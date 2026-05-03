Des attaques russes font trois morts en Ukraine

Trois morts dans des attaques russes en Ukraine
Des attaques de drones russes ont fait dimanche trois morts en Ukraine, notamment dans la région portuaire d'Odessa (sud), et une personne a été tuée près de Moscou lors de frappes ukrainiennes, selon les autorités des deux pays.
Les attaques russes dans la région d'Odessa (sud), qui abrite d'importantes infrastructures portuaires, ont tué deux personnes, dont un chauffeur de camion, a indiqué le gouverneur régional Oleg Kiper sur les réseaux sociaux.
«Des drones ennemis ont frappé trois immeubles résidentiels et deux autres ont été endommagés. Des installations et des équipements portuaires ont également été endommagés», a-t-il précisé. Des frappes russes sur la région frontalière de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, ont également fait un mort, selon les autorités locales.
Lors de la nuit de samedi à dimanche, la Russie a tiré 268 drones et un missile balistique, selon les forces aériennes ukrainiennes. Le ministère russe de la Défense a de son côté annoncé dimanche matin avoir abattu dans la nuit 334 drones ukrainiens, un nombre particulièrement élevé.
Source: ATS
Les frappes de drones russes en Ukraine au plus haut en avril
La Russie a visé l'Ukraine avec un nombre record de frappes de drones de longue portée au mois d'avril, selon une analyse par l'AFP des données publiées par les forces aériennes ukrainiennes.
Moscou a lancé 6583 drones de longue portée pendant le mois d'avril, soit une augmentation de 2% par rapport au mois de mars, avec notamment une multiplication de frappes en journée alors que les négociations pour mettre fin au conflit déclenché par l'invasion russe en février 2022 sont au point mort.
Source: AFP
Deux adolescents tués dans une attaque de drone ukrainien en Russie
Une attaque de drone ukrainien a tué deux adolescents qui circulaient à moto dans la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, a indiqué tôt vendredi le gouverneur régional, Viatcheslav Gladkov.
«Dans le village de Voltchya Alexandrovka, un drone des forces armées ukrainiennes a délibérément attaqué une moto transportant deux jeunes hommes âgés de 18 et 15 ans», a écrit le gouverneur sur Telegram. «Les jeunes hommes sont morts sur place des suites de leurs blessures», a-t-il précisé.
Source: AFP
L'Ukraine a demandé des «détails» sur la proposition russe d'une trêve le 9 mai
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé jeudi avoir demandé aux Etats-Unis des «détails» sur les conditions d'un cessez-le-feu le 9 mai, jour où la Russie célèbre la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie, proposé par Vladimir Poutine lors d'un entretien téléphonique avec Donald Trump.
Zelensky s'est interrogé sur son compte X au sujet de la nature précise de la proposition russe: «nous allons préciser de quoi il s'agit exactement: quelques heures de sécurité pour un défilé à Moscou, ou quelque chose de plus important. Notre proposition est un cessez-le-feu à long terme».
Source: AFP
Poutine propose un cessez-le-feu en Ukraine le 9 mai
Le président russe Vladimir Poutine a proposé mercredi un cessez-le-feu en Ukraine le 9 mai, jour où la Russie célèbre la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie en 1945, a indiqué le Kremlin, assurant que Donald Trump approuvait cette initiative.
Lors d'un entretien téléphonique avec son homologue américain Donald Trump, Poutine a dit qu'il était prêt «à décréter un cessez-le-feu pour la durée des célébrations du Jour de la Victoire», a déclaré à la presse son conseiller diplomatique Iouri Ouchakov. Il a ajouté que Trump avait «activement soutenu cette initiative, en notant que cette fête marque notre victoire commune». L'Ukraine fête depuis 2023 la victoire de 1945 le 8 mai, comme les pays occidentaux.
«Très bon» échange
Donald Trump a dit mercredi avoir eu un «très bon» échange avec son homologue russe Vladimir Poutine, indiquant avoir plaidé pour un cessez-le-feu en Ukraine.
Le président américain a assuré que la conversation avait porté surtout sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine, alors que le Kremlin a affirmé que les deux dirigeants avaient «accordé une attention particulière à la situation en Iran et dans le golfe Persique».
Source: AFP
L'Ukraine frappe un minibus et tue plusieurs passagers
Une frappe ukrainienne a tué trois passagers d'un minibus et fait huit blessés dans la région frontalière de Belgorod, a annoncé mercredi le gouverneur de cette région de Russie.
«L'ennemi a délibérément frappé un bus (transportant des) passagers dans le village de Voznesenovka», a affirmé sur Telegram le gouverneur de la région de Belgorod, Vyatcheslav Gladkov. «Trois femmes sont mortes sur le coup», a-t-il ajouté.
Huit blessés, dont deux se trouvent dans un état grave, ont été emmenés à l'hôpital, a-t-il précisé. Une image postée par le gouverneur sur Telegram montre un minibus aux vitres brisées et avec des éclats de verre sur la marche d'accès.
Source: AFP
Rare attaque de drones russes sur Kiev en plein jour
De fortes explosions ont retenti à Kiev peu après le déclenchement d'une alerte aérienne dans la capitale, ont constaté des journalistes de l'AFP, les autorités faisant état d'une attaque de drones russes. «La défense aérienne opère dans le quartier d'Obolon» (nord), a annoncé le maire de la capitale ukrainienne Vitali Klitschko.
Peu avant, l'armée de l'air avait fait état de drones volant en direction de la ville. La Russie vise quotidiennement l'Ukraine par des frappes nocturnes, mais plusieurs attaques massives ont également eu lieu en plein jour ces derniers mois.
Des éclats de drones sont tombés dans le quartier Chevtchenkivsky (ouest) provoquant une collision entre voitures dont l'une a percuté un piéton, a ajouté le maire peu après.
Le blessé a été hospitalisé, a-t-il précisé. Des débris sont également tombés sur un immeuble en construction à proximité et sur un cimetière dans un quartier voisin, a détaillé Vitali Klitschko. Des chaînes Telegram ont publié une vidéo sur laquelle on peut voir un drone frapper un immeuble résidentiel en construction et exploser dans une boule de feu.
Source: AFP
Trois morts dans une attaque de drones ukrainiens dans la région de Belgorod
Trois personnes ont été tuées mardi dans une attaque de drones ukrainiens dans la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, a indiqué le gouverneur régional, Viatcheslav Gladkov.
«Trois civils ont été tués à la suite des attaques de drones des forces armées ukrainiennes», a-t-il écrit sur Telegram, en précisant que trois autres personnes ont été blessées. Les drones ont notamment visé une voiture dans la localité de Voznessenovka, tuant un homme, et un véhicule dans la localité de Bobrava, où un homme et une femme ont péri, selon la même source.
Source: AFP
Un mort dans une frappe ukrainienne près de la centrale nucléaire de Zaporijjia
Un employé de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, situé en territoire contrôlé par la Russie, a été tué par un drone ukrainien. L'administration russe l'a annoncé lundi.
La centrale de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, est occupée depuis mars 2022 par les Russes. Elle est située sur la rive sud du Dniepr, un fleuve qui fait office de ligne de front naturelle entre les belligérants.
«Un chauffeur a été tué par un drone des forces armées ukrainiennes dans l'atelier de transport de la centrale nucléaire», indique un communiqué des responsables russes, qui estiment que «toute attaque contre la centrale nucléaire constitue une menace non seulement pour les personnes, mais aussi pour la sécurité nationale».
L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a fréquemment appelé Moscou et Kiev à la retenue, craignant qu'une action militaire «irréfléchie» ne déclenche un «accident nucléaire majeur».
Dimanche, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de «terrorisme nucléaire» à l'occasion du 40e anniversaire de l'accident de Tchernobyl, soulignant que des drones russes survolaient régulièrement le site et que l'un d'eux avait percuté sa coque de protection l'an dernier.
Source: ATS
Kim Jong Un réaffirme son soutien à la «guerre sacrée» de la Russie en Ukraine
Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a réaffirmé le soutien de Pyongyang à l'invasion russe de l'Ukraine, s'engageant à aider Moscou à remporter la victoire dans sa «guerre sacrée», ont rapporté lundi les médias d'Etat. Cette déclaration intervient alors qu'une série de hauts responsables russes se sont succédé à Pyongyang ces derniers jours, notamment le ministre russe de la Défense, Andreï Belooussov, qui s'est entretenu dimanche avec Kim Jong Un.
La Corée du Nord «soutiendra comme toujours pleinement la politique de la Fédération de Russie visant à défendre la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale et les intérêts sécuritaires», a déclaré Kim Jong Un à Andreï Belooussov, selon l'agence de presse nord-coréenne KCNA. Le dirigeant a exprimé sa «conviction que l'armée et le peuple russes remporteraient sans aucun doute la victoire dans cette guerre sacrée et juste».
Les deux parties ont indiqué avoir discuté d'un renforcement des liens militaires, M. Belooussov précisant que Moscou était prêt à signer un plan de coopération couvrant la période 2027-2031. Kim Jong Un, Andreï Belooussov et le président de la Douma russe, Viatcheslav Volodine, ont également assisté à l'inauguration d'un mémorial en l'honneur des soldats nord-coréens tués en Ukraine.
Source: AFP