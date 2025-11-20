22 personnes portées disparues au lendemain de la frappe russe sur Ternopil
Vingt-deux personnes sont toujours portées disparues au lendemain de la frappe russe sur la ville de Ternopil, dans l'ouest de l'Ukraine, qui a fait 26 morts et plus de 90 blessés, a indiqué jeudi le président Volodymyr Zelensky.
«Nos sauveteurs ont travaillé toute la nuit à Ternopil, et les opérations de recherche et de secours se poursuivent. Vingt-deux personnes sont toujours portées disparues», a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux, ajoutant que plus de 200 secouristes avaient été déployés dans la ville.
Source: AFP
La paix en Ukraine ne peut se faire qu'avec les Européens et les Ukrainiens
La paix en Ukraine ne peut se faire qu'avec les Européens et les Ukrainiens, a affirmé jeudi la cheffe de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas, réagissant au nouveau plan de paix défendu par les Etats-Unis.
«Pour qu'un plan fonctionne, il faut que les Ukrainiens et les Européens soient impliqués, c'est très clair», a-t-elle déclaré à Bruxelles, interrogée sur un plan de paix américain prévoyant que Kiev accepte notamment de céder des territoires et de réduire son armée de moitié.
Source: AFP
Une frappe russe en Ukraine fait 26 morts, dont trois enfants
L'Ukraine a reçu mercredi une nouvelle proposition de paix de la part des Etats-Unis qui requiert notamment qu'elle cède des territoires à la Russie et réduise son armée de moitié, au moment où elle subissait l'une des frappes russes les plus meurtrières, qui a fait au moins 26 morts dont trois enfants dans une ville de l'ouest.
Le plan américain, selon des déclarations à l'AFP d'un haut responsable ukrainien sous couvert de l'anonymat, semble reprendre les conditions maximalistes avancées précédemment par la Russie, des exigences dénoncées par Kiev comme équivalant à une capitulation de facto.
La proposition inclut la «reconnaissance de (l'annexion de) la Crimée et d'autres régions prises par la Russie» et «la réduction de l'armée à 400'000 personnes», a indiqué cette source. L'Ukraine devrait également renoncer à toutes ses armes à longue portée.
«Une nuance importante est que nous ne comprenons pas s'il s'agit réellement d'un plan Trump» ou «de son entourage», a ajouté le haut responsable ukrainien, qui a également jugé floues les informations sur l'attitude que la Russie serait supposée adopter en retour. Le média américain Axios avait précédemment affirmé que Washington et Moscou travaillaient en secret sur un plan pour mettre fin à la guerre lancée par Moscou contre son voisin il y a près de quatre ans. Le Kremlin a refusé de commenter ces informations.
Source: AFP
Les bilan des frappes russes sur une ville de l'ouest ukrainien monte à 25 morts
Au moins 25 personnes, dont trois enfants, ont été tuées dans un bombardement russe mercredi sur la ville ukrainienne de Ternopil (ouest), selon un nouveau bilan du ministère de l'Intérieur. Un précédent bilan officiel faisait état de 20 morts et au moins 73 personnes, dont 15 enfants, blessées.
Londres met en garde Poutine après la détection d'un navire russe
Le ministre britannique de la Défense, John Healey, a mis en garde mercredi le président russe, Vladimir Poutine, après la détection du navire militaire Yantar dans les eaux britanniques pour la deuxième fois cette année.
«Mon message à la Russie et à Poutine est celui-ci: on vous voit. On sait ce que vous faites. Et si le Yantar se dirige vers le sud cette semaine, nous sommes prêts», a déclaré le ministre lors d'une conférence de presse.
La Pologne va fermer le dernier consulat russe dans le pays après un sabotage
La Pologne a annoncé mercredi qu'elle allait fermer le dernier consulat russe encore en activité à Gdansk (nord), après le sabotage d'une voie ferrée vers l'Ukraine, attribué par Varsovie à la Russie.
«J'ai décidé de retirer l'autorisation de fonctionnement du consulat russe à Gdansk», a déclaré le ministre polonais des Affaires étrangères, Radoslaw Sikorski, à des journalistes. Cette décision signifie que la seule mission diplomatique russe qui restera ouverte en Pologne sera l'ambassade à Varsovie.
«Les relations avec la Pologne se sont complètement dégradées. Cette (décision) est probablement un symptôme de cette dégradation», a réagi à Moscou le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, dans une déclaration à des journalistes. «Ici, nous ne pouvons qu'exprimer nos regrets"» a-t-il ajouté.
Les relations entre Varsovie et Moscou ont toujours été tendues, mais elles se sont considérablement dégradées après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, la Pologne devenant l'un des principaux alliés de Kiev.
Source: AFP
La Russie et les USA prépareraient en secret un plan de paix pour l'Ukraine
Washington et Moscou auraient-ils secrètement élaboré un plan pour mettre fin à la guerre en Ukraine? C’est ce que suggère un article du site d’information américain Axios. Citant des responsables américains et russes, Axios évoque un plan en 28 points mis au point par les deux pays.
Ce plan secret s'inspirerait de l'accord de Trump sur Gaza. Un haut responsable russe s'est montré optimiste vis-à-vis de ce plan auprès d'Axios. Des voix confiantes se font également entendre à la Maison Blanche. Un responsable a déclaré au média: «Le président a clairement indiqué qu'il est temps de mettre fin aux massacres et de parvenir à un accord pour conclure la guerre.»
La sécurité de l'Europe comme objectif principal
Le responsable a précisé: «Le président Trump estime qu’il est possible de mettre fin à cette guerre absurde si l’on fait preuve de souplesse.» Cette souplesse pourrait désormais être atteinte grâce à 28 points détaillés. Selon Axios, ces points se répartissent en quatre grandes catégories:
- La paix en Ukraine
- Garanties de sécurité
- La sécurité en Europe
- Les futures relations des États-Unis avec la Russie et l'Ukraine
Zelensky est arrivé en Turquie pour des pourparlers
Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, est arrivé en Turquie mercredi pour des pourparlers visant à raviver les efforts de paix après plus de trois ans d'invasion de la Russie, a indiqué le chef de l'administration présidentielle ukrainienne.
«Arrivé en Turquie dans le cadre de la délégation conduite par le président Zelensky», a écrit sur X Andriï Iermak, ajoutant qu'il était en "communication constante» avec l'émissaire américain, Steve Witkoff, qui n'a pas confirmé sa participation aux discussions.
Source: AFP
Une frappe russe dans l'ouest de l'Ukraine fait dix morts
Au moins 10 personnes ont été tuées par une frappe russe à Ternopil, dans l'ouest de l'Ukraine, a indiqué mercredi le président Volodymyr Zelensky.
«A Ternopil, des bâtiments résidentiels de neuf étages ont été touchés (...). A ce stade, des dizaines de personnes sont blessées et malheureusement, neuf personnes sont mortes», a-t-il dit sur les réseaux sociaux.
Source: AFP
La Roumanie déploie des avions de chasse face à une nouvelle incursion de drone
La Roumanie, pays membre de l'OTAN et voisine de l'Ukraine, a mobilisé tôt mercredi des avions de chasse en réponse à une nouvelle incursion de drone sur son territoire, a indiqué le ministère de la Défense.
«Le drone est réapparu par intermittence sur le radar pendant environ 12 minutes» après des frappes aériennes russes près de la frontière roumaine avec l'Ukraine, a précisé le ministère dans un communiqué, ajoutant qu'aucun impact au sol n'avait été signalé.
Source: AFP
Au moins 36 blessés à Kharkiv, 3e nuit consécutive d'attaque russe dans la région
Une attaque russe de drones a fait au moins 36 blessés à Kharkiv, a annoncé tôt mercredi le gouverneur de la région du même nom située dans l'Est ukrainien, visée pour la troisième nuit consécutive. Lors des deux nuits précédentes, des frappes russes de missile avaient fait au total au moins quatre morts dans la région, dont une adolescente de 17 ans.
Le gouverneur Oleg Synegoubov a fait état d'une «attaque massive contre Kharkiv» menée par au moins «11 drones ennemis», au cours de laquelle «un immeuble de neuf étages a été touché puis a pris feu», selon plusieurs publications successives sur le réseau social Telegram.
«Le nombre de personnes blessées à Kharkiv est à l'heure actuelle de 36», a-t-il écrit tôt mercredi. Peu avant minuit (23h, heure suisse mardi), le maire de Kharkiv, Igor Terekhov, avait annoncé que sa ville proche de la frontière russe, la deuxième plus peuplée du pays avant l'invasion lancée par Moscou en février 2022, était la cible d'«une attaque de drones ennemis», et que plusieurs explosions avaient été entendues.
Source: AFP