un communiqué «une politique systématique de déplacements forcés des citoyens palestiniens, visant à vider la ville de ses habitants originels».
La démolition intervient «sans préavis», quelques heures avant une réunion entre l'avocat des résidents et un responsable de la municipalité israélienne de Jérusalem "pour discuter de possibles mesures pour une régularisation du bâtiment", ont déploré dans un communiqué deux ONG israéliennes, Ir Amim et Bimkom.
Cette démolition est selon les ONG la plus importante en 2025. Cette année, ajoute le communiqué, «une centaine de familles de Jérusalem-Est ont perdu leur maison». Contactée par l'AFP, la municipalité israélienne a expliqué que l'immeuble a été «construit sans permis» et faisait l'objet d'un «ordre de démolition judiciaire» depuis 2014. Le terrain était destiné selon elle à un usage «récréatif et sportif», et non résidentiel.
Source: AFP
Le chef de la diplomatie israélienne appelle les juifs à s'installer en Israël
Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a appelé les juifs des pays occidentaux à s'installer en Israël pour échapper à la montée de l'antisémitisme, une semaine après l'attaque contre une fête juive à Sydney qui a fait 15 morts.
«Les juifs ont le droit de vivre en sécurité partout. Mais nous voyons et comprenons parfaitement ce qui se passe, et nous avons une certaine expérience historique. Aujourd'hui, les juifs sont traqués à travers le monde», a déclaré Gideon Saar dimanche lors d'un allumage public de bougies marquant le dernier jour de la fête juive de Hanouka.
«Aujourd'hui, j'appelle les juifs d'Angleterre, les juifs de France, les juifs d'Australie, les juifs du Canada, les juifs de Belgique: venez en Terre d'Israël! Revenez à la maison!», a-t-il lancé lors de la cérémonie, organisée en présence de responsables de communautés et d'organisations juives du monde entier.
Source: AFP
La presse étrangère salue l'ultimatum de la justice sur l'accès à Gaza
L'Association de la presse étrangère à Jérusalem (FPA) a salué dimanche la décision de la Cour suprême israélienne de fixer au 4 janvier la date limite pour qu'Israël réponde à sa requête demandant l'accès des médias à Gaza. Depuis le début de la guerre à Gaza en octobre 2023, les autorités israéliennes ont empêché les journalistes étrangers d'entrer de manière indépendante dans le territoire dévasté.
Israël a seulement autorisé au cas par cas une poignée de reporters à accompagner leurs troupes dans le territoire palestinien sous blocus israélien. La FPA, qui représente les médias internationaux en Israël et dans les territoires palestiniens et compte des centaines de membres, avait demandé il y a plus d'un an à la justice israélienne de permettre un accès immédiat à Gaza.
Le 23 octobre, la Cour avait tenu une première audience sur cette requête et avait décidé d'accorder aux autorités israéliennes un mois pour élaborer un plan permettant cet accès. Depuis, la Cour a accordé plusieurs prolongations aux autorités israéliennes pour présenter leur plan, mais elle a fixé samedi le 4 janvier comme date limite définitive.
La patience de la Cour a atteint ses limites
«Si les défendeurs (ndlr: les autorités israéliennes) ne nous informent pas de leur position d'ici cette date, une décision concernant la demande d'ordonnance», affirme la Cour suprême. La FPA a salué cette dernière directive de la Cour.
«Après deux années de tactiques dilatoires de la part de l'Etat, nous sommes satisfaits de constater que la patience de la Cour a finalement atteint ses limites», a déclaré l'association dans un communiqué. «Nous renouvelons notre appel à l'Etat d'Israël qu'il accorde immédiatement aux journalistes un accès libre et sans entrave à la bande de Gaza. Et si le gouvernement continue d'entraver la liberté de la presse, nous espérons que la Cour suprême reconnaîtra et défendra ces libertés», a-t-elle ajouté.
Source: AFP
Un sénateur américain accuse le Hamas de se réarmer et menace l'achever
L'influent sénateur américain Lindsey Graham a accusé dimanche le Hamas palestinien et le mouvement libanais du Hezbollah de se réarmer, à l'occasion d'une rencontre avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Israël fait du démantèlement de leur arsenal militaire une des principales conditions à toute paix durable.
«Mon impression est que le Hamas n'est pas en train de désarmer, il est en train de se réarmer. Mon impression est qu'à Gaza ils essayent de consolider leur pouvoir, et non de l'abandonner. C'est également mon impression que le Hezbollah est en train d'essayer de fabriquer plus d'armes», a estimé le sénateur républicain Lindsey Graham, reçu devant les caméras par Benjamin Netanyahu à Jérusalem.
«Ce n'est pas un résultat acceptable», a-t-il encore déclaré. «Dans les deux cas tu as raison», a réagi le Premier ministre, saluant en la personne du sénateur «un grand ami d'Israël, un grand ami personnel.»
Encourager Trump à laisser Israël l'achever
«Il est impératif d'élaborer rapidement un plan, d'impartir un délai au Hamas pour atteindre l'objectif du désarmement», a affirmé le sénateur républicain lors d'une conférence de presse à Tel-Aviv. Dans le cas contraire, «j'encouragerais le président (Donald) Trump à laisser Israël achever le Hamas», a-t-il dit.
«C'est une guerre longue et brutale, mais il n'y aura pas de succès où que ce soit dans la région, tant que le Hamas n'aura pas été écarté du futur de Gaza et tant qu'il n'aura pas été désarmé», a estimé Lindsey Graham. «La phase deux ne pourra pas réussir tant que le Hamas n'aura pas été désarmé», a martelé Lindsey Graham.
Source: AFP
Deux Palestiniens tués par balle par l'armée israélienne
L'armée israélienne a annoncé samedi avoir tué deux Palestiniens dans le nord de la Cisjordanie occupée, disant que l'un avait lancé une brique et l'autre un «explosif» sur des soldats.
Dans la localité de Qabatiya, au sud de Jénine, un adolescent de 16 ans a succombé «à sa blessure causée par une balle des forces de l'occupation israélienne» a indiqué l'agence de presse palestinienne officielle Wafa, citant le ministère de la Santé palestinien. Plus tôt, l'agence avait indiqué que les forces israéliennes avaient pénétré dans le village et s'y étaient déployées.
L'armée israélienne a de son côté fait état dans un communiqué d'une opération dans la région de Qabatiya, où «un terroriste a jeté une brique en direction des soldats, qui ont répliqué en ouvrant le feu et ont éliminé le terroriste.» «Simultanément», poursuit l'armée, dans une autre opération dans la région de Silat al-Harithiya, à l'ouest de Jénine, «un terroriste a lancé un explosif en direction des soldats, qui ont répliqué en ouvrant le feu et ont éliminé le terroriste.»
L'agence Wafa a indiqué que le jeune homme de 22 ans avait été tué «d'une balle dans la poitrine, lors d'un raid des forces d'occupation sur la localité». «Dans les deux incidents», il n'a été rapporté aucun blessé parmi les soldats, précise le communiqué de l'armée israélienne.
Source: AFP
Etats-Unis, Egypte, Qatar et Turquie appellent à la «retenue»
Les Etats-Unis, l'Egypte, le Qatar et la Turquie ont appelé samedi Israël et le Hamas à «respecter leurs obligations» et à «faire preuve de retenue» dans la bande de Gaza, au lendemain d'une rencontre en Floride. Vendredi, l'émissaire américain Steve Witkoff a participé à une réunion vendredi à Miami avec des représentants de la Turquie, du Qatar, et de l'Egypte, médiateurs et garants du cessez-le-feu fragile entré en vigueur le 10 octobre dans le territoire palestinien, ravagé par deux ans de guerre.
Cette réunion visait à faire le point sur la première étape du plan américain, qui prévoyait la restitution des otages vivants et morts retenus à Gaza, en échange de centaines de prisonniers palestiniens détenus en Israël, et à accentuer les préparatifs pour passer à la prochaine phase. «Nous réaffirmons notre plein attachement à l'intégralité du plan de paix en 20 points du président (Donald Trump) et appelons toutes les parties à respecter leurs obligations, à faire preuve de retenue et à coopérer avec les dispositifs de surveillance», a déclaré Steve Witkoff, dans un communiqué publié sur son compte X.
La seconde phase du plan américain prévoit le désarmement du mouvement islamiste palestinien Hamas, le retrait progressif de l'armée israélienne de tout le territoire, la mise en place d'une autorité de transition et le déploiement d'une force internationale.
Source: AFP
La Défense civile de Gaza annonce cinq morts dans une frappe israélienne sur un abri
La Défense civile de la bande de Gaza a annoncé vendredi qu'une frappe israélienne sur une école transformée en abri pour personnes déplacées avait fait cinq morts, tandis que l'armée a affirmé avoir ouvert le feu sur des suspects.
Le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal, a déclaré à l'AFP que cinq corps avaient été retrouvés après un bombardement israélien sur l'Ecole des martyrs de Gaza, utilisée comme abri dans le quartier de Tuffah, dans l'est de la ville de Gaza.
Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne a déclaré que des soldats avaient «tiré sur des individus suspects pour éliminer la menace» et dit être «au courant des allégations concernant des victimes», ajoutant que ces informations étaient «en cours d'examen».
Source: AFP
La famine à Gaza est terminée, mais l'insécurité alimentaire persiste
La famine à Gaza est terminée, mais la majorité de la population de la bande reste confrontée à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire, a indiqué vendredi l'ONU.
«A la suite du cessez-le-feu déclaré le 10 octobre 2025, la dernière analyse IPC indique une amélioration notable de la sécurité alimentaire et de la nutrition», analyse le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), un organisme de l'ONU basé à Rome. Néanmoins, la majorité de la population de la bande de Gaza reste «confrontée à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire», précise-t-il.
Trump dit que Netanyahu viendra «probablement» le voir pendant les fêtes
Donald Trump a dit jeudi que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu viendrait «probablement» le voir en Floride, où il passera les fêtes de fin d'année dans sa résidence de Mar-a-Lago.
«Nous ne l'avons pas encore organisé formellement mais il voudrait me voir», a dit le président américain pendant un échange avec la presse dans le Bureau ovale, ajoutant: «Il viendra probablement me voir en Floride.»
Source: AFP
Les USA annoncent des sanctions contre deux juges de la CPI qui ont enquêté sur Israël
Les Etats-Unis ont annoncé jeudi des sanctions visant deux autres juges de la Cour pénale internationale (CPI) qui ont enquêté sur Israël. Le Premier ministre de ce pays, Benjamin Netanyahu, fait l'objet d'un mandat d'arrêt émis par la Cour depuis novembre 2024.
Dans un communiqué, le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a justifié cette décision en expliquant notamment que ces deux juges avaient récemment voté avec la majorité de la Cour pour le rejet d'une demande d'Israël, qui contestait la compétence de la CPI pour enquêter sur des crimes présumés commis lors de la guerre dans la bande de Gaza contre le Hamas.
La Cour pénale internationale a fermement rejeté jeudi les nouvelles sanctions annoncées par les Etats-Unis. «La CPI rejette fermement les nouvelles sanctions américaines» annoncées, a déclaré la cour de La Haye dans un communiqué.
Source: AFP
Israël interdit l'accès à Gaza à 14 ONG
Les ONG internationales redoutaient de ne plus pouvoir travailler à Gaza: depuis les nouvelles procédures draconiennes d'enregistrement par Israël, leurs craintes se confirment et quatorze sont désormais interdites d'accès, plusieurs responsables humanitaires dénonçant une volonté de «contrôle politique» de leur action.
Cette décision intervient alors que l'aide qui entre à Gaza demeure largement insuffisante.
Une grande incertitude pèse sur les organisations internationales avant la date butoir du 31 décembre, à laquelle toutes devraient être fixées sur leur sort. Sur la centaine de demandes d'enregistrement soumises ces mois, «seules 14 ont été rejetées» à fin novembre, affirme dans une déclaration transmise à l'AFP le ministère de la Diaspora et de la Lutte contre l'antisémitisme.
Il précise: «Israël encourage l'action humanitaire, mais n'autorisera aucun acteur hostile ni aucun soutien au terrorisme à opérer (...) sous couvert d'aide humanitaire.»
Source: AFP